Polémica por Honoris Causa a Stiglitz

“Entendemos que su mirada parte desde una concepción que en particular no compartimos. En ese sentido, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) no va a acompañar este premio. No es un tema de currículum, sino que fundamentalmente estos premios hay que pensarlos desde una visión política y es desde ese sentido que la Federación no acompañará este homenaje”, sostuvo la consejera Valeria Sánchez.