Brasil va a la OMC y Trump dijo que Lula lo puede llamar “cuando quiera”

El vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, anunció el pasado lunes 4 que el consejo de ministro de la Cámara de Comercio Exterior aprobó la apertura de una consulta formal a la Organización Mundial de Comercio (OMC) contra Estados Unidos. La medida es una etapa anterior a la eventual apertura del mecanismo de solución de diferencias entre sus países miembros.
El pasado martes 5 fue publicada en el Diario Oficial de Brasil una resolución autorizando al Ministerio de Relaciones Exteriores el accionar de la OMC sobre el “tarifazo” como se le llama a la resolución del presidente Donald Trump en Brasil.
El presidente estadounidense declaró en entrevista con periodista de TV Globo en los jardines de la Casa Blanca que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva lo puede llamar “cuando quiera”.
“Las personas que están al mando en Brasil hicieron malas cosas”, declaró Trump, y agregó: “amo al pueblo de Brasil”. En Itamaraty analizaron estas declaraciones como un gesto y señal de que “las piezas se están moviendo”. Desde la diplomacia brasileña plantearon que una llamada entre Trump y Lula requiere mucha preparación.
El presidente estadounidense Donald Trump firmó el pasado miércoles 30 el decreto que impone la tarifa adicional de 40% sobre los productos brasileños, sumada a la sobretasa de 10% anunciada anteriormente. En total, los aranceles de Brasil en Estados Unidos pasan a 50%.
El anuncio impacta directamente en los productos exportados por Brasil al mercado estadounidense, como carne, café, frutas y cacao.
Sin embargo, un anexo del comunicado publicado por la Casa Blanca exime del aumento de tarifas a las castañas y al jugo de naranja de Brasil, además de aviones y productos minerales.
La carne brasileña en Estados Unidos pasará a pagar un arancel de 76,4% fuera de cuota, lo que según los exportadores la hace “inviable”.
Brasil completó en los primeros 15 días de enero la cuota de terceros países con arancel 0% y desde entonces paga 26,4% por las exportaciones de carne. Entre enero y junio exportó unas 180.000 toneladas por US$ 1.000 millones a Estados Unidos.