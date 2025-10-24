Uruguay se lució en la Expo Osaka 2025: su ‘stand’ fue el más visitado de América Latina
La Expo Universal Osaka 2025 se inauguró en abril y culminó el 13 de octubre. Uruguay buscó mostrarse como un socio estratégico, comprometido con la sostenibilidad y confiable en un escenario global convulsionado
Con 3,3 millones de visitantes, el stand de Uruguay en la Expo Universal Osaka 2025 fue el más concurrido entre los espacios de los países latinoamericanos participantes. La Expo, que culminó el pasado 13 de octubre y reunió a más de 28,3 millones de personas, fue una gran plataforma para fortalecer la imagen del país ante el mundo.
Uruguay, que fue uno de los 160 países participantes, buscó mostrarse como un socio estratégico, comprometido con la sostenibilidad y confiable en un escenario global convulsionado. “Fue una oportunidad extraordinaria para mostrar al mundo el Uruguay moderno, creativo y sostenible que somos. Logramos proyectar una imagen país sólida, generar alianzas estratégicas y dejar una huella de confianza y cercanía con el público japonés y la comunidad internacional”, dijo el comisario de Uruguay en la Expo Osaka, Benjamín Liberoff.
El 17 de junio Uruguay celebró en la Expo Osaka su Día Nacional, con un espectáculo musical a cargo de Hugo Fattoruso y el Quinteto Barrio Sur, de la compañía Cuareim 1080, integrado por Albana Barrocas, Mathías Silva, Wellington Silva y Guillermo Díaz Silva, íconos del candombe nacional.
El stand uruguayo, que compartía pabellón con Croacia, Guatemala, Eslovenia, Gabón, Israel, Montenegro, Panamá, San Marino, Eslovaquia y Ucrania, centró su propuesta en innovación, sostenibilidad y diseño interactivo, combinando experiencias inmersivas con espacios para la promoción de negocios, turismo y cultura, además de la exposición permanente de productos nacionales.
Los visitantes tuvieron oportunidad de conocer la trazabilidad de la carne uruguaya, la industria del videojuego y los diseños en lana natural. También disfrutaron de degustaciones de vinos y aceites de oliva, y asistieron a exposiciones de Manos del Uruguay, La Pasionaria, Sinfonía Blends y Don Báez, entre otras.
“El pabellón fue una experiencia viva, que invitó a sentir a Uruguay; logramos traducir nuestra marca país en un recorrido sensorial donde la innovación y la sensibilidad fueron protagonistas”, señaló Larissa Perdomo, gerenta de Marca País. “En Osaka pudieron ver un país grande en confianza, talento y capacidad de innovar. Uruguay dejó una huella que combina profesionalismo, cercanía y una identidad sólida”.
Resultados tangibles
Durante los seis meses que duró la exposición, Uruguay desplegó una agenda llena de actividades: actos oficiales, presentaciones culturales y acciones de promoción. Además, recibió varias visitas protocolares y mantuvo reuniones con distintas empresas, entre ellas KEPCO, Hitachi, Kubota, Kawasaki y Future City, con el objetivo de abrir oportunidades de cooperación en tecnología, energía y educación.
La presencia de Uruguay en Osaka significó una inversión de 1.800.000 dólares aproximadamente, monto al que se llegó gracias al respaldo institucional de la agencia Uruguay XXI, varios patrocinadores, como Oji Holdings Corporation (una firma japonesa con presencia en el país), y algunas empresas públicas, como el Instituto Nacional de Carnes (Inac), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi), UTE y el Correo Uruguayo.
“Fuimos a Osaka con un propósito: mostrarnos como un país relevante, que apuesta a la calidad, la sostenibilidad y la cooperación internacional. Volvemos con resultados tangibles y con la satisfacción de haber sido el país más visitado de América Latina”, concluyó Perdomo.