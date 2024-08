Mujica impulsa “libertad” educativa para los liceos, reducir el rol del Codicen y que las empresas den apoyo financiero

“Los ricos ya tienen cómo arreglarse con la educación, no es un problema para ellos. El tema son los pobres”, le dijo el argentino Jorge Bergoglio a Mujica.

Mujica pretende que las empresas privadas apadrinen a los liceos y que la sociedad civil intervenga en el control del sistema educativo, y para eso se inspira en la experiencia del Liceo Jubilar, institución privada de la Iglesia Católica que trabaja en Casavalle y registra baja inasistencia y cero deserción. El propio papa Francisco aportó dinero al Jubilar y recibió a su ex director, Gonzalo Aemilius, en Roma cuando asumió el pontificado.

“No hay que tenerle miedo a la libertad —opinó el presidente en declaraciones a Búsqueda—. Hay que dar márgenes para que en un centro se haga una cosa y en otro liceo o centro educativo se haga otra. Y bueno, los resultados dirán”.

Mujica prevé comunicar su iniciativa al ministro de Educación, Ricardo Ehrlich, y al presidente del Codicen, Wilson Netto, en una reunión que está agendada para hoy jueves.

Descentralizar.

La idea que tratarán en el encuentro consiste en ir hacia un “sistema de coordinación” para “fortificar la autonomía” de los centros educativos. Mujica quiere reducir el Codicen a “un rol de coordinación de programas educativos, pero nada más”.

“Todo lo demás, y estamos pensando especialmente en Secundaria, pasa a los liceos”, explicó.

En octubre del 2011, de viaje en Hamburgo, Mujica dijo que su ambición es “delinear alguna política de enseñanza que se pueda sostener en el tiempo” y evaluó que ”hay una excesiva centralización y una falta de confianza en las direcciones locales”, que tienen “una escasísima independencia para hacer cosas, desatar iniciativas y hasta a veces ser diversa” (Búsqueda Nº 1.633).

El Codicen, organismo rector de la educación pública integrado por cinco miembros, es un ente autónomo que fue creado por ley tras un acuerdo político en 1985. Una de sus tareas es designar a los miembros de los consejos desconcentrados —Primaria, Secundaria y UTU— y a los directores generales.

Los consejos mantendrían su autonomía pero cada centro tendrá también “libertad y responsabilidad en base a ciertas coordenadas”, y los directores “mucho poder”. Luego de un tiempo de aplicar el sistema “habrá que ver resultados”.

“La idea es poner coto a los disparates de todo tipo a los que nos lleva esa centralización excesiva que hoy nos rige, y lleva a meses y meses de trámites y expedientes para arreglar una puerta. No se banca más. Eso genera malestar, desgano de todo el mundo. Y es hora de no tolerarnos más esto. Es hora de resolverlo o seguimos perdiendo botijas del sistema”, afirmó.

Además el mandatario se propone “cumplir con lo establecido en la ley de educación”, que prevé que se creen consejos de participación en cada centro educativo para permitirles a los padres de los estudiantes y a los vecinos que opinen sobre la situación de la enseñanza.

Mujica evalúa la posibilidad de plasmar su plan en un proyecto de ley y enviarlo al Parlamento, pero antes quiere que haya “un debate en la sociedad” y en los partidos políticos.

“No sirve una aprobación burocrática de esto. La sociedad tiene que comprender a cabalidad que es un tema central, capital, y que nos jugamos, todos, no este gobierno, ni el que viene, sino el país en su conjunto, para dónde va”, opinó.

“Quizás sea un espléndido fracaso, pero la pelea vale la pena —dijo sobre su iniciativa—. No darla, además, no tiene gollete”.

“Una cosa bárbara”.

El Liceo Jubilar Juan Pablo II es una institución privada, autogestionada y gratuita, propiedad de la Arquidiócesis de Montevideo y ubicada en Casavalle, uno de los barrios más pobres de la ciudad.

Tiene un calendario académico más extenso (desde mediados de febrero hasta diciembre), un horario de nueve horas más actividades extracurriculares, un sistema de disciplina estricto, un seguimiento más cercano de los alumnos (si faltan más de tres días se contacta a la familia) y actividades que involucran a las familias y los educadores.

“Acá hay un liceo que funciona. ¿Por qué no se profundiza y se estudia por qué los resultados en comparación con los demás liceos públicos son tan diferentes?”, propuso en 2011 Alejandro Cid, uno de los autores de un estudio del Centro de Investigaciones Aplicadas sobre Pobreza, Familia y Educación de la Universidad de Montevideo que reveló que el Jubilar registra cero deserción entre los estudiantes de primer año y menos inasistencias que los demás liceos de la zona, y que el 60% de sus estudiantes aspira a completar una carrera universitaria.

Un concepto similar virtió el economista Ernesto Talvi, director académico de Ceres, cuando habló en una conferencia el martes 11 en el hotel Sheraton: “El Estado debe reconocer su fracaso y crear las condiciones para multiplicar experiencias como las del Liceo Jubilar, el Liceo Impulso y la Fundación Niños con Alas en el ámbito de la educación y extenderlas al ámbito de la rehabilitación de adolescentes infractores”.

“A mí me dicen una y otra vez que el Liceo Jubilar es una cosa bárbara y yo también lo veo así, pero no me dicen cuánto sale por cada alumno. Bueno, las clases sociales acomodadas, apuesto a que se pongan a ayudar militantemente donde le venga mejor a cada liceo, que apadrinen, así como se hace con el Jubilar”, opina Mujica.

Según aparece en el sitio web del Jubilar, su principal fuente de financiamiento es el aporte de los “padrinos institucionales”, empresas y colaboraciones puntuales, que cubre los “rubros fundamentales”, como salarios y servicios. La beca de un alumno por un año, dice, es de $ 32.000.

“Así como el sector empresarial apadrina y apoya el Jubilar, ¿por qué no replicar eso a nivel de lo estatal? —se pregunta Mujica— Es posible, sin duda que es posible. Hay que aprovechar todas las fuerzas de la sociedad para resolver un tema que no es de la educación, es del país. Y sale, en el fondo, más barato resolverlo ahora que dentro de un tiempo, quizá, ojalá me equivoque, con varios botijas guardados en las cárceles”.

“Solidaridad”.

“Responsabilidad social. Eso es lo que nos falta”, lamentó Mujica.

El presidente quiere “masificar” la “responsabilidad social empresarial” para que “se exprese en los centros educativos que reflejan las realidades más sumergidas de la sociedad y que esencialmente cubren el área metropolitana”.

“Se puede discutir si empresas pueden tener estímulos fiscales, pero no se arregla solo con plata. Se arregla, no de un día para el otro, con presencia comprometida. ‘Tenés que poner algo más, no alcanza con que te baje los impuestos’, les tengo que decir a los sectores económicamente poderosos”, sostuvo.

El presidente dice que desconfía de lo que puede hacer el Estado porque “pone recursos pero no es suficiente, hay que multiplicarlos y cuidarlos”.

“Si el Estado no se traduce en Juan Pérez y doña María, que en tal lugar vigilan cómo se gasta en el Estado, es muy complicado. No se puede sustituir a la gente”.

Como los profesores “rehúyen” trabajar en los centros educativos en los lugares más conflictivos, “capaz que habrá que pagarles más” y Mujica cree que “sería bueno que se derramara allí también la responsabilidad social empresarial”.

Mujica fomentará que “los sectores con mayor respaldo económico y capacidad cultural hagan un esfuerzo superior para expresar una mayor solidaridad social”.

“No podemos, no debemos seguir reproduciendo dos sociedades. Diagnósticos no precisamos más. No alcanza con que los ricos paguen impuestos, tienen que estar metidos en la cuestión educativa. Involucrarse, cabalmente, no a la larga, a la corta. Incluso a ellos también les conviene. ¡Dejate de orgullo social y expresalo en la solidaridad! Si tenés más cultura y conocimiento...”.

“Nos jugamos la sociedad del futuro —agregó—. Más del 30% de los pibes que nacen están en la franja más sumergida. Y bueno, el que no lo quiera ver, que se apronte a emigrar”.

