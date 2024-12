Carámbula: “estaré más vinculado con la producción familiar y Fratti con los rubros de exportación”

Hice una carrera académica importante, con foco en el desarrollo rural, la extensión y la sociedad rural. Y el mundo académico me permitió conocer muy de cerca la realidad, los problemas, la diversidad que tiene el sector.

Desde que tengo 12 años milito (en el Partido Comunista). En ese momento mi padre (Marcos Carámbula) era diputado por Canelones y trabajaba mucho con los problemas de la granja y de la producción en el departamento. Por lo tanto, desde muy joven participé de muchas instancias del trabajo parlamentario vinculado con el sector granjero, vitivinícola, hortícola y frutícola.

En 2005 fui diputado suplente por Canelones. Trabajé y me formé mucho con (Ernesto) Agazzi, que es uno de los referentes del sector. Ese proceso me brindó una perspectiva más del sector, desde la política.

Y después tuve la experiencia más linda de mi vida, en 2015, cuando Yamandú Orsi fue electo intendente de Canelones, y por mi trayectoria en la Universidad de la República me convocó para integrar su equipo y diseñar una nueva estructura vinculada con el desarrollo rural en el departamento.

Ahí trabajé cinco años. Canelones es un departamento que tiene una diversidad impresionante en rubros productivos, así como la cantidad de gente que vive y trabaja en el medio rural. Y fue un aprendizaje importante de la gestión de la política pública, muy necesario para las tareas que voy a asumir.

En el período más reciente, a nivel parlamentario, acompañé y ayudé al senador Oscar Andrade, que integró la Comisión de Ganadería del Senado. Además soy canario, de Las Piedras, y tengo mucha cercanía con amigos y vecinos productores.

¿Cómo se va definiendo el trabajo de la próxima administración del MGAP? ¿El ministro designado tendrá algunas áreas específicas y usted otras?

A Fratti lo conocí en 1999, en una movilización importante por la problemática del sector agropecuario, en ese momento era muy fuerte el endeudamiento. Fratti era vicepresidente de la Federación Rural y yo participé en esas movilizaciones, con la Asociación de Estudiantes de Agronomía.

Después siempre nos encontramos en actividades políticas, pero nunca trabajamos juntos. Fratti es alguien con mucha cercanía, sensibilidad y conocimiento del sector. Tenemos algunas cuestiones en común, de sensibilidad, compromiso, conocimiento, también algunas líneas políticas. Me parece importante la complementariedad que tenemos, por ejemplo en los vínculos con los diferentes sectores de la actividad agropecuaria.

Ya hemos ido definiendo algunas tareas. Estaré mucho más vinculado con los temas relacionados con la producción familiar, la producción granjera, hortícola, vitivinícola, frutícola. Esa será mi área de trabajo más cercana.

El ministro estará en todos los temas, pero en algunos voy a estar más cerca, y más vinculado con las direcciones competentes en cada una de estas áreas.

¿O sea que en ganadería, agricultura y lechería va a estar Fratti y en los otros temas estará usted?

Sí, indudablemente los dos estaremos trabajando en todos los temas y con todos los sectores, sobre todo el ministro. Pero también es importante distribuir tareas y organizarnos bien, porque después la realidad del ministerio es bastante grande y compleja.

Por su experiencia y trayectoria, podríamos decir que Fratti estará más vinculado con los rubros de exportación. Igual hay líneas de trabajo que son más integrales para los dos.

La ganadería es un tema que lo vamos a trabajar los dos. Fratti hace mucho énfasis en la importancia de la ganadería en Uruguay, algo que comparto, y es necesario pensar con foco en la cría, por la posibilidad y necesidad que hay de mejorar algunos indicadores que permitan tener más producción ganadera. Ahí somos complementarios.

¿Esta división de áreas también implica el control de las direcciones del MGAP?

En parte sí, por el conocimiento que tiene cada uno de las diferentes realidades, aunque todas las decisiones serán definidas por el ministro. En las áreas que estaré más cerca se van a escuchar los planteos que pueda hacer en cuanto a posibles directores o directoras, y hay gente de estos rubros que está aportando propuestas.

Es importante que los responsables de las distintas unidades ejecutoras vinculadas con estos rubros tengan sintonía conmigo y con Fratti, porque estaremos trabajando juntos y de forma muy cercana.

¿Cuáles serán los grandes temas de la futura administración del MGAP?

Tenemos las bases programáticas del Frente Amplio, donde están resumidos algunos de los grandes lineamientos. Y hay otros que los tendremos que ir trabajando, en base al diagnóstico que se vaya haciendo.

Hay cosas de las que podemos hablar, pero si no hay una base clara, presupuestal y de funcionarios, no se podrán hacer. Hay que ser cuidadosos, porque podemos plantear ideas y después no tenemos las condiciones para llevarlas adelante.

Con Fratti avanzamos en algunos puntos generales, aunque falta mucho desarrollo y pensarlos mucho más. Uno es el tema del agua, que es central. Hablamos sobre la necesidad de pensar en una línea programática fuerte del MGAP, vinculada con el agua para la producción y el consumo, humano y animal.

Hay dos razones, por un lado mejorar los procesos productivos, la eficiencia, incorporando el agua; y por otro lado tener ciertos resguardos más estructurales frente a todos los eventos climáticos, que son cada vez más frecuentes.

En esta administración se elaboró un plan estratégico de riego, ¿lo utilizarán como insumo?

Vamos a estudiar los trabajos que hayan, del MGAP y de otras instituciones. Creo que todo el sistema político, las diferentes organizaciones y sectores del campo, consideran que el agua es un tema fundamental. Pensamos evaluar lo que hay y puede servir como base, ajustándola y mejorándola.

Continuar las cosas que están bien es una forma de entender la política, con eso no tenemos ningún problema. Pero eso será parte de la etapa de transición, que todavía no empezó.

¿Se evalúa cobrar un canon por el uso del agua en determinados rubros?

En principio no manejo ese planteo, tampoco tengo claro si hay una propuesta sobre el tema. El tema del agua es algo que hay que analizar en profundidad y con mucha altura. Lo de cobrar un canon o no es algo que eventualmente se evaluará más adelante, hoy no es un tema prioritario, no está en la agenda inicial.

¿Cuáles son los otros temas?

Fratti ha planteado que la ganadería es uno de los rubros más importantes del Uruguay, vinculado con la generación de divisas y de trabajo. Entendemos que es uno de los rubros donde se pueden mejorar mucho los indicadores productivos y con poca inversión.

No se han logrado mejorar los indicadores de porcentajes bajos de preñez y de destete. Pensamos en algún programa de asesoramiento técnico y extensión rural hacia la producción familiar como foco principal, pero no solo a ella. Esto puede ser ampliado a otros rubros también, como la horticultura.

Muchas veces mejorando el manejo, con un diálogo entre productores y técnicos, se puede subir 5% o 6% la preñez y el destete en la ganadería, lo que implica mucho volumen de ganado y de capital.

¿En qué otro tema están trabajando?

Otro tema de preocupación y necesidad del país es la exploración de mercados internacionales, consolidando los que ya están y abriendo nuevos destinos. Con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con el Ministerio de Economía será uno de los desafíos. Es un tema que está presente siempre, en cualquier administración. Se está pensando en darle mucha importancia a la Unidad de Asuntos Internacionales del MGAP.

¿Qué evaluación hacen de la institucionalidad agropecuaria?

Creo que hay muchos institutos y direcciones, y probablemente haya que iniciar un proceso de revisión y actualización a los tiempos contemporáneos.

Terminan siendo casi desesperantes los tiempos del Estado, a veces los procesos no tienen la eficiencia que deberían tener, de acuerdo con una realidad que es muy dinámica.

¿Qué opina sobre el sector agrícola?

Es un sector importante en la generación de riqueza y en la dinámica territorial donde se desarrolla. No es solo lo que produce y exporta, sino las dinámicas económicas, laborales y sociales que se desarrollan en las zonas cercanas a la agricultura.

En algunos momentos le faltó más agronomía y se impone la necesidad de incluir rotaciones con pasturas y ganadería, pensando en el cuidado de los suelos y en darle más estabilidad al sector, que tiene mucha volatilidad por los precios internacionales.

Recientemente se han incorporado mucho más las rotaciones agrícola-ganaderas, que es parte de la identidad del Uruguay. A veces, por los precios internacionales, la dinámica del rubro se miraba muy a corto plazo. Creo que es importante fortalecer esas rotaciones, que mejoren las condiciones para el suelo y para los recursos naturales. Es una línea que el propio sector ya la está desarrollando. Como agrónomo me parece importante promover y auspiciar sistemas y economías más estables.

¿Qué énfasis se le va a dar a los Planes de uso y manejo de suelos en la próxima administración?

Me interesa ver en qué está. No tengo claro si hoy en día se están implementando, controlando y regulando. Supongo que sí, pero me parece importante hacer una actualización del uso de esa herramienta, que la considero importante. Probablemente haya que actualizarla, ajustarla, algo que es importante, porque eso también ordena el uso del suelo en el territorio.

A veces pasa que el Estado genera herramientas y después tiene dificultades para controlarlas, promoverlas, por eso hay que ver si se están cumpliendo los objetivos.

¿Cómo se imagina el vínculo entre el MGAP y el Ministerio de Ambiente?

Tanto con el Ministerio de Ambiente como con otros ministerios hay muchas articulaciones y relaciones necesarias. Incluso dentro del MGAP hay unidades vinculadas con la cuestión ambiental. El tema de la sustentabilidad es un concepto político que hay que irlo trasladando a esa relación entreel ambiente, la producción, la economía y la sociedad.

El ambiente forma parte, cada vez más, de la posibilidad de conseguir mercados de calidad y consolidar los que hay. La cuestión ambiental pasa a ser también un factor limitante o no para la integración de nuestros productos al mercado internacional.

Creo que los temas del suelo y el agua son centrales. A veces hay desbordes de la producción, y hay que tener controles y regulación para evitar posibles impactos ambientales. No va en el sentido de control, sino de necesidad y de incorporar que la cuestión ambiental, en los tiempos contemporáneos, pasa a ser un pilar fundamental de la sustentabilidad de los rubros, vinculada con la exportación.

A veces se plantean dicotomías o tensiones, pero es un proceso que lleva tiempo, cabeza y cambios. Cuando se plantean como dos esferas diferentes se generan conflictos, entre los ministerios y entre los productores y organizaciones (ambientalistas).

¿Cómo ve la competitividad?

Es uno de los temas que tenemos que estudiar y profundizar bastante con Fratti, y sobre todo con el Ministerio de Economía, tratando de integrar la perspectiva del MGAP en las cuestiones macroeconómicas y financieras del país.

El atraso cambiario está presente. Indudablemente es uno de los temas que condiciona o limita la competitividad en los rubros que apuntan al mercado internacional. Pero también es cierto que hay que analizarlo con una mirada macroeconómica del país.

A la energía y los costos de producción también hay que analizarlos. Pero todo termina estando vinculado con la dependencia de los precios internacionales. Por ejemplo, en este momento la lechería tiene buenos precios, pero los costos de producción siguen siendo altos. La variable en la que se puede incidir es en los costos, pero es algo que hay que estudiar. Es un proceso bastante más largo.

Ahora estamos en la etapa de diagnóstico de los factores que afectan la competitividad, y en cuáles se puede incidir. Es un tema de preocupación, pero requiere responsabilidad. No se pueden hacer planteos en el aire, sin tener clara esa mirada más macro.

¿Cómo evalúa la política tributaria del sector agropecuario?

Por ahora no ha sido un tema de preocupación o de pensar en algún cambio.

¿Cómo imagina al agro uruguayo en cinco años?

Me gustaría que el MGAP sea mucho más eficiente, más cercano a los problemas y a la gente del medio rural. Que logre romper esa distancia entre el mundo rural y el urbano.

Otro desafío grande es consolidar más mercados, pero sobre todo lograr posicionar a los productos uruguayos por su calidad y lograr mercados que la valoren. Lograr productos que cumplan todas las normativas ambientales, laborales, sociales, productivas. Que se entienda que el agro uruguayo es sustentable, y que eso sea parte de nuestra identidad.

La producción familiar, la granja, tienen muchos problemas. Espero que en cinco años sea viable ser productor hortícola, frutícola o vitícola en Uruguay, con la familia viviendo en el medio rural, aportando a la riqueza, al trabajo y a la cultura del país.