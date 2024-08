Todo es ahora

El cineasta Baran bo Odar, creador de la serie y director de los 10 capítulos de la primera temporada, hasta ahora no había trabajado en ficción televisiva. Por eso, junto con su esposa Jantje Friese, también guionista y productora de Dark , abordaron la historia como un largometraje de 10 horas de duración. Con experimentos crueles, actos de violencia verdaderamente fuertes, lazos familiares complicados, algún personaje que no envejece y un relojero que estudia los viajes en el tiempo.

En cine, el realizador de origen suizo había dirigido Silencio de hielo, un dramático relato de misterio sobre la desaparición de una joven de 13 años cuya bicicleta es encontrada en el mismo lugar en el que, dos décadas atrás, una niña de 11 fue asesinada. Luego vino Who Am I: Ningún sistema es seguro, tecno thriller ambientado en el mundo de los hackers informáticos.

A la belleza plástica de la serie hay que agregarle la calidad de la banda sonora, que es, como mínimo, impresionante. Compuesta en su gran mayoría por oscuros sonidos de sintetizadores con raíces en el krautrock, incluye a Fever Ray (Keep The Streets Empty For Me), Teho Teardo & Blixa Bargeld (A Quiet Life) y Sol Seppy (Enter One), que no pueden estar más a tono con la atmósfera vidriosa y el halo místico y misterioso de la serie. También, a lo largo de los capítulos, se colocan con exquisita y germana precisión canciones distintivas de cada época (la notable Deutschland 83, también de origen alemán, ya dio cátedra en esta materia). Goodbye, la inquietante y sombría canción de Apparat, proyecto de música electrónica del alemán Sascha Ring, impregna los títulos de apertura, armados a partir de un fino y a la vez simple juego de simetrías (con alguna resonancia a los créditos de True Detective) que resulta del mismo modo bello e inquietante.