Uruguay habilitó medidas contra Venezuela tras amenaza de Brasil de romper el Mercosur, aunque buscó “mitigar” sus daños

La Cancillería uruguaya hizo lo que pudo por Venezuela. Hasta que, la semana pasada, el Poder Ejecutivo transmitió un mensaje claro al Frente Amplio (FA): las negociaciones en el Mercosur habían llegado al límite y Brasil anunciaba que rompería con el bloque regional si no se tomaban medidas contra el gobierno de Nicolás Maduro .

Por eso Uruguay permitió que los miembros fundadores del Mercosur aprobaran una declaración en la que anuncia que Venezuela no coordinará aspectos comerciales y económicos del bloque y corre el riesgo de perder su voto en el mismo si no cambia sus normas. No obstante, a pedido del Movimiento de Participación Popular (MPP), el Partido Comunista, Casa Grande y los representantes de las bases en la Mesa Política, Uruguay se abstuvo de avalar esas medidas.