El día de Paul, John, George y Ringo

Si bien es cierto que a través de internet existen varias fechas que se proclaman como las verdaderas dedicadas a The Beatles, hasta ahora no había un consenso común respaldado por la marca y siempre se mantenía un debate que parece llegar a su fin gracias a la decisión tanto de la compañía discográfica como de los herederos legales de la agrupación.

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Una de las alternativas más conocidas es el 16 de enero debido a que en esta fecha en 1957 abrió The Cavern Club, el pub de Liverpool que vio los primeros directos de la banda.

Los fans también remarcan que el mismo 16, pero de 1964, la banda alcanzó el número 1 en Estados Unidos con I Wanna Hold Your Hand. La Unesco , a pesar de no oficializarlo nunca, declaró esa jornada como el Día Internacional de los Beatles debido al amplio consenso que existía entre sus seguidores.

Así, otros días como el 10 de julio también se han considerado adecuados para esta celebración y, según la propia página web de la banda, esta fecha es relevante debido al estreno en cines en 1964 de su primera película titulada A Hard Day’s Night, así como el elepé homónimo compuesto íntegramente por John Lennon y Paul McCartney .

Este conjunto de días no oficiales pasará a la historia tras el comunicado de la empresa Apple Corps Ltd., fundada por la banda en 1968, y aunque la decisión de los fanáticos cuenta muchas veces más que la de una marca, se puede decir que el 25 de junio se sitúa en el podio para desbancar al resto por razones corporativas.

El himno que marcó un antes y un después

Según explica la compañía de los ‘Fab Four’, All You Need Is Love, uno de los sencillos más conocidos de la banda y de la historia del rock, llegó a más de 400 millones de personas de 24 países diferentes cuando fue presentado en el programa de la BBC llamado Our World, un espacio que se estrenó por primera vez el 25 de junio de 1967 y que estaba dedicado a presentar temas globales de actualidad y cultura, tal y como explica el propio canal británico.

Embed - The Beatles - All You Need Is Love The Beatles -- (Official Video) (Remastered 4K Upscale) 1967

Este himno no fue en vano, así como la presentación dentro de este programa con perspectiva global y humanitaria, ya que, como su propio título indica, todo lo que necesitaba el mundo en ese momento era amor.

Este mensaje, que bien podría adaptarse a cualquier momento y año, surgía en pleno auge del movimiento hippie en diferentes países. Esta nueva filosofía de vida nacía como protesta a la participación de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam y era un grito pacífico a favor del desarme y el no a la violencia.

Los Beatles, que desde sus inicios se habían presentado como unos chicos jóvenes y formales compartiendo peinado e indumentaria con trajes negros y sobrios, daban un giro a su estética adaptándose por completo a esta nueva moda y All You Need Is Love era la canción que lo demostraba.

Los cuatro pioneros del fenómeno fan

La influencia de los Beatles a nivel internacional era abrumadora y ya antes de pregonar estos mensajes de paz y amor se habían convertido en verdaderos ídolos de masas, probablemente los pioneros del fenómeno fan que sería tan común en las décadas siguientes.

Beatles-Cuadros Una persona camina frente a retratos de los integrantes de la banda británica The Beatles durante la exposición “Ojos de la tormenta“, en el Museo de Brooklyn, en Nueva York, en 2024. EFE/ Sarah Yáñez-Richards

Antes de los chicos de Liverpool existían también otros referentes como los californianos The Beach Boys o el “rey del rock” Elvis Presley, que ya habían comenzado un camino nuevo en la música, pero fueron los Beatles los que realmente abanderaron el movimiento fan e hicieron que esta costumbre explotase a todos los niveles.

Aunque su historia e influencia se recuerda con mucha intensidad, su recorrido apenas duró ocho años, entre 1962 y 1970, momento en el que los miembros tomaron caminos diferentes y la relación con John Lennon había mermado bastante, según la cultura popular y algunas leyendas, por su noviazgo con la artista conceptual Yoko Ono.

El declive de la banda comenzó en 1968, año en el que los cuatro amigos regresaron de un viaje a la India para realizar un retiro espiritual motivado tras la pérdida de su agente Brian Epstein.

Al regresar a Londres, comenzaron a trabajar en su próximo álbum que se publicaría en noviembre de ese mismo año. El nuevo proyecto fue llamado The Beatles, pero como la portada era simplemente una imagen en blanco con el nombre en gris, popularmente se le conoció como White Album.

Embed - The Beatles - Get Back (Rooftop Concert 1969) HD

Aún le quedaban por sacar tres nuevos trabajos: Yellow Submarine y Abbey Road (ambos de 1969) y Let It Be, en 1970, pero lo que sus fans no se esperaban es que este sería el último de una banda agotada y con ganas de emprender nuevos caminos. El 10 de abril de 1970, el periódico Daily Mirror anunciaba en portada que Paul McCartney salía del grupo para grabar su primer álbum en solitario con sonidos más pop.

Su famosa actuación en la azotea de los estudios de Apple Corps Ltd., el 30 de enero de 1969, fue el último concierto en directo que los Beatles dieron antes de separarse definitivamente con un litigio de por medio por la disolución de la sociedad musical iniciado en 1970 y que no se terminó de resolver hasta 1974.

Embed - The Beatles - The Beatles - Now And Then (Official Music Video)

Pero su punto final, al menos en el corazón de sus admiradores, nunca se ha llegado a poner del todo. Los Beatles han seguido vivos en bandas sonoras de series y películas, como inspiración para artistas de gran nivel y, sobre todo, en la memoria colectiva como sello de Liverpool, Reino Unido y la música popular tal y como se conoce hoy en día.

Era necesario poder cerrar oficialmente la batalla del día mundial para poder rendir homenaje a una de las bandas más destacadas y atemporales de la industria, en especial como homenaje a una carrera más corta en comparación con la de otros grupos, pero mucho más larga en cuanto a influencia y vanguardismo. Resta esperar para ver cómo el mundo celebrará este 25 de junio, el primero de la historia.

FUENTE:LUISMA PÈREZ / EFE REPORTAJES