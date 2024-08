Por tercer año consecutivo bajará la tasa de preñez debido al “prolongado” déficit hídrico, según investigadora del INIA

Agro Casi US$ 30 millones de pérdidas en el proceso cárnico

Para atender a las vacas de primera cría que no están en un buen estado corporal, Quintans dijo que se requiere de un “manejo radical, como puede llegar a ser el destete precoz”.

“Hay medidas que no se deben descuidar cuando vienen primaveras buenas y lluviosas, porque no llueve pasto, ni tampoco llueven terneros”, enfatizó.

Lo que sigue es un resumen de la entrevista.

–¿Cuál es el panorama reproductivo del ganado local?

–Tras un año particularmente problemático en el clima, por una larga sequía de otoño que no permitió entrar al invierno con buena disponibilidad forrajera para alimentar a los vacunos y un agosto muy lluvioso, la situación en general hoy es que casi finalizando la parición, las vacas están por debajo del estado corporal adecuado para lograr una buena tasa de preñez en este servicio.

Si queremos tener una buena tasa de preñez hay que tomar ciertos recaudos; ya pasó el momento de reponer los toros en el predio y de su evaluación sanitaria y de aptitud reproductiva. Una vez realizado esto hay que preparar las categorías de cría para el entore.

Dentro de las categorías de cría las que vemos más afectadas son las vacas de primera cría, que en la mayoría de los predios están en una condición corporal comprometida. Esos son animales que gestaron y que están lactando por primera vez, además de continuar creciendo, por lo tanto precisan mayor atención, ya que presentan mayores demandas que los animales adultos. Esta categoría si no está en un buen estado corporal requiere de un manejo radical, como puede llegar a ser el destete precoz.

Hoy el productor cuenta con una herramienta como es el diagnóstico de actividad ovárica para evaluar el estatus ovárico de los animales y clasificarlo según cuatro categorías: preñadas, ciclando, anestro superficial y anestro profundo. Que las vacas se encuentren en anestro profundo implica estar muy lejos de ovular y si están en anestro superficial implica que están más cerca de hacerlo.

Hay herramientas para tratar ese tipo de casos en un año que será difícil. El grupo cría, integrado por técnicos de los sectores público y privado, analizó el plan de emergencia, el que fue considerado muy oportuno para dar la posibilidad de mitigar los problemas generados por el clima en el estado corporal del ganado, especialmente en el tratamiento de las categorías de cría que son la máquina de producción.

Por otra parte, es importante destacar que hoy los productores no tienen que olvidarse de las vaquillonas que están entre 20 y 40 kilos por debajo del peso promedio que generalmente manejan los predios. Para esa categoría no hay demasiadas herramientas (el primer invierno de ellas es lo más importante), pero una alimentación diferente o la incorporación de un manejo hormonal estratégico deberían ser evaluadas por el productor junto a su técnico asesor.

–¿Los productores criadores tienden a adoptar las recomendaciones de los técnicos para resolver esos problemas?

–Puede ser un error poner en una misma bolsa a todos los criadores. Los productores son heterogéneos, el 70% son ganaderos familiares que tienen menos de 200 hectáreas, y cada vez más se aplican medidas tecnológicas. De a poco se van incorporando las tecnologías de proceso, de bajo costo, que tienen alto impacto.

La información está pero falta que se extienda a una mayor cantidad de productores para que puedan cambiar los grandes números de la producción nacional.

También hay un 2% de productores que tienen muchos animales y mucha área.

Hay productores grandes que son ejemplo, que son criadores que aplican tecnología y tienen el rodeo muy ordenado. De la misma forma hay pequeños productores que tienen un comportamiento similar.

El sector criador está conformado por un abanico muy heterogéneo de productores. Tenemos muchos desafíos por delante como país, un camino para recorrer y mucho potencial para crecer.

–Además del clima, ¿cómo incide el factor sanitario en el estado del rodeo y su reproducción?

–La sanidad en el rodeo de cría es como el piso del cual tenemos que partir y tener todo correcto. En esto puede incidir alguna enfermedad reproductiva, que se detecta cuando la diferencia entre la tasa de preñez y la de parición es alta. En estos casos es muy probable que haya algún problema y entonces es necesario recurrir al veterinario o asesor del predio para que haga un correcto diagnóstico y pueda atacar la enfermedad.

En el caso de los toros no es la mayoría de los productores que los revisan y realizan los controles para determinar eventuales enfermedades. Esto debe cambiar. Para un buen resultado reproductivo las vacas y los toros deben estar en una situación óptima.

–Considerando los distintos factores que inciden en la reproducción del rodeo, ¿qué resultados se pueden esperar respecto a los nacimientos registados en 2015?

–Este año se supone que la tasa de preñez estará por debajo del año anterior, porque los productores llegaron con el ganado en un estado corporal por debajo de lo recomendable. Se hizo un esfuerzo para que las vacas puedan parir un ternero sano pero el clima jugó muy en contra y por un período muy prolongado. Hay alternativas para enfrentar esta situación y el productor debe pensar muy bien su estrategia para el próximo entore.

Es un año estratégico y difícil, en el cual el conocimiento puede ayudar a ordenar el rodeo y adoptar decisiones en conjunto con un profesional que asesore al productor. No nos gusta hacer pronósticos porque nos hemos llevado muchas sorpresas. Después de tres años con primaveras muy buenas en cuanto al clima, en 2012-2013 la tasa de preñez llegó a 81% y luego bajó a 75% y a 74%. Cuánto podemos obtener este año no lo sabemos y ojalá que la caída no sea demasiado abrupta.

–Si en años anteriores el clima fue favorable en primavera y la tasa de preñez igual bajó, ¿entonces hubo otros factores que influyeron?

–En los talleres de diagnóstico de preñez se discutieron otros temas, como que hubo mucho ganado con cría al pie después de alta preñez del 2012-13, donde este tipo de ganado es el más difícil de preñar, sumado a esto que se dejaron de aplicar algunas medidas tecnológicas básicas.

Algunos productores hacían destete temporario con tabilla nasal y dejaron de hacerlo, lo mismo sucedió con diagnóstico de actividad ovárica, entre otras decisiones, muchas veces confiados en que la condición corporal de los animales era buena. Hay medidas que no se deben descuidar cuando vienen primaveras buenas y lluviosas, porque no llueve pasto, ni tampoco llueven terneros.

–¿Qué cambios detectan en el perfil de los productores en los 13 años de seguimiento de la preñez del rodeo ganadero?

–Cada año hay más productores que revisan sus toros, que aplican distintas herramientas tecnológicas, que se preocupan por conocer y saber más. Pero reitero la característica de heterogeneidad y, por lo tanto, no puedo decir que la generalidad de los productores se comportan de la misma manera. Para extender a más productores la aplicación de tecnologías en políticas públicas hay que sentarse a pensar entre todos, técnicos y productores. No hay una solución única.

Agro

2015-11-19T00:00:00

2015-11-19T00:00:00