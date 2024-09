Angus Family vendió toda la oferta en Expo Prado

Se vendieron los 3.159 vacunos de la oferta en el remate Angus Family, de Gustavo Basso Negocios Rurales, con HSBC y la inspección de Rodrigo Fernández, en la Expo Rural del Prado. Previo a la subasta hubo una conferencia a cargo del director de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco. Los precios promedios al kilo fueron: terneros US$ 2,88; novillos de 1 a 2 años US$ 2,26; vacas de invernada US$ 1,955; terneros y terneras US$ 2,63; terneras US$ 2,38; vaquillonas de 1 a 2 años US$ 2,16; vaquillonas de más de 2 años US$ 1,90 al kilo y US$ 730 por cabeza; vientres entorados US$ 778; vientres preñados US$ 859; y piezas de cría US$ 446.