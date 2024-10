Los candidatos a la presidencia y el paso del tiempo: cómo imaginan la vejez

La mayoría de los candidatos no manifestaron demasiada preocupación por la llegada de los años plateados; alguno incluso manifestó no haber pensado en eso aún

La vejez y el paso del tiempo no son temas que actualmente preocupen demasiado a los candidatos a la presidencia. Incluso, alguno de ellos confesó que aún no se ha detenido a pensar en eso. Tal es el caso del candidato colorado, Andrés Ojeda, el más joven de todos, quien con 40 años manifestó a Galería: “No pienso tanto en la vejez, quizás debería”.

Yamandú Orsi, candidato por el Frente Amplio, tiene 57 años y es otro que aún no se visualiza en la vejez. “Nunca me lo pregunté. Te puedo decir lo que quisiera, y es acompañar el proceso de vida de la gente que quiero. Creo que ahí aparecen los temores. (…) Aparece la interrogante de hasta dónde podés acompañar el camino” de tus hijos, por ejemplo. El candidato sabe que genéticamente tiene chances de vivir muchos años, ya que sus padres fueron muy longevos. “Ellos pudieron conocer a mis hijos (los tuvo con 45 años); la vida nos permitió esa maravilla. Si miro para adelante y pienso si en mi caso sería igual, yo creo que no, porque mi paternidad arrancó bastante más tarde”.

En tanto, Pablo Mieres, candidato del Partido Independiente, que tiene 65 años, dijo en entrevista con Galería que por ahora no piensa en su retiro. “Me siento muy activo, con vigor, con fuerza. Físicamente no es lo mismo que, incluso, hace cinco o 10 años, en las campañas electorales anteriores. Me canso más. Pero, desde el punto de vista intelectual y afectivo, estoy muy firme”. No obstante, sí le preocupa la renovación de su partido. “Lo que sí uno tiene que hacer es ayudar a crear renovación. Ese es el asunto que el Partido Independiente y yo tenemos que asumir”.

Álvaro Delgado, candidato del Partido Nacional, de 55 años, imagina su vejez disfrutando mucho del campo. Sin embargo, señaló que deberá aprender a controlar la ansiedad. “Me imagino que la edad ayuda”, expresó. En este sentido, contó a Galería que le gustaría disfrutar de la vejez, “de ese momento de paz, (…) haciendo las cosas que te gustan”. En su caso, viajes “menos estructurados”, sin estar contrarreloj, es uno de sus debes. “Yo no me quiero eternizar en los lugares. Eso de que hacés carrera política para toda la vida y te sacan cuando te morís, me parece que no. Tenés que aprender a retirarte a tiempo”. Más allá de esto, señaló que le gustaría ser recordado “como alguien que fue genuino, que cuidó a la gente, que ayudó a que el Uruguay sea un mejor país, el mejor país de América Latina”.