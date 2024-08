Un palo en la rueda de la verdad

Lance , sobre el ciclista estadounidense Lance Armstrong, fue concebido por ESPN como parte de 30 for 30, un ciclo de producciones documentales que popularizó al nicho deportivo del género. Uno de sus éxitos más celebrado fue la miniserie O.J.: Made in America, enfocada en el jugador de fútbol americano O. J. Simpson. Lance , una de las entregas más recientes de la serie, fue emitida en dos partes el 17 y 24 de junio en ESPN. En Uruguay ya se puede ver bajo demanda en la aplicación ESPN Play.

No es la primera vez que Armstrong, quien fue despojado de sus siete títulos como campeón del Tour de France y vetado de por vida del deporte, emprende un viaje público de introspección. El director Alex Gibney retrató su caída como deportista idolatrado en The Armstrong Lie y también se encuentra el documental, de tinte más biográfico, Stop at Nothing: The Lance Armstrong Story, así como la película de ficción The Program, de Stephen Frears. Más célebre que esos títulos es la entrevista exclusiva que Armstrong le dio a Oprah Winfrey en 2013.