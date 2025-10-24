¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Uruguay se lució en la Expo Osaka 2025: su ‘stand’ fue el más visitado de América Latina

La Expo Universal Osaka 2025 se inauguró en abril y culminó el 13 de octubre. Uruguay buscó mostrarse como un socio estratégico, comprometido con la sostenibilidad y confiable en un escenario global convulsionado

Stand de Uruguay en la Expo Osaka 2025

Stand de Uruguay en la Expo Osaka 2025

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Con 3,3 millones de visitantes, el stand de Uruguay en la Expo Universal Osaka 2025 fue el más concurrido entre los espacios de los países latinoamericanos participantes. La Expo, que culminó el pasado 13 de octubre y reunió a más de 28,3 millones de personas, fue una gran plataforma para fortalecer la imagen del país ante el mundo.

Uruguay, que fue uno de los 160 países participantes, buscó mostrarse como un socio estratégico, comprometido con la sostenibilidad y confiable en un escenario global convulsionado. “Fue una oportunidad extraordinaria para mostrar al mundo el Uruguay moderno, creativo y sostenible que somos. Logramos proyectar una imagen país sólida, generar alianzas estratégicas y dejar una huella de confianza y cercanía con el público japonés y la comunidad internacional”, dijo el comisario de Uruguay en la Expo Osaka, Benjamín Liberoff.

Leé además

el ?stand? de uruguay de la expo osaka, en japon, conmemoro el 20 de mayo y los derechos humanos
Marcha del silencio

El ‘stand’ de Uruguay de la Expo Osaka, en Japón, conmemoró el 20 de mayo y los derechos humanos

Por Redacción Galería
asi se para uruguay frente al mundo en osaka 2025
Exposición universal

Así se para Uruguay frente al mundo en Osaka 2025

Por Magdalena Cabrera
Directora de Relaciones Internacionales y Cooperacion de la Intendencia de Montevideo Daiana Ferraro, embajador de Japón Kenichi Okada y director interino del Museo Blanes Germán Hasko.
Fiesta internacional

Festival de Japón: un día de té, arte y cerezos en Montevideo

Por Felipe Barbeito
uruguaya expo osaka
El 17 de junio Uruguay celebró en la Expo Osaka su Día Nacional, con un espectáculo musical a cargo de Hugo Fattoruso y el Quinteto Barrio Sur, de la compañía Cuareim 1080, integrado por Albana Barrocas, Mathías Silva, Wellington Silva y Guillermo Díaz Silva, íconos del candombe nacional.

El 17 de junio Uruguay celebró en la Expo Osaka su Día Nacional, con un espectáculo musical a cargo de Hugo Fattoruso y el Quinteto Barrio Sur, de la compañía Cuareim 1080, integrado por Albana Barrocas, Mathías Silva, Wellington Silva y Guillermo Díaz Silva, íconos del candombe nacional.

El stand uruguayo, que compartía pabellón con Croacia, Guatemala, Eslovenia, Gabón, Israel, Montenegro, Panamá, San Marino, Eslovaquia y Ucrania, centró su propuesta en innovación, sostenibilidad y diseño interactivo, combinando experiencias inmersivas con espacios para la promoción de negocios, turismo y cultura, además de la exposición permanente de productos nacionales.

Los visitantes tuvieron oportunidad de conocer la trazabilidad de la carne uruguaya, la industria del videojuego y los diseños en lana natural. También disfrutaron de degustaciones de vinos y aceites de oliva, y asistieron a exposiciones de Manos del Uruguay, La Pasionaria, Sinfonía Blends y Don Báez, entre otras.

“El pabellón fue una experiencia viva, que invitó a sentir a Uruguay; logramos traducir nuestra marca país en un recorrido sensorial donde la innovación y la sensibilidad fueron protagonistas”, señaló Larissa Perdomo, gerenta de Marca País. “En Osaka pudieron ver un país grande en confianza, talento y capacidad de innovar. Uruguay dejó una huella que combina profesionalismo, cercanía y una identidad sólida”.

Resultados tangibles

Durante los seis meses que duró la exposición, Uruguay desplegó una agenda llena de actividades: actos oficiales, presentaciones culturales y acciones de promoción. Además, recibió varias visitas protocolares y mantuvo reuniones con distintas empresas, entre ellas KEPCO, Hitachi, Kubota, Kawasaki y Future City, con el objetivo de abrir oportunidades de cooperación en tecnología, energía y educación.

uruguay expo osaka 3

La presencia de Uruguay en Osaka significó una inversión de 1.800.000 dólares aproximadamente, monto al que se llegó gracias al respaldo institucional de la agencia Uruguay XXI, varios patrocinadores, como Oji Holdings Corporation­ (una firma japonesa con presencia en el país), y algunas empresas públicas, como el Instituto Nacional de Carnes (Inac), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi), UTE y el Correo Uruguayo.

“Fuimos a Osaka con un propósito: mostrarnos como un país relevante, que apuesta a la calidad, la sostenibilidad y la cooperación internacional. Volvemos con resultados tangibles y con la satisfacción de haber sido el país más visitado de América Latina”, concluyó Perdomo.

Selección semanal
Intendencia de Canelones

Director de la Intendencia de Canelones cobraba el subsidio de los cargos de confianza además del sueldo

Por  Guillermo Draper  y Santiago Sánchez
Innovación

La ONG Red de Innovación Local ya trabaja con más de la mitad de alcaldías e intendencias en Uruguay

Por Lucía Cuberos
Polémica

Jutep suma al análisis de la situación de Álvaro Danza superposición horaria de tareas entre la Udelar y ASSE

Por Redacción Búsqueda
Salud

El envejecimiento es un “tsunami demográfico” que los sistemas de salud “no están preparados” para enfrentar

Por Martín Mocoroa

TE PUEDE INTERESAR

El salón de actos, construido sobre 1910 por el arquitecto Jacobo Vásquez Varela e inspirado en la Facultad de Medicina de París, con su cúpula, columnas y butacas de época, ya no está en condiciones de ser escenario de conferencias, ceremonias de recibimiento o recitales por y para la comunidad médica.

Comenzó una campaña para la restauración de la Facultad de Medicina, que cumple 150 años

Por Milene Breito Pistón
Del tablero a la pantalla: el universo de Catán cobra vida en Netflix

Del tablero a la pantalla: el universo de Catán cobra vida en Netflix

Por Redacción Galería
Arcenio y Keyla pertenecen a comunidades indígenas colombianas, y han aprendido a darle el valor real a su arte para que sea soporte económico de sus pueblos.

El legado de los pueblos indígenas de Colombia llega a Uruguay

Por Milene Breito Pistón
La cosmética vulvar está en en auge: ¿cuidado real o nueva presión estética?

La cosmética vulvar está en en auge: ¿cuidado real o nueva presión estética?

Por María Inés Fiordelmondo Blaires