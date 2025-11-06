¡Hola !

Zohran Mamdani, el primer musulmán, de origen africano en convertirse en alcalde de Nueva York

Con una propuesta de reformas progresistas para mejorar el nivel de vida de los trabajadores, una política de cercanía que movilizó a miles de voluntarios y una fuerte campaña viral, el joven de 34 años, nacido en Uganda, se consagró alcalde de la mayor urbe de Estados Unidos con aproximadamente el 50,4% de los votos

Zohran Mumdani ganó con aproximadamente 50,4% de los votos y en su discurso tras la victoria dejó claro que va a darle pelea a Trump respecto a su política migratoria.&nbsp;

Zohran Mumdani ganó con aproximadamente 50,4% de los votos y en su discurso tras la victoria dejó claro que va a darle pelea a Trump respecto a su política migratoria. 

FOTO

AFP

La noche del 4 de noviembre de 2025 pasará a la historia de la ciudad de Nueva York. Esa noche, con el 50,4% del 90% de votos escrutados, Zohran Mamdani, de 34 años, se convirtió en el primer alcalde musulmán de la mayor urbe de Estados Unidos, imponiéndose ante sus rivales, Andrew Cuomo (41,6%) y a Curtis Sliwa (7,1%).

Un triunfo ante el cual nadie ha quedado indiferente y que meses atrás era totalmente impensable. Cuando Mamdani irrumpió en la contienda electoral era un candidato prácticamente desconocido. Sin embargo, en poco tiempo logró dar vueltas las encuestas, colocándose en la cima y consolidando este martes su triunfo en las urnas, en una elección marcada por una concurrencia histórica de votantes neoyorquinos: más de dos millones, cifra que no se superaba desde la década de los 60.

Donald Trump saluda a Javier Milei en la Casa Blanca, el 14 de octubre de 2025. 
Comercio exterior

El gobierno mira con preocupación un acercamiento comercial entre Milei y Trump

Por Redacción Búsqueda
Abigail Spanberger se convertirá en la primera mujer gobernadora de Virginia y pondrá fin a cuatro años de gobierno republicano en el competitivo estado.
Video
Estados Unidos

Los demócratas arrasan en contiendas clave en una primera prueba de la política de la era Trump

Por France 24
El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, pronuncia un discurso durante una fiesta celebrada por el candidato demócrata en Brooklyn, Nueva York, EE. UU., el 4 de noviembre de 2025.
Video
Estados Unidos

Zohran Mamdani hace historia en Nueva York y desafía a Donald Trump con su victoria progresista

Por  France 24  y Redacción Búsqueda

Este joven progresista y demócrata, neoyorquino nacido en Kampala (Uganda), no solo será el primero en llevar la fe musulmana a la alcaldía de la Gran Manzana, sino que además se consagrará como el alcalde más joven de Nueva York desde el siglo XIX y el primero en empapar de historia africana uno de los ayuntamientos más importantes de Estados Unidos. Su holgada victoria es mucho más que un resultado electoral, es la señal clara de que la ciudad está cambiando su centro de gravedad política.

“Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, liderada por un inmigrante”, dijo el flamante alcalde en su discurso tras conocerse el resultado electoral. “Donald Trump, sé que me está viendo. Solo tengo cuatro palabras para usted: ¡suba el volumen! Para llegar a cualquiera de nosotros, tendrá que pasar por encima de todos nosotros”, afirmó dejando en claro que está dispuesto a dar pelea.

votantes de Zohran Mumdani
La comunidad migrante neoyorquina celebró la victoria de Mumdani.

La comunidad migrante neoyorquina celebró la victoria de Mumdani.

El presidente de Estados Unidos ha sido uno de sus más fieros oponentes. De hecho, durante la campaña amenazó a los neoyorquinos con recortar la financiación a ese estado, si Mamdani, a quien califica como “comunista”, ganaba las elecciones. Por el contrario, el mandatario respaldó a Cuomo, quien se presentó como candidato independiente, tras perder las primarias demócratas.

De Uganda a la alcaldía de Nueva York

La historia de Mamdani es de contrastes y de puentes. Hijo de la cineasta Mira Nair y del intelectual Mahmood Mamdani, creció entre relatos de resistencia, cine y pensamiento crítico. Llegó a Nueva York con solo siete años, y fue en sus calles donde formó su identidad: musulmán, millennial, socialista democrático y activista barrial. Asistió a la Bronx High School of Science y se graduó en Estudios Africanos en Bowdoin College, donde cofundó el grupo Estudiantes por la Justicia en Palestina.

Trabajó como asesor de vivienda en Queens, ayudando a personas con bajos recursos a evitar el desalojo. Allí palpó de cerca las urgencias cotidianas, desde la precariedad habitacional hasta la angustia de quienes deben elegir entre pagar el alquiler o alimentar a sus hijos.

Vive en Brooklyn y está casado con Rama Duwaji, una artista de origen sirio, nacida en Houston, a quien conoció a través de una aplicación de citas. Sus ilustraciones acompañan las editoriales de varias revistas estadounidenses. Juntos se presentan como una pareja de activistas jóvenes, que con la llegada de Mamdani a la alcaldía prometen el cambio.

Mamdani es miembro del Partido Demócrata y en 2021 llegó a la Asamblea Estatal de Nueva York. Sin embargo, desde su propio partido su candidatura fue mirada con escepticismo, dado que para algunos su postura y discurso eran “demasiado radicales”. Más allá de esto, el poder de movilización que demostró, convocando a miles de voluntarios jóvenes, migrantes y trabajadores fue lo que lo catapultó a la cima.

Zohran Mumdani y esposa
Rama Duwaji, la esposa de Zohran Mamdani es una artista de origen sirio, nacida en Houston, a quien conoció a través de una aplicación de citas. Juntos se presentan como una pareja de activistas jóvenes.

Rama Duwaji, la esposa de Zohran Mamdani es una artista de origen sirio, nacida en Houston, a quien conoció a través de una aplicación de citas. Juntos se presentan como una pareja de activistas jóvenes.

Durante sus actos y caminatas, el candidato demócrata apeló siempre a la política con rostro humano, de cercanía. Siempre se lo veía escuchando, dialogando, tomando apuntes. No menos importante fue su campaña viral, donde demostró su dominio de las redes sociales y ser un millennial con todas las letras.

Es más, en la contienda electoral, no temió mostrarse tal cual es. Grabó videos de campaña en idioma urdu, en español y con fragmentos de películas de Bollywood. Se atrevió a romper el ayuno de Ramadán, comprándose un burrito en el metro para resaltar la inseguridad alimentaria y se lanzó al Atlántico para llamar la atención sobre la crisis habitacional y pregonar el congelamiento de los alquileres.

Reformador progresista y provocador

Con una plataforma claramente progresista, el demócrata ha propuesto varias reformas, entre ellas, la congelación de los alquileres para un millón de inquilinos, la creación de 200 mil viviendas asequibles, cuidado infantil universal gratuito, autobuses públicos gratuitos y tiendas de comestibles de propiedad municipal, con precios moderados.

“Esta es una ciudad donde uno de cada cuatro personas vive en la pobreza, una ciudad donde 500 mil niños se van a dormir con hambre cada noche. En última instancia, es una ciudad que está en peligro de perder aquello que la hace tan especial”, dijo a la BBC durante la campaña. Su programa plantea financiar estas reformas con un aumento de impuestos a las grandes empresas y a las personas con mayores ingresos.

Mamdani tampoco tiene miedo a provocar. De hecho, ha sido crítico hacia su partido por no defender a la clase trabajadora “sin importar quiénes sean ni de dónde vengan”. A su entender, el racismo es un claro síntoma de los problemas que aquejan a la política estadounidense.

Su apoyo a Palestina y sus críticas a Israel ha sido otro punto de choque con el Partido Demócrata. Incluso, siendo asambleísta llegó a presentar un proyecto de ley para eliminar la exención de impuestos a las organizaciones benéficas neoyorquinas vinculadas a asentamientos israelíes. También ha declarado que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, debería ser arrestado.

Zohran Mumdani 1
La campaña de Zohran Mamdani se caracterizó por la política de cercanía. Realizó muchas caminatas por la ciudad y movilizó a miles de voluntarios, entre ellos, muchos jóvenes e inmigrantes.

La campaña de Zohran Mamdani se caracterizó por la política de cercanía. Realizó muchas caminatas por la ciudad y movilizó a miles de voluntarios, entre ellos, muchos jóvenes e inmigrantes.

No obstante, en muchas ocasiones ha declarado también que no hay lugar para el antisemitismo en Nueva York y que de ser electo aumentaría la financiación para combatir los delitos de odio.

¿Un nuevo Obama?

En su primera conferencia de prensa, luego de su triunfo, Mamdani dejó en claro cuáles serán sus prioridades cuando asuma el 1 de enero de 2026. “Estaré centrado en la crisis del costo de vida”, el cual fue el centro de su campaña. “Enfocado en brindar soluciones a los neoyorquinos que han sido excluidos económicamente de esta ciudad. El trabajo arduo de mejorar la vida de los neoyorquinos comienza ahora”.

El ascenso del joven musulmán, a quien muchos comparan con Barack Obama por su carisma y forma de hacer política, no solo será una piedra en el zapato para Trump, sino también para el propio Partido Demócrata, que muchas veces lo ha cuestionado y quitado respaldo.

Lloró por la mano de Suárez a Ghana

El nuevo alcalde se define como fanático del fútbol. Recientemente, en una entrevista concedida a un canal de Youtube relató que en 2010 viajó al Mundial de Fútbol en Sudáfrica, una experiencia inolvidable que disfrutó “dentro y fuera de los estadios”. Sin embargo, recordó que hubo un hecho que le estropeó sus vivencias.

“Estuve ahí, en persona, llorando cuando Luis Suárez rechazó un tiro desde la línea de la portería que hubiese llevado a Ghana al punto más lejos para una selección africana”, señaló.

Explicó que al haber nacido en Uganda, país que hasta el momento nunca llegó a ir a un mundial, creció hinchando por los países africanos que sí clasificaban al campeonato.

Seguridad Pública

Violencia en el fútbol: el Poder Ejecutivo prepara una normativa para accionar de oficio contra barras bravas

Por Juan Francisco Pittaluga
Cardama

Caso Cardama: mientras negociaba el contrato, el astillero intentó eliminar la exigencia de presentar una garantía

Por Guillermo Draper
Omar Paganini

Paganini critica que el gobierno "guarde en un cajón" el ingreso de Uruguay al Acuerdo Transpacífico

Por Redacción Búsqueda
Medioambiente

De control de vertidos a protección de ecosistemas: Ministerio de Ambiente impulsa una transformación normativa

Por Lucía Cuberos

Martina Markowicz, Silvia Facciolo, Sol Markowicz y Chiara Deffeminis son las fundadoras de The Farra, la marca que está entre las tres finalistas a Proyecto Artesanal del Año en los Latin American Fashion Awards, celebrados del 6 al 9 de noviembre en Punta Cana. 

Una marca artesanal uruguaya expondrá ante Donatella Versace en la final de los Latin American Fashion Awards

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Serena Williams en America Business Forum: "Siempre me vi como un negocio"

Serena Williams en America Business Forum: "Siempre me vi como un negocio"

Por Katherine Kilian
El rey emérito Juan Carlos I llega al Congreso de los Diputados para un acto conmemorativo de los 40 años de la Constitución española, el 6 de diciembre de 2018 en Madrid.
Video

En sus memorias el rey Juan Carlos I no elude evocar escándalos financieros y sentimentales

Por RFI
Zohran Mumdani ganó con aproximadamente 50,4% de los votos y en su discurso tras la victoria dejó claro que va a darle pelea a Trump respecto a su política migratoria. 

Zohran Mamdani, el primer musulmán, de origen africano en convertirse en alcalde de Nueva York