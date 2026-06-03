Desactivar comentarios para cuidar la democracia

Decidimos que, a partir de ahora, las publicaciones en redes sociales de mujeres políticas de cualquier partido tendrán los comentarios desactivados; porque no vamos a prestarnos como plataforma para el odio y la violencia desmedida hacia ellas

El miércoles pasado, al final de la tarde, veo en un grupo interno de trabajo que se acababa de publicar en la web de Búsqueda­ una nota en cuyo titular la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg­, se cuestionaba si valía la pena el “desgaste­” que estaba teniendo a raíz de lo “cruel” que es la exposición pública para las políticas, y aseguraba que el sistema las “expulsa”.

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Al día siguiente, temprano en la mañana, abro Instagram­ y, como mi algoritmo me conoce de memoria, lo primero que veo es la publicación de la tapa de Galería con la hermosa foto de Adrián Echeverriaga a Lucía Topolansky. Despliego los primeros tres comentarios y nuevamente la violencia desmedida se hacía patente en insultos espantosos. Hablé con Sofía Miranda, editora de redes, lo conversamos y decidimos que, a partir de ahora, las publicaciones en redes sociales de mujeres políticas de cualquier partido tendrán los comentarios desactivados. Lo hablamos luego con el director y los editores de Búsqueda­ y estamos todos de acuerdo: desde Búsqueda y Galería­ no vamos a habilitar espacios de odio hacia las mujeres políticas, porque creemos en la democracia y queremos que sea con mujeres participando activamente en cargos de liderazgo, como ministras, como vicepresidentas, ojalá que como presidentas de la República algún día.

Lo de Lucía Topolansky no fue la primera vez, y esta decisión de tomar acciones no fue solo por su caso puntual. Cuando salió en nuestra tapa una foto de María Fernanda Souza, directora nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente, nos sorprendimos de la cantidad de críticas, insultos y mensajes violentos que había en los comentarios de las publicaciones en redes. Luego le tocó el turno a la ministra de Salud, que en el foro sobre mujeres y poder donde dijo las palabras del principio también recordó cómo la criticaron cuando salió en la tapa de Galería con un titular que, si lo hubiera dicho un hombre, nadie habría abierto la boca: “Siento que llegué a la política para ejercer el poder, no para transitar”. De hecho, ningún hombre hubiera tenido que reivindicar su derecho a ejercer el poder si fuera ministro. Y ahora la violencia indiscriminada y cobarde de las redes vuelve a atacar a Topolansky. Insultan con palabras muy ofensivas, critican lo que llevan puesto, o el cargo que tienen, o cómo llegaron a él, denigran, vuelcan furia y odio detrás de un usuario sin nombre propio.

No queremos que dejen sus cargos por el desgaste de soportar la violencia que sufren día a día de parte de la sociedad. Las necesitamos allí donde están. No queremos que dejen sus cargos por el desgaste de soportar la violencia que sufren día a día de parte de la sociedad. Las necesitamos allí donde están.

A pesar de que estas tres mujeres pertenecen a un mismo partido, el del gobierno actual, y por eso ocupan cargos de relevancia, la violencia digital hacia las mujeres políticas atraviesa todas las colectividades políticas, es un fenómeno de larga data y se da en todo el mundo. Hace varios años que ONU Mujeres viene abordando este gran problema para el género y para la democracia, con informes específicos sobre la violencia contra las mujeres políticas en redes sociales y estudios más generales. El último, presentado en marzo pasado, mostró entre sus cifras más relevantes que más del 80% de las candidatas sufrió violencia durante la campaña electoral de 2024 en Uruguay.