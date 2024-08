Un mapa electoral blanco entre la “continuidad” que se espera de Delgado y el temor al “efecto Novick” ante la proyección de Raffo

Aunque no lo parezca, aunque todo sea más subterráneo y no haya banderas rojas que lo avisen, enero suele ser un mes revulsivo para los blancos. Son días de reuniones, de charlas reflexivas, de proyecciones políticas, de sobremesas discutidas y largas bajo el cobijo natural que permite la pausa del verano. Un mes donde maduran decisiones. Lo era manifiestamente declarado hace unos años, cuando un encuentro ya con altura de clásico reunía a la cúpula del herrerismo en el balneario La Paloma, en el departamento de Rocha. Y lo sigue siendo ahora en los tiempos raros de pandemia. Es lógico. Se trata siempre de un período fermental que funciona como antesala del año y que además hoy está condimentado con el ingrediente principal de la Ley de Urgente Consideración (LUC), un elemento nuevo, quizás fuera de planes, que hace que las cosas se enreden más de la cuenta.

El mapa electoral de los blancos, cuando faltan pocos días para que comience el tercer año de gobierno, tiene un solo nombre cantado y firme. Uno que saben todos que está ahí arriba de la mesa aunque nadie lo señale públicamente y el aludido no levante la mano para decir “soy yo”. La candidatura del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, parece haber surgido como una cuestión espontánea, natural. Casi por la inercia de los hechos. Una especie de movimiento silencioso que se fue generando a raíz de su inesperada exposición durante los primeros meses de gobierno. Unos meses que coincidieron con el shock inicial de la pandemia por el Covid-19 en los que la atención de la población estuvo centrada en el gobierno, en los anuncios que se hacían a diario por televisión y en horario central ante un público que estaba encerrado en sus casas frente a la pantalla esperando las noticias de la Torre Ejecutiva. Ahí apareció Delgado. Un dirigente con evidente recorrido político, conocido como un articulador en las sombras, un zurcidor con diálogo con el oficialismo cuando era oposición y con la oposición cuando le tocó ocupar un despacho en el piso 11 del edificio presidencial. No tenía la masividad que necesita alguien que aspira al máximo cargo. La pandemia le dio a Delgado esa oportunidad porque pasó a ser una figura conocida para la opinión pública. Un actor secundario parado al lado del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y robándole ocasionalmente —mucho más antes que ahora, vale aclararlo— una porción de la luz de atención que cae sobre el mandatario.

Delgado elige seguir tallando ese perfil, uno distinto al del presidente, en silencio. No ha declarado públicamente sus intenciones. Sabe que si levanta la mano antes de tiempo se convertirá en una atracción de feria al que todos van a querer pegarle para ver cuánto aguanta. Un senador del Partido Nacional dijo a Búsqueda que lo que tiene Delgado es un “desafío y una oportunidad”. La oportunidad está dada por esa exposición desacostumbrada para un secretario de Presidencia. “Tampoco hace el desgaste, no está en ninguna mala noticia, no las da él. Él hace los anuncios de las llegadas de vacunas, de los logros de la pandemia”, evaluó la fuente. El desafío, añadió, está en “demostrar que vale por sí mismo, que no será un candidato puesto a dedo por el presidente”. Los delfines tienen mala prensa en la política nacional. Incluso ya hay voces, algunas dentro del propio sector de Delgado, que no logran verlo como candidato, que le cuestionan algunas “inseguridades” al momento de rodearse y que además sucumben ante la odiosa comparación con Lacalle Pou. No lo ven como un líder “inclusivo” que abra las puertas del partido, recoja unanimidades y tenga esa “llama sagrada”.