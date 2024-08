Nace en Uruguay una nueva “pequeña bolsa” digital

Guillermo Rodríguez y Nicolás Fornasari tenían la idea de crear en el país una plataforma de financiamiento colectivo. Lo primero que tuvieron en cuenta es que el modelo de Estados Unidos no se podía replicar al 100%. Para que un proyecto así en Uruguay sea “viable” se requeriría ampliar el abanico de empresas que busquen fondeo. En las economías desarrolladas, estas suelen ser herramientas para startups, aunque este tipo de activos son muy volátiles para los inversores uruguayos. Pero estos emprendedores vieron una oportunidad en el sector de pequeñas y medianas empresas , que está “desatendido”, dijo Rodríguez a Búsqueda .

Este diagnóstico dio origen a Crowder hace tres años. El periplo para llegar a la autorización que el Banco Central (BCU) otorgó a principio de año estuvo marcado por charlas en las que no convencían “a nadie” y por un impulso que tuvieron a fines de 2022, cuando ganaron un concurso en la Universidad Católica. El dinero les permitió desarrollar un “prototipo” de la plataforma que los llevó a la primera ronda de inversiones por US$ 200.000 (ampliados a US$ 290.000 en 2023).