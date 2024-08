Pérdidas de ANCAP provocan cruce de acusaciones dentro del oficialismo

Los técnicos de ANCAP presentaron el viernes ante el Directorio el balance del 2014, que arrojó una pérdida de U$S 323 millones. El resultado incluye una pérdida de U$S 91 millones en combustibles, U$S 29 millones en portland, U$S 6 millones en gas y una ganancia de U$S 5 millones en lubricantes. Eso da U$S 121 millones de pérdidas operativas, a lo que se debe sumar unos U$S 150 millones de diferencia de cambio y unos U$S 50 millones de intereses.