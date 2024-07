Presionados por la movida de Vázquez en salud, los blancos vuelven a poner el tema de la ética pública en su agenda

Es dinámica la política. Hace dos meses la situación del intendente de Artigas, Pablo Caram, que designó a siete de sus familiares en cargos de confianza en su administración, no era un problema del senador blanco Luis Lacalle Pou. Salpicaba a todo el Partido Nacional, sí. Pero no era un tema específico del sector Todos. En este caso, si la política no fuera así de dinámica, el que tenía que responder por Caram sería nuevamente el senador Jorge Larrañaga, de Alianza Nacional. Y era un nuevo dolor de cabeza para el líder de la otra ala blanca. Larrañaga venía de enfrentar las denuncias de irregularidades en la gestión del intendente de Soriano, Agustín Bascou. Venía de defenderlo primero y de acordar su alejamiento del sector después. Pero la política es tan dinámica que Caram, que fue electo por Alianza Nacional, decidió en los días finales del 2017 cruzarse a las filas de Todos. Una movida que molestó a Larrañaga y que fue muy bien recibida en el otro sector, cuya plana mayor viajó hasta Artigas a darle la bienvenida al nuevo integrante. Ahora el tema de los cargos de confianza entre familiares le cayó a Lacalle Pou como una encomienda pesada e inesperada.

Y en Alianza no demoraron en recordárselo. Omar Lafluff, diputado por ese sector y exintendente de Río Negro, fue el primero en moverse. Le pidió al presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, que cite a Caram para que explique la contratación de sus familiares. En declaraciones a Telenoche, Lafluff aclaró que era una iniciativa a título personal. “Me parece lo más lógico no actuar por lo que escuchamos, sino recibir a la persona involucrada en el tema”, dijo. Y agregó que el directorio blanco tiene la “obligación” de citar al intendente de Artigas. “Después sacaremos nuestras conclusiones”. El diputado argumentó: “Esto no es una piedra en el zapato para el Partido Nacional, sino para todo el sistema político”.

Lacalle Pou, que había sido muy crítico con la actitud de Bascou tras conocerse las irregularidades en su comuna, telefoneó a Caram para interiorizarse de la situación. No fue una llamada de apoyo político, dijeron a Búsqueda fuentes de su entorno, aunque así lo transmitió el intendente a los medios. La intención de Lacalle Pou es que el tema sea analizado y resuelto por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Y que, de acuerdo a lo que esta institución disponga, se analicen los pasos a seguir. El senador bajó además algunos mensajes a su tropa. Primero, que no era un caso comparable al de Bascou —que incurrió en conductas apartadas de la norma al comprar combustible para la comuna en estaciones de servicio de su propiedad—, y segundo, que en una hipotética gestión de gobierno, él no designará a ninguno de sus familiares en cargos de confianza.

“Desde que trabaja en política, Lacalle Pou nunca tuvo un pariente trabajando con él, por lo que entiende que si asume un cargo de responsabilidad en el día de mañana, no corresponde nombrar a un familiar suyo; simplemente porque entiende que si nunca trabajó con él, no tendría que hacerlo en esa circunstancia”, relató a Búsqueda una fuente allegada al senador blanco. Pero también hubo otro mensaje de Lacalle Pou, y es el de analizar cada uno de los casos y los porqué de algunas contrataciones. Se detuvo en algunos de los perfiles de las personas mencionadas que rodean a Caram: Valentina Dos Santos milita en política hace más de 25 años, fue la jefa de campaña del equipo que llevó al intendente al cargo actual; Rodolfo Caram era el diputado por el departamento hasta el período pasado y realizó un acuerdo con el intendente, previo a la elección; Manuel Caram se desempeñó más de 15 años como edil departamental, fue parte del equipo que llevó a Caram a la intendencia; Karolina Gómez es funcionaria municipal hace 19 años.

“Tanto estas personas como las otras mencionadas en los medios, concurren a trabajar a la Intendencia, todas tienen tareas asignadas y debe rendir cuentas por ello”, sentenció la fuente.