Para el titular del Inale, la movilización de tamberos no tuvo trasfondo político

“El origen (de la movilización de productores) no tuvo un trasfondo político, hay dificultades en el sector y no se puede desconocer esa situación”, dijo a Campo el presidente del Instituto Nacional de la Leche ( Inale ), Ricardo de Izaguirre. Acotó que “después aparecieron actores políticos a tratar de sacar algún provecho” de eso.

Debido a baja en el pago del precio de la leche, los tamberos afrontan dificultades para el pago de deudas y de insumos para continuar la operativa en sus predios. “Hay un montón de productores que no están cobrando nada”, se lamentó.

De Izaguirre valoró que la manifestación en las rutas consiguió que “la prensa masiva, que no es agropecuaria, esté todos los días arriba de este tema”. “Esta gente logró que el tema estuviera en la agenda y por ese lado, está bien”, reconoció.

En los próximos días es posible que se agrege a esa lista el farelo, que es un subproducto de la fermentación de la cebada que se usa para alimentar al ganado lechero por su contenido en fibras y proteínas, explicó el titular del Inale.

Aclaró que en julio del año pasado ese organismo planteó esa medida al Ministerio de Ganadería, y de ahi pasó al de Economía en setiembre. Eso dijo en el entendido de que la exoneración del IVA a esos insumos no fue una respuesta del gobierno a la reciente movilización de productores.

La medida en cuestión “es menor”, admitió De Izaguirre. Acotó que “si el productor tiene su tambo en Paysandú o Salto cerca de la planta de Alur o de alguna maltería “es brutal lo que puede llegar a descontar” de IVA por la compra de algunos insumos derivados del sorgo o de la cebada.

“Es el momento de afinar y ajustar todo ese goteo en la cadena de insumos para mejorar los costos”, dijo.

En cuanto a la situación de pagos por las exportaciones a Venezuela, ese jerarca señaló que Conaprole exportó un volumen de leche en polvo, y que cobró por el 80% de ese envío, que son unos U$S 35 millones, y otras cuatro empresas cobraron U$S 10 millones por la exportación de 1.400 toneladas de quesos. “Pero hubo diferencias entre una y otra”, añadió. Es que Pili y Calcar ya recibieron pagos por esos embarques y Claldy no cobró hasta el momento.

El Inale estudia las posibilidades de ayuda para que esas empresas “puedan financiarse para poder pagar un precio que permita a los productores llegar a la primavera y por lo menos mantener los costos de producción”, comentó.

Respecto a las gestiones del gobierno para el cobro de lo adeudado, el jerarca señaló: “No estamos para regalarle a Venezuela, estamos para el cumplimiento de los acuerdos”.

El objetivo es “exigir dentro de lo posible el cumplimiento y acompañar a estas cuatro empresas que representan el 85% o más de la leche (que se procesa) y que son las que fijan el precio, para que puedan cubrir el precio de costo”, expresó.

Contó que las industrias lácteas realizaron gestiones en los bancos para afrontar los problemas de financiamiento, especialmente con la garantía de pago de las exportaciones a Venezuela. Pero debido al incumplimiento de los pagos, el titular del Inale consideró necesario estudiar “algún mecanismo más amplio de ayuda” para las empresas.

Agro

2016-02-04T00:00:00

2016-02-04T00:00:00