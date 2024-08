Que los sindicalistas “la rompan toda a Conaprole” y “tendremos que ir a trabajarla” los productores, se quejó uno de los directivos

A fines de junio el ministro de Ganadería, Enzo Benech, al ser consultado por periodistas, reconoció que “al gobierno le preocupa mucho” ese conflicto porque la producción de leche es “continua” y no puede detenerse.

Mientras, el lunes 9 en conferencia de prensa la ministra de Industria, Carolina Cosse, señaló que la industria láctea es “muy desafiada por las condiciones de competitividad del exterior” y planteó como una “tarea de todos” en el sector lechero “bajar la pelota al piso” y “pensar en clave de futuro, más allá de los reclamos que pueden ser lícitos o válidos”.

“Hay que cuidar la fuente de trabajo con dignidad, pero con madurez”, dijo y llamó al diálogo entre las partes.

En el tironeo entre la representación patronal de la industria lechera y la de los trabajadores por algunos reclamos de los sindicatos y la negativa empresarial a negociar si se aplicaban medidas fue que la Cámara de la Industria Láctea decidió retirarse del Consejo de Salarios en junio. Es que el sindicato en cuestión implementó un régimen laboral acotado al reglamento, lo que no incluye la realización de horas extras.

Sin embargo, los productores remitentes a Conaprole sostienen que hubo demoras en la entrega de leche y que por eso está latente el riesgo de tener que tirar ese producto. Cabrera enfatizó que “no se llegó a tener que tirar la leche, pero que eso podría suceder” en caso de que no se resuelva el conflicto.

Esa situación se registra en momentos en que la lechería uruguaya afronta una serie de desafíos vinculados con los recientes años de baja en los precios internacionales de los lácteos y el incremento de costos internos, lo que entre otras cosas derivó en un aumento del endeudamiento del sector. En ese contexto fue conformado un nuevo fondo de financiamiento para la actividad lechera, el Banco República concedió una prórroga en el pago de las deudas de los tamberos y el Poder Ejecutivo generó otro fondo para garantizar el repago de los créditos de la lechería.

Si bien este año hubo una recuperación de los valores de los lácteos en el mercado internacional, en comparación a años anteriores, el sector debe pagar las deudas pendientes y la cantidad de tamberos disminuye cada año.

Por eso es que hoy las gremiales de productores lecheros están molestas por los planteos sindicales. Mientras, el sindicato de Conaprole defiende sus reclamos salariales y otras reivindicaciones con el argumento de que esa firma es la mayor exportadora del país e incrementó su facturación hasta llegar a unos US$ 860 millones entre 2016 y 2017.

“Hay una lista grande” de pedidos que reivindica el sindicato al directorio de esa cooperativa, “piden aumentos por fuera del consejo de salarios y hasta cuatro litros de leche por empleado”, se quejó el titular de la ANPL.

Y criticó que “lo peor es la ley sindical, porque te extorsionan, te presionan, y hay que decirles que sí: a estos señores no les podés decir que no”.

“Por la fuerza”

Cabrera, que integró el Directorio de Conaprole hasta 2017, contó que cuando llegó a la instancia tenía el objetivo de terminar con el avasallamiento sindical, pero que no pudo lograrlo.

Ahora, desde el brazo gremial de los tamberos de la cooperativa, ese productor planteó que si no se resuelve el conflicto y no se entra en razón, entonces se tendrá que recurrir a la fuerza. “Tendremos que buscarla por cuenta nuestra a ver si esto se tiene que resolver por la fuerza”, amenazó y se negó a explicar a qué medida concreta se refería.

“¿Vio cómo está haciendo la gente, armándose en los barrios para luchar contra la delincuencia? Bueno, nosotros si no tenemos manera de que se pueda resolver esto, entonces tendremos que juntarnos los productores y ver qué podemos hacer para presionar y lograr que esto se estabilice”, señaló.

En los últimos años la crisis lechera derivó en el cierre de varias industrias, como Ecolat y Schreiber Foods, y actualmente están en riesgo de continuar operando las empresas Pili, en Paysandú, y Coleme, en Cerro Largo, debido a dificultades financieras. En algunos casos los problemas surgieron por la caída de la demanda en mercados como el de Venezuela y la concentración de sus exportaciones en pocos productos, específicamente de quesos.

“Cualquier empresa puede decir ‘hasta acá llegué con los pagos de salarios, aumentos no me pidan porque no estoy en condiciones y no les voy a dar más’, eso está dentro de la ley”, advirtió y prosiguió: “Entonces, si yo actúo dentro de la ley y el sindicato sigue insistiendo (con sus reclamos) y nos están haciendo perder dinero por todos lados, si nadie pone coto a eso, seremos los productores los que tendremos que hacer las cosas en Conaprole”.

Durante la semana pasada el sindicato de trabajadores de esa cooperativa actuó de una manera que en la práctica significaba que “a veces recibieran la leche y a veces hay colas de 25 camiones, aunque los sindicalistas digan que no toman medidas y que solo trabajan a reglamento sin hacer horas extra”, acusó Cabrera.

Esa situación se mantuvo hasta el jueves 5 en la noche y el viernes en la mañana empezó a normalizarse el funcionamiento de las plantas industriales.

Otra complicación denunciada por el titular de la ANPL fue que “a algunas empresas privadas que no tienen nada que ver con el conflicto lechero, el sindicato tampoco dejó que los empleados ingresaran a trabajar” a las plantas procesadoras de la cooperativa láctea.

“Hubo enfrentamientos con los trabajadores de firmas contratadas para realizar obras en las plantas industriales ubicadas en Villa Rodríguez, San José y en Montevideo”, dijo.

Reafirmó que “con medidas sindicales (esa empresa) no negocia más” y avisó al sindicato en cuestión: “Que no vayan al Consejo de Salarios a plantear aumentos por fuera de ese ámbito porque no les vamos a dar”.

La reciente decisión de un grupo empresarial extranjero de abandonar el plan de instalación de una quesería “grande y nueva” en Colonia Valdense debería poner en alerta al gobierno y a los sindicalistas, consideró Cabrera. Y lanzó la interrogante: “Si a los dos meses esos inversores se van de Uruguay, ¿usted no sospecharía?”.

