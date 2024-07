Venezuela cae a la posición 37 como destino de exportaciones

En los primeros ocho meses del año las exportaciones uruguayas de bienes a ese destino fueron por apenas US$ 15 millones. Dicho monto ubica a Venezuela en la posición número 37 como cliente, por detrás de mercados como Bangladesh (US$ 18 millones), Tailandia (US$ 19,4 millones), Vietnam (US$ 22,4 millones), Hong Kong (US$ 31,6 millones), por ejemplo. China (US$ 1.150 millones), Brasil (US$ 809 millones) y la zona franca de Nueva Palmira (US$ 372 millones) ocuparon el podio de los principales destinos en ese período.