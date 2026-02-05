Advierten que es más conveniente en el agro uruguayo

Según inversores alemanes consultados por Agro de Búsqueda , al evaluar invertir en el campo uruguayo comparan las condiciones que ofrece Uruguay con las de otras regiones como Norteamérica, Asia o África antes de decidir dónde colocar su capital

Inversores europeos afirmaron que ven "mejores posibilidades" de negocios en el agro uruguayo por las perspectivas favorables de la ganadería en cuanto a la exportación de carne.

A la hora de analizar el interés de los inversores europeos en cuanto a la adquisición de tierras en Uruguay, pensando en producir carne o granos, entre otros rubros del agro, un factor a tener en cuenta y que empieza a pesar es el acuerdo Mercosur-Unión Europea, porque genera una serie de oportunidades y un abanico de mercados.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Más si se piensa en la cantidad de países que integran el bloque europeo y que contarán con esta nueva puerta que se abre para hacer negocios, cuando entre en vigencia dicho acuerdo.

Según consultas realizadas por ­Agro de Búsqueda a algunos inversores alemanes, estos indicaron que a la hora de tomar decisiones de colocación de su capital en el campo uruguayo tienden a cotejar aspectos importantes que ofrece Uruguay respecto a otros países o zonas del mundo, como puede ser Norteamérica, Asia o África.

Hasta el momento, según señalaron, les resulta “más conveniente” iniciar o continuar con “proyectos de desarrollo agropecuario” en Uruguay, en lugar de hacerlo en otras regiones en las que también realizaron inversiones en la compra de tierras.

Afirmaron que ven “mejores posibilidades” de negocios en el agro uruguayo por las perspectivas favorables de la ganadería en cuanto a la exportación de carne. Eso por el lado de la fase más tradicional de la producción agropecuaria uruguaya vinculada a la pecuaria, pero también valoraron otras alternativas de inversión vinculadas a la producción de energía, captura de dióxido de carbono (CO2) y la producción forestal.