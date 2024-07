—¿La UE ve una ambigüedad en la posición de Uruguay sobre Venezuela?

—En nuestra cooperación, no. ¿Qué ambigüedad ve usted?

—Que participa en el Grupo de Contacto Internacional que impone condiciones a la negociación como la libertad de los presos políticos, elecciones libres y transparentes, mientras que propone el Mecanismo de Montevideo, unas negociaciones sin condiciones previas.

—¿Pero el Mecanismo de Montevideo ya se ha materializado? Se habla solo del Grupo de Contacto Internacional. Y al principio no fueron soluciones 100% diferentes. Compartimos 90% de cuál podría ser el camino, nos hemos unido en el Grupo de Contacto, ahí nos concentramos, y es el único grupo que tiene el acceso a ambos lados y que tiene una presencia en el país para brindar ayuda humanitaria en Venezuela. Nuestro interés primero es pacificar la situación y llegar a una solución negociada.

—El vicecanciller uruguayo, Ariel Bergamino, se negó a decir que Venezuela es una dictadura. ¿Usted calificaría al régimen de Maduro como una dictadura?

—Si vemos la descripción de este país en los informes internacionales… ¿Es un país que respeta el Estado de derecho? No. ¿Hay una justicia independiente? No. ¿Hay un Parlamento independiente? No. El último informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, expresidenta chilena, dice que hay ejecuciones extralegales. El 20% —y quizás más— de los diputados electos sufren restricciones. La gente vota con sus pies saliendo del país. No es una democracia para mí, es una dictadura. Pero no vamos a solucionar el conflicto solo dando un título porque al final esta gente tiene que ser parte de la solución si queremos evitar un baño de sangre. Eso es el problema.

—Ponerles el nombre a las cosas quizás ayuda.

—Sí, pero Uruguay lo tiene claro. Me acuerdo que Nin Novoa dijo públicamente: “¿Queremos tener este sistema? No”. Son buenos diplomáticos, entienden perfectamente lo que hay. ¿No?

