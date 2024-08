Presentan proyecto para alcanzar paridad de género en el Parlamento, aunque sea forzando renuncias

La Cámara de Diputados tiene a estudio un proyecto de ley que obliga a la paridad de género en las listas para presentarse en el Poder Legislativo, que las suplencias sean del mismo género y que en aquellos resultados electorales donde el criterio no se cumpla de manera “espontánea” se subsane planteando la renuncia de aquellos titulares electos que “no cumplan con la secuencia y alternancia de género”.

Por esa razón presentó un proyecto de ley en el que, en primer lugar, plantea que las listas al Senado y Diputados debe tener un criterio de paridad de género en forma intercalada. Es decir, si la lista la encabeza una mujer, el segundo lugar es para un hombre, el tercero se otorga a una mujer, el cuarto a un hombre, y así sucesivamente. Se plantea además que la suplencia sea del mismo género para no alterar la paridad “proclamada y alcanzada”.

Otro aspecto incluido en el proyecto es que, en los departamentos que como resultado de las elecciones no se cumpla con el criterio de la paridad, “en forma espontánea, al momento de la proclamación deberá ser subsanada mediante la renuncia de aquellos titulares electos que no cumplan con la secuencia y alternancia de género”, indica el proyecto. De este modo, si un departamento tiene dos representantes, no pueden ser del mismo género.