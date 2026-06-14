A cien años de la muerte de Gaudí, la Sagrada Familia se convirtió en la iglesia más alta del mundo

Un siglo después de la muerte de Antoni Gaudí, la visita de León XIV a la basílica de la Sagrada Familia, con motivo de su viaje a España, dio por culminada una de las etapas más importantes de su obra, una construcción iniciada hace 144 años, la cual aún no puede considerarse totalmente terminada.

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El pasado miércoles 10 de junio, ante 8.500 personas, León XIV bendijo la torre central de Jesucristo , recientemente terminada, y una de las ideas más ambiciosas concebidas por Gaudí: levantar una montaña artificial de piedra, luz y geometría en el corazón de Barcelona.

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La torre de Jesucristo es la aguja central y la más alta de la basílica, que, con 172,5 metros de altura, tal como la proyectó Gaudí, ha convertido a la Sagrada Familia en el templo más alto del mundo.

Su bendición estuvo precedida por un deslumbrante espectáculo de música, fuegos artificiales y juego de luces, que el papa presenció junto a los reyes de España y al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. En tanto, culminó con la celebración de la misa presidida por el pontífice.

“Somos las piedras vivas de esta obra que tiene a Cristo como culmen. La basílica de la Sagrada Familia sigue siendo una obra en construcción, que nos recuerda cómo la vida cristiana es siempre un camino”, dijo León XIV en su homilía.

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El proyecto que Gaudí heredó y transformó

Pocas construcciones modernas han generado una relación tan compleja entre arquitectura, religión, técnica y tiempo como la Sagrada Familia de Gaudí. No es únicamente un templo, es todo un experimento constructivo de larga duración, una investigación geométrica convertida en piedra y una reflexión sobre la naturaleza llevada al límite de las posibilidades arquitectónicas.

Comenzada en 1882, y todavía en construcción más de un siglo después, la obra constituye un caso prácticamente único en la historia de la arquitectura occidental: un edificio concebido por un solo creador, ejecutado por varias generaciones posteriores y desarrollado durante tres siglos distintos.

La Sagrada Familia no nació originalmente como creación de Gaudí. El proyecto comenzó bajo la dirección del arquitecto Francisco de Paula del Villar, que había diseñado un templo neogótico relativamente convencional. Sin embargo, tras desacuerdos con los promotores, Villar abandonó las obras en 1883. Fue entonces cuando el joven Gaudí asumió la dirección del proyecto.

Si bien, inicialmente, el flamante arquitecto conservó algunos elementos de la idea original, pronto reformuló el conjunto por completo. Lo que debía ser una iglesia neogótica se convirtió en una obra radicalmente distinta. El arquitecto catalán entendía que los estilos históricos habían agotado sus posibilidades. Su intención no era copiar la arquitectura medieval, sino "descubrir las leyes geométricas presentes en la naturaleza y trasladarlas a la construcción".

sagrada familia 6 AFP AFP

Durante más de cuarenta años trabajó obsesivamente en el templo. En la última etapa de su vida abandonó prácticamente cualquier otro encargo para concentrarse exclusivamente en la basílica. Vivía en el propio recinto, dentro del taller de obras, y convirtió el edificio en la síntesis de todas sus investigaciones estructurales, simbólicas y religiosas.

Inspirada en la naturaleza

El objetivo de Gaudí era construir siguiendo las mismas leyes que organizan el crecimiento de los árboles, las montañas, los huesos o los cristales minerales. Así es que las columnas interiores funcionan como troncos que se bifurcan y los techos recuerdan la estructura de un bosque.

Para él, la naturaleza representaba la obra perfecta del creador y la arquitectura debía aprender de ella en lugar de imponerle formas artificiales. Por eso la Sagrada Familia parece alejarse tanto de las catedrales tradicionales. No responde a la lógica del muro pesado con bóveda gótica clásica. Funciona más bien como un organismo, donde cada elemento tiene una función estructural, simbólica y espacial al mismo tiempo.

sagrada familia 3 Las columnas interiores de la basílica funcionan como troncos que se bifurcan. Los techos recuerdan la estructura de un bosque. EFE

Pero el arquitecto sabía que no llegaría a ver acabada la obra. Por eso, dedicó años a desarrollar maquetas, dibujos y modelos tridimensionales destinados a orientar a las generaciones futuras.

Cuando 1926 murió atropellado por un tranvía, apenas había llegado a ver completa una cuarta parte del edificio, aunque se trataba de una parte fundamental. Terminadas estaban la cripta, el ábside y gran parte de la fachada principal o del Nacimiento, con sus cuatro torres.

Los arquitectos que continuaron la obra

Desde entonces varios arquitectos han estado a cargo de la obra. En 2012 asumió la dirección Jordi Faulí, quien actualmente continúa a cargo del proyecto. Desde entonces se han levantado las grandes torres centrales y se ha acelerado notablemente el proceso constructivo, gracias al uso de tecnologías digitales avanzadas.

Sagrada Familia 1 EFE

Es que muchas de las soluciones imaginadas por Gaudí eran difíciles de ejecutar con la tecnología disponible a comienzos del siglo XX, por lo que algunas sólo se han podido desarrollar mediante herramientas informáticas contemporáneas, modelado tridimensional y fabricación digital de elementos estructurales.

Un ejemplo de ellos, según informó El País de Madrid, es la inmensa cruz blanca de cuatro brazos (para que se mire desde donde se mire se vea una cruz en dos dimensiones), de 17 metros de altura, con ventanas de cristal y focos de iluminación en su interior, la cual no se hubiera podido construir cuando Gaudí la pensó.

Aún queda mucho por construir para dar por terminada la obra, que a esta altura se ha convertido en una creación compartida entre Gaudí y los que a lo largo de los años han intentado materializar su visión.

FUENTE:EFE