Raffo ve una “ventana de oportunidad” para ganar Montevideo gracias a gestión del gobierno nacional y sus altos porcentajes de aprobación

—El programa tiene mucho de mi forma de trabajo. Si bien nos alimentamos de propuestas de la gente, de los representantes de todos los partidos, yo soy muy obsesiva de que lo que se plantee se pueda hacer. Y se deje por escrito, porque es un compromiso. Elegimos lanzar el programa de gobierno por capítulos para que se le dé la chance de discutir a cada tema. Y si tú te bajás el pdf de cada tema, podrás coincidir con las ideas o no, pero está claro, está el diagnóstico y hay un plan de acción concreto. Esa impronta y todo ese trabajo se pudo profundizar durante la pandemia y para mí fue espectacular.

—¿Y cuál es esa impronta?

— Tengo una impronta que tiene que ver con una nueva manera de gobernar. Yo me siento muy representada por la forma de gobernar que está teniendo hoy el gobierno nacional: es transparente, se comunica con la gente, le pone modernidad, le cuenta a la gente las cosas que está haciendo y le explica por qué las está haciendo. Nuestro programa en ese sentido es similar. Y mi impronta personal, de gerenciar y gestionar siempre fue esa, el decir qué se va a hacer, por qué y cómo. Y con plazos. Y con dueños de realizar las acciones. Lo más importante cuando vos querés que algo se lleve a cabo es establecer un plan de acción claro y definir un responsable de que esos objetivos se cumplan. El responsable siempre es el gobernante y las personas que dependen de él. Tú no podés poner responsabilidad en otros. Sí vas a estar en un contexto incierto, donde te vas a enfrentar a situaciones internacionales, nacionales, situaciones políticas, con el gremio, conflictos. Pero la responsabilidad siempre es tuya. Y vos tenés que poder navegar esas aguas.

—En una entrevista con Telenoche dijo que no quiere prometer ideas “futuristas y vagas que no se puedan cumplir”. ¿Qué puede prometer?

—Lo que se puede prometer es lo que nosotros estamos prometiendo en nuestro programa. Por ejemplo, en el caso de cómo la intendencia puede ayudar a la reactivación económica y a la generación de empleo en Montevideo. Eso es algo central, y más en pospandemia. La exoneración impositiva por un año de las tasas y habilitaciones que pagan los comercios de barrio para que haya un alivio y levanten de nuevo las cortinas y puedan generar empleo. Eso lo podemos prometer. ¿Por qué lo podemos prometer? Porque hicimos un análisis exhaustivo, pero a morir. Analizamos todos los tributos que recauda la intendencia, vimos cómo el 92% de la recaudación proviene solamente de cuatro tributos y cómo hay como una treintena de tasas y habilitaciones y otros tributos más que proveen solamente el 8% de la recaudación y que, sin embargo, a veces, el costo de recaudar es hasta más oneroso que lo que terminás recaudando. Podemos prometer digitalizar y mejorar la burocracia que enfrentan todos los proyectos de inversión que llegan a Montevideo. Podemos prometer los centros de emprendimiento para que los emprendedores puedan sustentarse en esta época.

—¿Y quién paga? Porque cuando se deja de recaudar o se recorta en lo que se gasta…

—… Administrás mejor. Y esa es la clave. He estudiado en profundidad lo que es el presupuesto. Cada línea, cada inciso. Me he encontrado con cosas que llaman poderosamente la atención en cómo se distribuyen los dineros. Vemos un servicio de prensa y comunicación que usualmente se utiliza para destacar qué actividades hace el intendente, para hacer campañas publicitarias como, por ejemplo, se están haciendo ahora de entre comillas mostrar lo bien que está todo, que gasta tres millones de dólares. ¿Y no vas a poder reducir determinados millones de exoneraciones? Es decir, se puede reordenar el gasto. Distinto sería si yo te estuviera diciendo que se puede exonerar la patente de rodados. Bueno, ahí ya no, porque es uno de los rubros principales de ingresos. Pero sí estoy convencida de que se puede mejorar muchísimo la administración de los dineros públicos en la Intendencia de Montevideo.

—Si gana, seguramente va a recibir una intendencia pospandemia, con menor recaudación.

—Precisamente ese es el arte del buen gobernante y del buen administrador: saber cómo administrar el dinero en tiempos de crisis. Esta intendencia no administró bien el dinero en tiempos de vacas gordas, creo que no lo haría en tiempos de crisis. El Frente Amplio no es un buen administrador de dinero y ha quedado comprobado. Entregaron el país con un déficit fiscal de 5% del PBI (Producto Bruto Interno). Todo lo que nosotros hagamos tiene que repotenciar que se active el empleo. Recortar impuestos por el mero hecho de recortar no tiene sentido. Los comercios barriales en Montevideo generan 300.000 puestos de trabajo. Si vos los ayudás a ellos, estás ayudando a que en los barrios se generen más empleos. Lo que estás haciendo es para generar empleos que perduren en el largo plazo, y a través de esa reactivación vos lográs efectos positivos en toda la economía: más gente con empleo que a su vez va a consumir y que a su vez el día de mañana también es contribuyente. Hay que pensar en la totalidad del paraguas cuando das un incentivo, por sus efectos positivos en el resto de la economía. Esas son cosas que podemos prometer. Y hay varias promesas más en nuestro programa.

—Hay un enfoque claro en el trabajo. ¿Qué otras cuestiones son prioritarias para usted?

—Lo que más me obsesiona es lo que llamamos el Montevideo olvidado, una expresión que acuñamos después de que empezamos a recorrer algunos barrios. Refiere a todas las personas que no acceden a servicios básicos de infraestructura, no tienen una vivienda digna, no tienen calles ni veredas, no hay saneamiento. Y ahí el trabajo tiene que estar muy encadenado obviamente con el gobierno nacional. El Frente Amplio no lo ha podido resolver actuando en conjunto, ni con 10 años de bonanza. Nunca fue prioridad. Nosotros decimos que vamos a asegurar que existan suelos donde realojar asentamientos, el Ministerio de Vivienda tiene que asegurar la vivienda, el Ministerio de Desarrollo tiene que asegurar que la comunidad lo acepte. Hay que actuar en conjunto con el gobierno. Y somos la única fuerza política capaz de garantizar eso.

—Usted cuestionó que en el programa de gobierno del Frente Amplio se diga que se va a “enfrentar” al gobierno.

—A mí eso me parece grave. No es simplemente lo que el programa dice. No. El programa pone como introducción y por lo tanto como paraguas ideológico y titular principal que la intendencia debe enfrentar al gobierno nacional. No es un simple párrafo, es una declaración de principios. Si esa declaración la firman y la sostienen los tres candidatos, porque ninguno salió a decir que no está de acuerdo con esa declaración.

—Bueno, todos la han matizado un poco.

—Si la matizan… eso sacado de contexto no está. Si la quieren minimizar porque se dieron cuenta de que cometieron un error al meter ese párrafo, que saquen el párrafo del programa. Que sean sinceros con la gente. ¿Consideran o no que la intendencia es el instrumento para enfrentar al gobierno nacional, para construir muros? Porque eso es lo que están diciendo. Si ellos consideran que no van a hacer eso, que quiten el párrafo del programa. ¿Lo van a quitar o no? Lo pusieron por escrito. Yo cuando pongo algo por escrito, y lo firmo, es un compromiso que se va a honrar. ¿Ellos van a honrar el compromiso de enfrentar al gobierno nacional desde la intendencia? Sean sinceros. Si no lo van a honrar, saquen el párrafo del programa, digan que se equivocaron: “Ya está, lo sacamos. Y vamos a coordinar”.

—¿Qué le reconoce a la gestión de Martínez?

—Bueno, obviamente en toda gestión hay cosas que se hacen bien. Si bien creo que la administración no fue buena, que no se cumplió el shock de infraestructura, creo que, por ejemplo, se mejoró el tema de las plazas. Las plazas de deportes que él tanto muestra, es verdad, están ahí, la gente las puede disfrutar. Y que con el tema del saneamiento, un plan que cumple etapas y es manejado con financiamiento del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) se ha avanzado adecuadamente.

—El Montevideo olvidado que usted dice ¿no va a crecer con esta crisis pospandemia?

—El Montevideo olvidado obviamente va a presentar mayores desafíos. Por supuesto. Y por eso es que el plan tiene que ser único y urgente. Del mismo modo que el gobierno toma medidas únicas y especiales, nosotros proponemos un plan único y urgente. Yo ya hablé con urbanistas, grados cuatro, grados cinco, ya tenemos identificados terrenos que hoy podrían ser urbanizables y estaríamos en seis meses presentando todo ese relevamiento al Ministerio de Vivienda para decidir en conjunto con cuáles avanzamos. Nuestro compromiso es una reducción de los asentamientos. En el último informe de Viviendas, que es de 2018, muestran que aumentaron los asentamientos en Montevideo. Que hay 330, 12 de los cuales surgieron en los últimos años. Nuestro compromiso es reducirlos y ayudar a las personas a recuperar una vida digna, porque ahí no hay justicia social.

—¿Cuánto sale un plan de estos?

—El plan total… sale plata. El Banco Mundial —yo ya he tenido conversaciones— está dispuesto a brindar el apoyo financiero para la reducción de asentamientos. Son préstamos y apoyos técnicos que se le otorgan al gobierno nacional y que se ejecutan en conjunto.

—¿Y cuánta plata es?

—Eso preguntáselo a la ministra de Vivienda que lo tiene en su haber. Es plata. Pero este gobierno está dispuesto a invertirla.

—A generar deuda.

—Deuda tiene el Uruguay desde que existe. El tema es para qué está mal endeudarse y para qué está bien. Si la intendencia decidiera endeudarse para financiar la reparación y el mantenimiento de calles, no sería buena cosa. Pero si decidís tomar deuda para hacer un cambio radical, eso pasa en todo el mundo.

—¿Cómo es estar enfrentada a tres candidatos de la fuerza política más importante en Montevideo?

—Recibís distintos tipos de agravios. Álvaro Villar dice que soy la candidata de la derecha, Carolina Cosse dice que soy irresponsable y no tengo credibilidad, Daniel Martínez que no soy republicana. Yo lo que veo es que más allá de que haya tres candidatos, es una fuerza política. Un único programa y con una visión ideológica de confrontación.

—Ha insistido en la idea de debatir. Villar dijo que está dispuesto.

—Yo lo que planteé fue que me gustaría un debate donde se contrasten las ideas de las dos fuerzas políticas. Me imagino por un lado presentando mis propuestas y por otro a las tres cabezas del Frente proponiendo en sus temáticas, no sé, dividiendo su tiempo entre los tres…

—¿Y mano a mano, no? ¿Un debate entre usted y Villar?

—Puede suceder, depende de lo que diga el Frente Amplio. Nosotros ya dijimos que sí. Yo estoy a la orden. Desde siempre estoy a la orden para debatir.

—Hay dirigentes multicolores que sostienen que para tener reales chances de ganar Montevideo no hay que ir con candidatos efímeros, que se presentan una vez y después desaparecen en lugar de quedarse trabajando en el territorio para volver a intentarlo en cinco años. ¿Qué opina de eso?

—Opino que está bien, que los candidatos tienen que estudiar en profundidad los temas de Montevideo.

—Pero lo que dicen es que para tener chances ciertas hay que volver a intentarlo después de perder.

—Mi compromiso, y creo que es lo que está detrás de tu pregunta, es: tanto si gano como si no gano, seguir estudiando y poder darle soluciones a la gente de Montevideo. Estoy de acuerdo con que hay que construir un equipo, pero creo que ya se empezó con las alcaldías que se lograron en este gobierno. Hay un aprendizaje de cómo funciona la estructura interna de la intendencia y los municipios. Se ha ido ganando experiencia. En mi caso particular, cuando me planteo objetivos me los planteo en serio y a largo plazo.

—¿Se ve entonces volviendo a presentarse como candidata en cinco años?

—Me encantaría si fuera en el caso de una reelección (se ríe). Ahí me gustaría más.

—Y si se da la eventualidad de que no gana: hay rumores de que hay un cargo esperándola…

—… A mí las preguntas hipotéticas no me van. Vamos hasta el 27 de setiembre con la mira de ganar. Lo que sí te digo es que voy a continuar en la política, si es tu pregunta.

—¿Va a continuar en la política?

—Sí. Me comprometí con el presidente Lacalle Pou a que este paso hacia la política era un paso a largo plazo. Eso es cierto.

—En una entrevista con En Perspectiva, usted dijo que estaba bien que se supiera que su suplente por Cabildo Abierto, José Luis Alonso, va a asumir un cargo en caso de que pierdan las elecciones, porque es una señal de transparencia. En su caso se habla de uno de tres posibles cargos…

—¿En serio? Cuéntenme, a ver.

—Vicepresidenta del Banco República, titular de República AFAP o presidenta de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

—Mirá qué bien todo, qué precioso: intendenta de Montevideo.

—¿Y si no gana?

—Intendenta de Montevideo. Yo soy una persona que trabaja en pos de objetivos. Sé que por Montevideo quiero trabajar en el largo plazo. Hoy mi objetivo es poder llegar a la intendencia para poder ejecutar este plan de gobierno al que le tengo muchísima confianza. Y hasta ahí llegó mi amor. Si querés el 28 de setiembre, en caso de que no gane, nos sentamos a hablar. Pero no es mi foco hoy.

—Analizando las encuestas, y lo que conversa con sus técnicos en el comando, ¿qué chances ve de triunfo?

—Creemos que hay chances. No es solamente una frase.

—¿Con base en qué?

—Con base en lo que percibimos, que hay una diferencia que se puede descontar por varios factores. Primero, porque la gente que vive en Montevideo está viendo el accionar de un nuevo gobierno que está con un alto grado de aprobación, ya sea gente que votó al Frente Amplio o no. Hay un alto porcentaje de personas que votaron al Frente Amplio y que, sin embargo, aprueba esta gestión de gobierno, más transparente, más cercana a las personas. Y como nosotros estamos proponiendo una manera de gobernar similar y de ese estilo, creo que hay gente que va a animarse a cruzar la calle. Porque están viendo un Frente Amplio enfrentado entre ellos, con una pugna a ver quién destaca más. Estamos viendo ahí una ventana de oportunidad. No es un partido sencillo, lo reconocemos, pero existe esa ventana de oportunidad y la chance está presente.

Información Nacional

2020-08-06T00:00:00

2020-08-06T00:00:00