Uruguay dejará la Presidencia del Mercosur sin resolver la sucesión después de “agotar” todas las vías de negociación

La Cancillería uruguaya considera que agotó todas las vías de negociación para traspasar la Presidencia pro témpore del Mercosur a Venezuela. Ninguna de las opciones satisfizo a Brasil y Paraguay. Por eso, el gobierno de Tabaré Vázquez decidió que una vez cumplido el plazo, dejará la Presidencia sin un traspaso de mando. Así los socios del bloque deberán discutir el tema pero bajo otras condiciones, explicaron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo.

Uruguay sostiene que Venezuela debe asumir la Presidencia porque el gobierno de Nicolás Maduro no produjo un “quiebre institucional”. Esa es la posición que mantuvo en las negociaciones con los restantes países del Mercosur y que reiterará el viernes cuando envíe el informe sobre sus seis meses en la Presidencia, dijeron los informantes. Paraguay planteó que no quiere el traspaso porque el gobierno chavista incumple los estándares democráticos internacionales, mientras que Brasil argumentó que Venezuela todavía no dio todos los pasos necesarios para su integración completa. En ambos casos, dijeron que no estaban de acuerdo con que Uruguay dejara el mando.

La Cancillería hizo varias propuestas hasta “agotar” el menú de opciones, explicó una fuente de Presidencia. No hubo éxito. Después de recibir las confirmaciones por parte de Paraguay y Brasil de que no asistirían el sábado 30 a una cumbre de cancilleres organizada por Uruguay para el traspaso, el gobierno resolvió dar “por culminada su gestión” a pesar de que “la transferencia no tenga un acto jurídico en particular”, informó ayer miércoles “El Observador”.

Una vez que termine julio y Uruguay deje la Presidencia, Venezuela deberá plantear su interés por ocupar ese lugar. De acuerdo con el gobierno, en ese momento cada país deberá expresar su posición al respecto, añadió el periódico.

Maduro y Pacheco. El canciller explicó en el Parlamento la estrategia de Uruguay días antes de saber que no habría traspaso. Durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, el lunes 21, dijo que el gobierno considera que en Venezuela no ha habido una “ruptura” institucional, por lo que no hay que suspender su membresía al Mercosur y está en condiciones de asumir la Presidencia pro témpore del bloque.