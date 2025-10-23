Autoridades conversan con Allana sobre inversión en Uruguay, luego de frustrarse la compra de Colonia

El presidente del Instituto Nacional de Carnes ( INAC ), Gastón Scayola, se volvió a reunir con las autoridades de la empresa india Allana en la feria de Anuga, en Alemania. Allí les planteó que tienen la oportunidad de invertir en Uruguay, más allá de que se haya frustrado su intención de comprar el frigorífico Colonia luego de que quedara sin efecto el negocio entre Marfrig y Minerva.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“Ya me había reunido en mayo con Allana y les decía que si tenían un interés genuino de invertir en Uruguay, que no esperaran solo la decisión de la Coprodec, que vean otra planta”, confirmó Scayola a Agro de Búsqueda .

El jerarca cree que esta sería una buena oportunidad de negocio para alguna de las empresas locales que vienen afectadas financieramente.

“Tenemos que hacer varias apuestas, a que venga inversión extranjera, que se produzca más, a promocionar lo que hacemos bien, que es lo que quiere Europa. La pelota está en nuestra cancha”, expresó el presidente del INAC.

Allana es una empresa de alimentos de la India, fundada en 1865, reconocida como una de las mayores exportadoras de productos alimenticios de aquel país. Sus principales productos son la carne Halal congelada y refrigerada, pulpas de frutas, café, cereales, especias, aceites comestibles y alimentos para mascotas.

El Mercosur y la India decidieron el pasado jueves 16 fijar un plazo de un año para negociar la ampliación del acuerdo de preferencias arancelarias vigente desde 2003, según informó el gobierno brasileño, país que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur.

La ampliación del acuerdo deberá ser “sustancial” y beneficiar a “una parcela significativa del comercio bilateral”, según una declaración conjunta firmada durante la visita a Nueva Delhi del vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin.

Scayola recordó que en la reciente reunión del Mercosur en Brasil, India mostró mucha cercanía hacia Uruguay, e incluso se manejó la posibilidad de que abra una embajada en Montevideo. El presidente del INAC señaló que “es un mito que los indios no comen carne vacuna”, quienes no la consumen son los hindúes, pero en India hay más de 200 millones de musulmanes, que sí consumen el producto.

“Si tenemos buen vínculo con Allana, con el gobierno de India, siendo un mercado relevante, alguna ficha hay que poner allí”, afirmó.

Balance de Anuga

INAC fue uno de los protagonistas de la tradicional feria de alimentos y bebidas Anuga, que se realiza cada dos años en Colonia, Alemania. Se trata de una de las más importantes a nivel mundial, donde el organismo participa ininterrumpidamente desde hace más de 40 años. Su estand fue de 660 metros cuadrados, donde se instaló un restaurante para degustar carne uruguaya.

Participaron 15 plantas coexpositoras y más de 15 empresas uruguayas del sector, totalizando unas 80 personas. Este año Anuga contó con más de 8.000 expositores, en 300.000 metros cuadrados, y recibió la visita de unas 140.000 personas de 200 países.

Consultado sobre el balance de la participación de INAC en la feria, Scayola destacó que “el estand era espectacular, como siempre, más lindo que los de Argentina, Australia y Nueva Zelanda”, según su opinión.

El jerarca manifestó su preocupación por la situación financiera de los frigoríficos de menor escala. Y observó que, a pesar de la alta demanda de carne que hay desde los distintos mercados, y el fuerte posicionamiento de Uruguay, falta oferta.

“A Estados Unidos le falta carne y va a seguir demandando; Europa también está produciendo menos, el tratado de libre comercio (con el Mercosur) es una oportunidad de venderle más; y China no para de aumentar su consumo, y su producción nunca va a alcanzar para cubrir esa demanda”, comentó.

Además, destacó que “aparecieron países como Uzbekistán, que tiene un gran poder adquisitivo y que quiere carne”. Enfatizó que “tenemos pedidos de carne de todos lados, podemos vender todo lo que tengamos; es una infamia no tener más carne para vender” en este momento, lamentó.

A propósito de la carne ovina, dijo que “por más que nos pidan, no tenemos carne para vender”. También informó que “estuvimos hablando con empresas extranjeras que les podría interesar invertir en Uruguay en la carne ovina, pero les explicamos que tienen que venir a ayudarnos a producir más, a estimular al rubro”.

Acuerdo UE-Mercosur

Integrantes de INAC visitaron Bruselas, Bélgica, donde se reunieron con autoridades de la Comunidad Económica Europea y con el embajador de Uruguay, para conocer sobre los avances del acuerdo con el Mercosur.

Scayola comentó a Agro de Búsqueda que su percepción fue de “cierto optimismo” para que el Consejo de la Unión Europea apruebe el tratado en diciembre”, y que “el año que viene pase por los 27 parlamentos”.

“Se requiere una mayoría especial, que es absolutamente seguro que se conseguirá. Si uno quisiera ser prudente, es difícil que antes del verano europeo todos los parlamentos lo hayan aprobado. Si el optimismo de estas autoridades europeas se confirma, posiblemente el año que viene tengamos el tratado de libre comercio (TLC) entre el Mercosur y la Unión Europea”, afirmó el presidente del INAC.

A propósito del reparto de la cuota de 99.000 toneladas de carne entre los países del Mercosur, Scayola dijo que será un desafío importante para Uruguay, y que se buscará negociarlo políticamente, a través de la Cancillería.

Comentó que “el miedo de los europeos es que vaya carne de mala calidad a Europa”. Por eso, explicó que la estrategia de INAC será invertir “buena parte del presupuesto en marketing para resaltar cómo Uruguay produce carne natural, sin hormonas, con trazabilidad, sin deforestación”.

El 2026 fue declarado por las Naciones Unidas como el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, y “ante la inminente firma y puesta en marcha del TLC, pretendemos posicionarnos en Europa como el proveedor del producto que ellos pretenden”, dijo.

Viajes a México y China

El presidente del INAC llegó a Uruguay el pasado sábado y vuelve a viajar este próximo fin de semana, primero a México, junto al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, y luego continuará hacia China.

En México su intención es habilitar ese mercado para la carne ovina con hueso. Y en China participará de la feria CIIE, en los primeros días de noviembre. “Es una feria importante, en Shanghái, donde es bueno estar. En esos días también va a estar la vicecanciller, Valeria Csukasi, y seguramente tengamos alguna actividad compartida”, indicó Scayola.

A fines de noviembre se vence el plazo de la salvaguarda del análisis que está realizando China sobre la carne importada. A propósito, el presidente del INAC dijo: “queremos seguir demostrando que estamos para acompañar a ese mercado y hacer bien los deberes para que Uruguay no se vea afectado”.

Otros mercados

A propósito de otros mercados con los que se está trabajando, Scayola recordó que en setiembre integrantes del INAC acompañaron a la vicecanciller Csukasi en su visita a Malasia. Y también señaló que en esa región “está Indonesia para explorar”.

Comentó qu en la reciente reunión de la FAO “nos reunimos con el ministro de Ganadería de Kenia”, ya que a ese país “le interesa conocer cómo funciona INAC y evalúan la posibilidad de comprar carne”. Si bien Scayola admitió que se trata de un mercado de menor poder adquisitivo, “todos esos contactos sirven”, dijo.

“Es importante estar presentes en todos estos encuentros. Tenemos una intensa agenda de viajes. Por eso el vicepresidente (de INAC, Leonardo Bove) se está ocupando de las reuniones con la junta directiva, mientras me ocupo de todas estas cosas”, expresó.

Buen posicionamiento en FAO

“Uruguay está muy bien posicionado en la FAO”, donde “es reconocido como país serio, que produce de forma sostenible, cuidando el medio ambiente”, destacó Scayola luego de visitar la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Al ser un organismo que le preocupa la seguridad alimentaria, que haya alimentos para toda la humanidad, “valora que Uruguay sea un país con 3 millones de habitantes, que produce alimentos para 35 millones de personas, que además lo hace bien y de forma seria”, comentó el presidente del INAC.

Además, señaló que en el mundo “no hay institutos como INAC, donde está representada toda la cadena, con el gobierno, trabajando juntos, y eso es motivo de halagos”.

En esa visita, encabezada por el presidente de la República, Yamandú Orsi, el canciller Mario Lubetkin y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, Uruguay planteó que en el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores (2026) le interesa tener un rol protagónico.

“Nuestra carne, mayoritariamente, se va a seguir produciendo a pasto, a los segmentos europeos de mayor poder adquisitivo le interesa la carne producida a pasto, sin hormonas, de forma natural, sin deforestar. Nuestro caballo de batalla siempre va a ser la producción natural. La terminación a granos es un complemento, para algún segmento de mercado que está dispuesto a pagar más por ese producto”, dijo Scayola.