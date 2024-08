Toneladas de expectativas

Tres años después, Jagger y compañía “volvieron” a Buenos Aires con la gira Bridges to Babylon, y llenaron otros cinco River. En uno de ellos tocaron con Bob Dylan y otro es recordado por los insultos y escupitajos que recibió la pobre Meredith Brooks mientras cantaba su hit Bitch y era tratada de eso mismo por una horda que solo quería ver a Jagger y Richards. A fines de 2006 presentaron A Bigger Bang en dos conciertos. Esa vez Uruguay estuvo cerca de tener una fecha. El productor Eduardo Atín Martínez mantuvo una larga disputa mediática con el entonces director de la DGI, Eduardo Zaidensztat para lograr beneficios fiscales, pero el Zeta no aflojó y Atín tuvo que esperar una década para concretar su sueño Stone, posible gracias a la exoneración de IVA para shows internacionales vigente desde 2013.

Desembarco.

The Rolling Stones movilizarán a 2.200 trabajadores, según informó a la prensa Maurizio Trabal, jefe operativo de AM Producciones, el martes 9 en el Centenario. En la producción trabajan 15 personas. Unos 60 operarios uruguayos montaron el escenario y una veintena trabajaron en otros servicios. Hoy jueves 11 vienen por el día desde Buenos Aires once “cabezas de sección” de la producción de la banda a verificar si está todo bien armado, y el domingo 14 luego del mediodía desembarca la comitiva Stone completa, de unas 140 personas. Se espera que los miembros de la banda y el resto de los músicos lleguen a Montevideo el lunes 15 por la tarde. Trabal estimó que el día del show, sumando todos los servicios (producción, policía, seguridad, asistencia médica, vendedores de alimentos, boleteros y acomodadores) estarán trabajando unas 2.200 personas. Además de personal operativo, con la banda viajan decenas de funcionarios administrativos, de marketing y productores ejecutivos que instalan sus oficinas en el mismo estadio. La logística no se detiene ni siquiera durante los shows, para que la troupe Stone siga su camino de un mes y medio por Latinoamérica.

Mejor visibilidad.

El armado del escenario en la tribuna América permitió una menor distancia con respecto al sector más alejado, el tercer anillo de la Olímpica, bastante menor al otro formato, con el escenario sobre una de las cabeceras, usado para los conciertos de Paul McCartney en 2012 y 2014. En esas ocasiones el aforo del estadio fue de unas 53.000 personas. Esta vez, al haberse enclavado la estructura fuera de la cancha, sobre la Platea América, la capacidad máxima aumentó a 62.800 personas. “Con esta configuración, la visibilidad y la experiencia del público será mucho mejor”, aseguró Trabal.

Sin numerar.

Por disposición de la banda, no habrá butacas en el campo, y todas las localidades del show son sin numerar, por lo que quienes ingresen más temprano conseguirán los mejores lugares.

Web.

En la web larutaalosstones.com.uy están publicados una serie de mapas con los trazados de las filas de ingreso según cada ubicación (las puertas abren a las 16), con el objetivo de que el público sepa por qué zona debe acceder al Parque Batlle, evitar las aglomeraciones y agilizar la circulación peatonal. También se creó el hashtag #RollingStonesEnUruguay para concentrar toda la información.

Entradas.

En los locales Red Pagos con servicio de Red UTS quedan entradas en venta para Campo general ($ 4.900), Tribuna Olímpica (Anillo 1, $ 9.390 y Anillo 3, $ 4.200) y los dos sectores Campo vip ($ 21.500 y $ 9.780).

Uruguay Stone.

El sábado 13 a las 23 h Canal 4 emitirá un especial sobre la banda conducido por Christian Font, grabado en el estudio Sondor, con entrevistas a Rubén Rada, Tabaré Rivero, Jorge Nasser, Mónica Navarro, Jorge Fernández (Los Mockers) y Boomerang, la banda elegida como telonera de los Stones.

