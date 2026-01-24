Jessie Buckley: la actriz candidata al Oscar que desaparece en sus personajes

A veces puede resultar difícil identificarla porque se cambia el color de pelo y el corte fácilmente, sin ningún tipo de apego a un canon o una costumbre suya. Pero si se presta atención, se la puede identificar en Pienso en el final (2020), la película de Charlie Kaufman, en la que interpreta a una mujer que viaja a conocer a los padres de su novio mientras lidia con unas dudas enormes sobre la relación; en La hija oscura (2021), la ópera prima de Maggie Gyllenhaal, en la que se pone en la piel de una madre conflictuada y que le valió una nominación al Oscar (estas dos están en Netflix), y en Ellas hablan (2023), la película de Sarah Polley que obtuvo varios reconocimientos, en la que se convierte en una mujer de una comunidad menonita que se debate entre irse o quedarse. También se lució en televisión en la miniserie Chernobyl (ambas en Prime Video).

Es irlandesa. Nació en Killarney el 28 de diciembre de 1989, y el gen artístico se manifestó desde muy temprano, mientras estudiaba en el colegio religioso donde su madre era entrenadora de voz. Apareció en un sinfín de obras escolares antes de matricularse (y eventualmente graduarse) en The Royal Academy of Dramatic Art (RADA), de Londres.

Ahora vuelve con un personaje contundente, en una historia contundente: Hamnet. La película, dirigida por la cineaesta china Chloé Zhao (ganadora del Oscar por Nomadland), es la adaptación al cine de la exitosa novela de Maggie O’Farrell Hamnet, y lo que relata es un hecho real y poco conocido. Situada en 1580, se centra en la historia de amor de William Shakespeare (Paul Mescal), cuando solo era un profesor de latín, y quien terminó siendo su esposa, la independiente Agnes. Se enamoran, se casan, tienen tres hijos y un día, cuando William viaja a Londres a intentar una carrera teatral, sucede la tragedia: muere uno de los niños, Hamnet. El terrible proceso de duelo del matrimonio, las distintas formas de atravesarlo y el complejo viaje de entenderse mutuamente es por donde navega la película de Zhao, apoyada en la actuación de estos dos pilares irlandeses: Buckley y Mescal.

“Amo el amor”, dijo Buckley a Elle. “El amor vale la pena. ¿Qué más vas a hacer? ¿Encerrarte? Creo que hay que vivir. Hamnet, aunque muera, sigue vivo. Shakespeare ha hecho algo inmortal de alguna manera y ha creado una forma de que esta historia, este hijo, este suceso en su vida, sea más grande que el momento. Quizás tengamos que vivir así”.

Jessie Buckley es una actriz distinta. A diferencia de lo que se suele escuchar, le gusta audicionar. Parece como si su vida principal transcurriera dentro de un personaje, y la secundaria, fuera de la ficción.

Sus principales influencias las reconoce en actrices como Frances McDormand, Katharine Hepburn, Bette Davis, Barbara Stanwyck y Laura Dern. “Lo que interpretan es muy completo. No interpretan algo atractivo. Interpretan una vida compleja, rica, incómoda, desafiante y provocadora. Lo que he aprendido de ellas es conocerte a ti misma y ser implacable al sacar a la superficie la fuerza vital de ser mujer”, dijo la actriz (y cantante) en una entrevista reciente con la revista Elle.

Los elogios van y vienen, porque también McDormand habló de ella con absoluta admiración. “Jessie aborda su trabajo con alegría, un atributo muy subestimado hoy en día. Sabe cuándo una historia necesita sentimiento, pero no sentimentalismo. Tiene un corazón brillante”, opinó la veterana actriz sobre su joven colega a Vogue.

Ese tipo de comentarios son los que recogen las actuaciones de Buckley entre su propio entorno. Que desaparece en el personaje, dicen. Que logra una mimetización que hace difícil reconocerla en una película.

Ahora, el mundo también lo ve y lo premia. Hace unas semanas recibió el Globo de Oro a Mejor actriz por Hamnet, y ayer se supo que compite por el mismo galardón en los premios Oscar.

“Es sísmico lo que ha pasado”, le confesó a Vogue, refiriéndose a estos últimos meses que siguieron al estreno. Y lo dice una mujer a la que le encanta el riesgo. Al menos cuando se trata de trabajo. “Siento que ahora todo es tan reacio al riesgo”, dijo a Elle. “Dogma 95, Lars von Trier y (Thomas) Vinterberg crearon un manifiesto, se pusieron obstáculos y crearon un estilo de cine completamente nuevo. Ahora nos toca a nosotros encontrar esa novedad; esa es mi misión”. Y se nota cuando deja el alma y el cuerpo en cada interpretación.

Agnes

“Puesto que perdió a su madre cuando era muy pequeña, Agnes (el personaje de Buckley en Hamnet) creció con su madrastra, así que es una especie de medio hija de una ‘bruja del bosque’ y medio hija de una dama respetable que va a la iglesia; está atrapada entre las mujeres que corren con los lobos y la joven del castillo de Barba Azul”, dice Zhao. “Jessie, además de ser una actriz brillante y profundamente auténtica, tiene dentro de sí estas dos energías en conflicto: la cazadora y la domadora de animales. Se puede ver eso latente en su interior. Quieres a alguien que no tenga miedo de aprovechar las fuerzas arquetípicas, que tenga el compromiso físico, psicológico y emocional, que esté dispuesta a llegar hasta allí, y este personaje le exigía hacerlo. Ella estaba dispuesta a hacer mucho trabajo profundo e inconsciente”.

La hija oscura La hija oscura.

El trabajo era intenso e incesante: se enviaban canciones, pasajes literarios e imágenes que hablaban de varios aspectos de la identidad de Agnes. “Trabajar con Chloé ha cambiado genuinamente mi vida”, asegura Buckley. “Ella es una directora muy sensitiva, instintiva y curiosa, además de ser profundamente humana. Me ha invitado a participar en su forma de trabajar y me ha animado a acompañarla en este viaje desde el primer día. Hemos creado algo juntas, lo cual es un gran regalo. No creo haber tenido nunca antes una relación tan profunda y un nivel de hermandad en un proyecto. Ella es pura poesía”.

Jessie

Todo lo que está dispuesta a exponerse cuando de expresarse actoralmente se trata, lo evita en su vida privada. No se sabe mucho, así que no hay demasiado para contar, salvo que desde 2023 está casada con Freddie, un hombre británico, nacido en Londres, que no trabaja en la industria del entretenimiento sino en el campo de la salud mental. Se conocieron en una cita a ciegas organizada por un amigo en común. El encuentro fue un pequeño éxito: conectaron y empezaron una relación seria y discreta.

Women-Talking Jessie Buckley

Dos años después del casamiento, en 2025, nació su primera hija. Quedó embarazada justo después de que terminara el rodaje de Hamnet, y no fue una casualidad. “Mientras filmaba Hamnet, anhelaba profundamente ser madre. Y fue un gran regalo poder superar a esta mujer, su maternidad, su amor y su pérdida antes de convertirme en madre yo misma”, dijo la actriz a The New York Times.

Actualmente, los tres residen en Norfolk, en una antigua casa del siglo XVI que compraron al alejarse de Londres.

Sinead

Además de un evidente talento para la actuación, Jessie Buckley tiene un don para el canto. En la película musical Wild Rose hace gala de su voz desde su personaje, el de una madre soltera que sueña con convertirse en una estrella country. La banda sonora del filme llegó al puesto número 1 en la lista de álbumes country del Reino Unido. En Irlanda, donde es una actriz consolidada hace tiempo, dejó a todos boquiabiertos cuando la invitaron a hacer un tributo a su compatriota Sinead O’Connor.