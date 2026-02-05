  • Cotizaciones
    jueves 05 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Advierten que es más conveniente en el agro uruguayo

    Según inversores alemanes consultados por Agro de Búsqueda, al evaluar invertir en el campo uruguayo comparan las condiciones que ofrece Uruguay con las de otras regiones como Norteamérica, Asia o África antes de decidir dónde colocar su capital

    Inversores europeos afirmaron que ven mejores posibilidades de negocios en el agro uruguayo por las perspectivas favorables de la ganadería en cuanto a la&nbsp; exportación de carne.

    Inversores europeos afirmaron que ven "mejores posibilidades" de negocios en el agro uruguayo por las perspectivas favorables de la ganadería en cuanto a la  exportación de carne.

    FOTO

    Hereford Uruguay
    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    A la hora de analizar el interés de los inversores europeos en cuanto a la adquisición de tierras en Uruguay, pensando en producir carne o granos, entre otros rubros del agro, un factor a tener en cuenta y que empieza a pesar es el acuerdo Mercosur-Unión Europea, porque genera una serie de oportunidades y un abanico de mercados.

    Más si se piensa en la cantidad de países que integran el bloque europeo y que contarán con esta nueva puerta que se abre para hacer negocios, cuando entre en vigencia dicho acuerdo.

    Leé además

    El director general de la Asociación Empresarial para América Latina de Alemania (Lateinamerika Verein), Orlando Baquero. 
    Agro

    “Estamos presionando fuertemente” para que se ratifique el acuerdo UE-Mercosur

    Por Mauro Florentín
    Ursula von der Leyen, Santiago Peña, Javier Milei y Yamandú Orsi se saludan al final de la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, el 17 de enero de 2026.  
    Mercosur

    Moody’s: beneficios “graduales” de un acuerdo Mercosur-UE respaldan la calificación de Uruguay

    Por Redacción Búsqueda

    Según consultas realizadas por ­Agro de Búsqueda a algunos inversores alemanes, estos indicaron que a la hora de tomar decisiones de colocación de su capital en el campo uruguayo tienden a cotejar aspectos importantes que ofrece Uruguay respecto a otros países o zonas del mundo, como puede ser Norteamérica, Asia o África.

    Hasta el momento, según señalaron, les resulta “más conveniente” iniciar o continuar con “proyectos de desarrollo agropecuario” en Uruguay, en lugar de hacerlo en otras regiones en las que también realizaron inversiones en la compra de tierras.

    Afirmaron que ven “mejores posibilidades” de negocios en el agro uruguayo por las perspectivas favorables de la ganadería en cuanto a la exportación de carne. Eso por el lado de la fase más tradicional de la producción agropecuaria uruguaya vinculada a la pecuaria, pero también valoraron otras alternativas de inversión vinculadas a la producción de energía, captura de dióxido de carbono (CO2) y la producción forestal.

    En este último caso, además, evalúan la posibilidad de establecer eventuales acuerdos con las grandes compañías que producen pasta de celulosa en Uruguay, para arrendar parcial o totalmente sus predios o vender los montes forestados.

    Selección semanal
    Partido Nacional

    Con distintos tonos y discursos, sectores blancos reformulan sus estrategias políticas hacia adentro y hacia afuera

    Por Federico Castillo
    Infecciones respiratorias

    Médicos esperan que vacunación contra el VRS supere el 80% de las embarazadas este año y que se reduzca brecha

    Por Leonel García
    Fútbol Uruguayo

    Yamandú Orsi recibió a Alonso y Ache, que le pidieron exoneraciones impositivas a la reforma del Centenario

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Parlamento

    Fiscal de Corte: el oficialismo evalúa negociar dos votos en el Senado para lograr la designación de un nuevo titular

    Por Victoria Fernández

    Te Puede Interesar

    Álvaro Niggemeyer.

    Casmu ofrece reintegrar como capitalizador a médico expulsado e indemnizarlo con $ 11 millones

    Por Redacción Búsqueda
    Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega

    Uruguay expresa en la OEA su preocupación por “el creciente deterioro” de los derechos humanos en Nicaragua

    Por Redacción Búsqueda
    Ursula von der Leyen, Santiago Peña, Javier Milei y Yamandú Orsi se saludan al final de la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, el 17 de enero de 2026.  

    Moody’s: beneficios “graduales” de un acuerdo Mercosur-UE respaldan la calificación de Uruguay

    Por Redacción Búsqueda
    Sede de la ANEP en Montevideo en 2022.

    Colegios privados dicen que cambios en diseño curricular afectan la gestión, en especial en bachillerato

    Por Nicolás Delgado