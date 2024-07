Un posible cambio político en Venezuela debido a la enfermedad de Chávez preocupa al gobierno de Mujica

Elecciones en Venezuela Mujica dice que no es “creíble” lo ocurrido en Venezuela y asegura que no tiene “nada que ver” con el comunicado del MLN

El mandatario venezolano cumplió ayer miércoles 9 un año con problemas de salud agravados por un cáncer cuyas características y gravedad se mantienen como un secreto. Parte de ese tiempo lo pasó en Cuba, donde ha recibido tratamiento médico. El presidente no ha delegado funciones y a pesar de que redujo sus apariciones públicas, sigue liderando las encuestas de cara a las elecciones del próximo 7 de octubre en las que buscará prolongar un mandato que se inició en 1999.

Algunos asesores y gerentes de Ancap plantearon, en conversaciones formales e informales con miembros del Directorio de ese organismo, su preocupación por un posible cambio de signo político en Venezuela. Según supo Búsqueda, los directores tomaron nota de eso y prometieron evaluar el tema pero por su “delicadeza” y para evitar “cualquier suspicacia y filtración”, consideraron “conveniente” no hacer ningún “pronunciamiento definitivo”.

De todos modos, un gerente que tiene línea directa con el Directorio reconoció que la cúpula de Ancap tiene claro que “un escenario sin Chávez en la Presidencia de la República obliga a evaluar los pasos a dar”. Otros mandos consultados reconocieron que de un año a esta parte hubo un “enlentecimiento” en la relación con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Según ellos, la venta en octubre del 2011 de las acciones en la red de estaciones de servicio en Argentina que le pertenecían (donde estaba asociada a PDVSA) y el acuerdo de abril pasado para pagar por adelantado la deuda de U$S 830 millones con la petrolera venezolana por compra de crudo son dos muestras de este proceso. Pero el “ejemplo más claro” es, según las fuentes, la “constante demora” en el proyecto de exploración conjunta de hidrocarburos en un bloque ubicado en la Faja del Orinoco (Venezuela). Ello refleja que desde Ancap se está “a la espera” y “en alerta” antes de invertir los cientos de millones de dólares que obliga su participación en el negocio.

Consultado por Búsqueda, el presidente de Ancap, Raúl Sendic, declaró: “No me corresponde en estos momentos hacer comentario alguno”.

En tanto, las exportaciones de mercaderías a Venezuela treparon de U$S 34,1 millones en 2004 a U$S 325 millones en 2011, según datos del Instituto Uruguay XXI. A su vez, en los primeros cuatro meses de 2012 se concretaron envíos por U$S 156 millones, por lo que ese destino fue el cuarto más importante en dicho período.

Empresarios consultados por Búsqueda reconocieron que ese impulso comercial estuvo asociado en parte a la estrecha relación entre los gobiernos del Frente Amplio y Chávez. En algunos rubros, las licitaciones públicas son un canal de entrada a Venezuela, si bien señalan que luego se presentan dificultades por el control de cambios.

