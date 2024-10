Casi todos los candidatos presidenciales tienen planes de una jubilación tardía

Pérez Banchero, abogado especializado en derecho procesal, de 48 años de edad y origen colorado, tiene entre sus referencias a Guzmán y Carnelli: el primero fue director del Colegio de Abogados del Uruguay y ministro de Educación y Cultura durante el gobierno de Jorge Batlle, mientras el segundo es uno de los principales expertos del país en derecho civil.

La posición de Pérez Banchero respecto a la jubilación es compartida por la mayoría de los candidatos. Guillermo Franchi, líder del Partido por los Cambios Necesarios, también sostuvo que no piensa abandonar “nunca” su trabajo como productor agropecuario. Pablo Mieres, del Partido Independiente, tuvo una opinión similar: “La verdad que me siento con el mismo vigor y la misma energía de siempre para seguir trabajando. No pienso en la jubilación por ahora”, dijo el exministro de Trabajo, de 65 años. Andrés Ojeda, presidenciable por el Partido Colorado, que antes de introducirse en la política ganó exposición pública como abogado penal, cumplirá 41 años en enero: “Hoy no pienso aún en jubilarme”, aseguró.

Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) sí prevé retirarse, pero a los 90 años. Hoy tiene 66 y es desde 2020 senador de la República, además de propietario agrícola y ganadero; anteriormente tuvo una larga carrera militar en la que culminó como comandante en jefe del Ejército Nacional. Por último, el abogado y diputado Eduardo Lust (Partido Constitucional Ambientalista), apunta a jubilarse dentro de seis años, cuando cumpla 70.

*Álvaro Delgado (Partido Nacional), Yamandú Orsi (Frente Amplio) y Gustavo Salle (Identidad Soberana) no respondieron al cuestionario enviado por Búsqueda.