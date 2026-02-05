Advierten que es más conveniente en el agro uruguayo
Inversores europeos afirmaron que ven "mejores posibilidades" de negocios en el agro uruguayo por las perspectivas favorables de la ganadería en cuanto a la exportación de carne.
A la hora de analizar el interés de los inversores europeos en cuanto a la adquisición de tierras en Uruguay, pensando en producir carne o granos, entre otros rubros del agro, un factor a tener en cuenta y que empieza a pesar es el acuerdo Mercosur-Unión Europea, porque genera una serie de oportunidades y un abanico de mercados.
Según consultas realizadas por Agro de Búsqueda a algunos inversores alemanes, estos indicaron que a la hora de tomar decisiones de colocación de su capital en el campo uruguayo tienden a cotejar aspectos importantes que ofrece Uruguay respecto a otros países o zonas del mundo, como puede ser Norteamérica, Asia o África.
Hasta el momento, según señalaron, les resulta “más conveniente” iniciar o continuar con “proyectos de desarrollo agropecuario” en Uruguay, en lugar de hacerlo en otras regiones en las que también realizaron inversiones en la compra de tierras.
Afirmaron que ven “mejores posibilidades” de negocios en el agro uruguayo por las perspectivas favorables de la ganadería en cuanto a la exportación de carne. Eso por el lado de la fase más tradicional de la producción agropecuaria uruguaya vinculada a la pecuaria, pero también valoraron otras alternativas de inversión vinculadas a la producción de energía, captura de dióxido de carbono (CO2) y la producción forestal.
En este último caso, además, evalúan la posibilidad de establecer eventuales acuerdos con las grandes compañías que producen pasta de celulosa en Uruguay, para arrendar parcial o totalmente sus predios o vender los montes forestados.