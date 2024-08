Oficio en construcción

Cuando el proyecto había madurado lo suficiente, lo presentaron al Fondo de Fomento para Desarrollo de Guion en 2013 y ganaron. Al año siguiente ganaron el Fondo de Producción de Serie TV, también del ICAU. Ese fondo, que también benefició a Rotos y descosidos y Guía 19172, las otras dos series nacionales en cartel en estos días, asegura la exhibición de los seleccionados en TNU y TV Ciudad, sin condicionamientos de rating. Feriados también ganó los fondos Montevideo Filma y Montevideo Socio Audiovisual de la IMM, y contó con apoyo del Ministerio de Turismo y otros aportes privados. El presupuesto de la serie fue determinado por los apoyos recibidos, que sumaron unos 120.000 dólares. El rodaje comenzó a fines de 2014 y duró un año. “120.000 dólares para nueve episodios de media hora y un equipo de unas 60 personas entre actores, diseñadores y técnicos, no es mucho, pero trabajamos con dos premisas: no gastar más de lo que teníamos y que todos recibiéramos nuestra paga desde el día uno. Y así fue: desde los directores a los extras, todos cobramos”.

Pintos define la preparación del rodaje como un proceso “artesanal y colectivo”, a partir de la improvisación y la mayor libertad posible. “Todos venimos del teatro y pensamos desde las necesidades del actor. En el rodaje habilitamos la improvisación y aplicamos mucha edición. El guion alineaba ideas pero no imponía parlamentos, y la cámara fue un personaje más. Más allá de la fotografía, el lenguaje televisivo impone cierto ritmo y eso fue prioritario”. Según el realizador “ese método nos liberó de la presión de tener que llegar a un personaje preestablecido, y dejó todo librado a que el actor resuelva, lo teníamos incorporado”.

Pintos habla de Feriados como “una comedia dramática televisiva hecha con actores de teatro” e hinca el diente en la necesidad de mayor continuidad de ficciones televisivas para que haya mejores productos y para que funcione el sistema teatro-cine-televisión, que permita vincular­ los públicos de los tres formatos. “Queríamos demostrar que los actores somos capaces de adaptarnos a todo. El actor no está tan ejercitado porque no hay continuidad de ficciones en televisión como en otros países, aunque ahora están apareciendo algunas piezas breves en la web. Vos vas adquiriendo oficio actoral a medida que lo ejercitás. Antes, el actor salía de la escuela y esperaba un llamado de la Comedia Nacional o de un elenco establecido. Ahora es natural que haya grupos independientes autogestionados en teatro y en cine. El fondo del ICAU, con diez años de continuidad, ha posibilitado que se produzcan tres o cuatro ficciones por año. Eso ha generado actores cada vez más profesionales y ejercitados, o sea mejores. Eso es lo que falta en TV”.

En sus nueve capítulos, Feriados aborda varios núcleos de interés para esa generación sub 45: las relaciones de pareja, los traumas de la niñez, cómo el vínculo con los padres condiciona tu vida adulta, la cuestión laboral, la búsqueda de la casa propia, la crisis vocacional, el trabajar para sobrevivir, el hacer o no lo que te gusta si no te alcanza para vivir, qué pasa cuando tenés una vida aparentemente exitosa y atrás hay muchas cosas que no funcionan, ser madre separada después de los 30 y empezar de nuevo cuando tus amigos están encaminados, cuánto se censura a los solteros de 30 y pico, qué es lo que la sociedad espera de vos, los que se hacen cargo de todo el mundo menos de ellos mismos, la búsqueda de la voz propia en el camino creativo y artístico. “En el medio de todo esto, pasan otro montón de cosas (ríe)”. Pintos se desmarca de la idea de que es una serie que apunta solo a los adultos jóvenes. “Son historias que pueden interesar a gente de todas las edades y orígenes sociales. Y no solo hablamos de y desde Montevideo. Varios episodios están ambientados y rodados en el interior”.

Montevideo roto.

Majo es montevideana, soltera, trabaja como productora en un canal de televisión y no ha tenido mucha suerte en el amor. Las vueltas de la vida la ponen a cargo de una serie de documentales sobre el amor y la pareja en Uruguay, por lo que a pesar de sus constantes desilusiones, decide echar mano a las experiencias ajenas que estén a su alcance, en la calle y en las redes sociales. De esto se trata la serie Rotos y descosidos, producida por Aceituna Films y protagonizada por Virginia Rodríguez Cartagena —actriz de larga trayectoria en la escena teatral—, que se emite los lunes a las 21 en TV Ciudad desde principios de mes.

A nivel formal, hay una notoria semejanza entre esta tira —premiada por los fondos el ICAU y la IM— y Guía 19172, la serie dirigida por Daniel Hendler, que estrenó el canal de la IMM semanas atrás. El elenco protagónico es completado por Fernando Dianesi, Lucía González, María Mendive y Alfonso Tort. La serie es producida por Elena Quirici y Hernán Rodríguez, con guion de Eduardo Navarro, y está inspirada en historias reales: amores por Internet, romances laborales, amores carcelarios y hasta relaciones familiares.

