Alejandro Sánchez: Uruguay “necesita generar un nuevo impulso innovador en el agro”

Recordó que en la administración del expresidente José Mujica se aprobó una ley de riego, que “nunca se pudo reglamentar por estos problemas”. Lamentó que “llevamos 10 años sin reglamentar una ley de riego y no logramos incorporar un componente central para la productividad y estabilidad”. Por lo tanto, planteó que “tenemos que sentarnos todas las partes y ser más eficientes a la hora de gestionar”.

También puntualizó que “la protección del medioambiente es un tema que tiene que estar presente”. Y admitió que “tenemos altos costos energéticos” para el desarrollo de esa herramienta. A propósito, Sánchez consideró que para promover el riego “tiene que haber un sistema de energía que sea subsidiado”.

Valoró que Uruguay “ha avanzado muchísimo en energías renovables” y “habrá que ver de qué manera se puede incentivar y generar una línea de créditos blandos, de subsidios que permitan generar inversiones rentables”.

Liderazgo político

Sánchez destacó que en la campaña electoral el presidente de la República, Yamandú Orsi, puso como “eje central”, más que el riego, el “agua para la producción, que implica un componente incluso mucho más amplio”.

Planteó que “hay un conjunto de agencias que seguramente hay que reformular”. Explicó que la intención es “crear un equipo de trabajo”, y que “una parte importante lo tendrá la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), con un rol a la hora de pensar la construcción de grandes infraestructuras”. Afirmó que “a esto hay que pensarlo en clave país” y “no como predios”, porque “esta tiene que ser una política de Estado, y para ello hay que juntar agencias”.

Afirmó que hay que “poner capacidades muy grandes del Estado para bajar una línea clara de trabajo en esto. Creo que es un acuerdo de todo el sistema político y del conjunto de los actores económicos de la producción”.

Consultado sobre si se creará una oficina para el riego en Presidencia, Sánchez respondió que “no”, sino que la intención es “armar es un grupo de trabajo”. Sostuvo que “para poder liderar un proyecto de estos necesitamos que las distintas agencias del Estado estén sentadas a una mesa, coordinando”. Y que “la respuesta no debe ser: esto no se puede hacer. Sino: esto se debe hacer de esta manera”, señaló.

Para el secretario de Presidencia, “ese es un cambio de actitud de las agencias que es clave”, para generar confianza en el sector y que las tareas “no estén desperdigadas en el Estado, porque el Estado no coordina”.

Por lo tanto, insistió en que “tiene que haber un espacio donde se junten y se lidere el proyecto, con un mandato claro sobre cuál es el objetivo”. Enfatizó en la “necesidad de que las agencias coordinen y se pongan de acuerdo sobre las áreas prioritarias, los mecanismos de incentivos y generar confianza en los actores privados, porque son los que van a poner sus recursos”.

Incentivos

El jerarca consideró que “tiene que haber un pool de incentivos” para el desarrollo del riego. Opinó que los beneficios que ya ofrecen la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) y UTE “son muy buenos”, pero afirmó que “no han logrado los objetivos buscados”, porque “los incrementos de las inversiones en riego no están en los niveles que necesita el país”. Por eso, planteó “revisar los incentivos”, tal vez manteniendo estos que están vigentes, pero fortaleciéndolos y agregando otros.

También planteó “buscar apalancamiento de los organismos internacionales”, por la espalda financiera que requiere realizar este tipo de inversiones. “Por eso digo que hay que tener una visión país, porque sino será muy difícil”, insistió.

Sostuvo que “se debe generar un cambio para poder avanzar con grandes infraestructuras para las reservas de agua, y que de allí se abastezcan distintos productores”, porque “si eso no ocurre, es muy difícil”.

Enfatizó que el MGAP “tiene que recuperar la visión de tener una política diferenciada para la producción familiar”, porque “la mayoría de nuestros productores son familiares y no tienen espalda ni para innovar, ni para generar grandes inversiones”.

Competitividad

Consultado sobre la competitividad de Uruguay, Sánchez respondió que “es un país esencialmente caro, porque es pequeño, la energía es cara, la mano de obra es cara, porque tenemos niveles de vida más altos que los de la región”. Sostuvo que “el componente de la competitividad no puede estar asociado a un menoscabo de nuestra inclusión social”, sino que “tiene que estar en otras áreas”.

Se refirió a una reciente encuesta de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) que establece que el 80% de las empresas uruguayas no innovó. “La mitad de esas empresas que no han innovado en Uruguay fue porque intentaron innovar y encontraron barreras de todo tipo, como regulaciones múltiples, dificultades para presentar proyectos, financiamiento. Y hay un 40% de las empresas que deciden no innovar porque dice que no es para ellas”, comentó Sánchez.

Afirmó que “una matriz productiva donde el 80% de sus empresas no innova está condenada a fracasar”. Planteó “cambiar ese estado de situación”, y para eso dijo que “hemos creado el ecosistema de la ciencia, la tecnología y la innovación, donde todas las agencias, desde la ANII, hasta el INIA y el INAC están integradas en un espacio que lo vamos a liderar desde la Presidencia, vamos a crear una Secretaría de Ciencia y Tecnología, porque hay programas duplicados, porque muchas veces las agencias no coordinan entre ellas”.

Señaló que muchas veces, sobre todo los pequeños productores familiares, ven demasiado lejos las posibilidades de innovación, y una de las líneas de acción para solucionar esta situación es la extensión agropecuaria. “No necesitamos darles charlas a los productores, sino ver cómo pueden asimilar rápidamente las innovaciones de procesos, herramientas y tecnologías”, expresó. También planteó pensar en programas específicos para las distintas áreas, y orientar a las agencias para que trabajen en función de eso.

Política cambiaria

Sánchez admitió que el tipo de cambio “es importante” en la competitividad, pero “hay una balanza con la inflación”. Reconoció que “Uruguay y los productores ya pagaron el costo del atraso cambiario” y que “se logró bajar la inflación a un altísimo costo productivo y social, porque el atraso cambiario fue un mazazo al sector productivo, particularmente agropecuario”. Consideró que ahora hay que “reequilibrar esa situación, pero lo tenemos que hacer con tecnología y crecimiento, con acceso a nuevos mercados y con negociaciones que le quiten aranceles a los productos”.