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    Clima y seguros: el porqué de las cosas

    La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿por qué a pesar de tener una prima subsidiada el seguro no es adoptado en forma masiva por los productores?

    El temporal del pasado 18 de julio, en Salto, arrasó con infraestructuras de productores hortifrutícolas.

    El temporal del pasado 18 de julio, en Salto, arrasó con infraestructuras de productores hortifrutícolas.

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    MGAP
    Búsqueda | Gonzalo Gutiérrez
    Por Gonzalo Gutiérrez

    Hace unos días eventos climáticos severos causaron una devastación importante en Salto que afectó gravemente la producción de frutas y hortalizas. Las autoridades nacionales hicieron presencia en el departamento y apoyaron con los medios que tienen, no sin dejar de notar la baja adopción de seguros contra daños climáticos, que sin dudas hubieran hecho menos grave la situación para los productores afectados.

    Hay que recordar que los seguros para la granja están subsidiados por el Estado, por lo que su costo es menor al del mercado.

    La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿por qué a pesar de tener una prima subsidiada el seguro no es adoptado en forma masiva por los productores? Y seguramente la respuesta sea que juzgan que la relación entre la indemnización a recibir y el costo a pagar no lo justifica.

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    Entender la forma de razonar de un agricultor siempre es desafiante, porque el giro en el que está tiene muchas variables, no siempre evidentes para quien viene de afuera. Por eso, intentar comprender esa lógica y cuáles son los factores que intervienen es relevante.

    Subsidiar la prima de un seguro es un tema delicado. Primero, porque otorgar recursos públicos implica justificar muy bien ante el contribuyente por qué se debe subsidiar ese producto en particular y no otro. Y esto implica que la base de cálculo para determinar cuánto se tiene que aportar debe venir de un análisis serio y riguroso, basado en información de calidad y con unos cuantos años de historia, que den solidez a los cálculos y las proyecciones estadísticas. Si no, se termina en lo que pasa en la granja: a pesar del subsidio la adopción es baja y ante la catástrofe la respuesta es insuficiente.

    La conducta del Estado también es relevante porque, si siempre pone el hombro basado en una justificación social, el damnificado puede llegar a la conclusión de que siempre lo van a rescatar, por lo que no justifica hacer lo que manda el seguro y seguir sus reglas.

    No se trata de sensibilidad social, se trata de lograr políticas efectivas y de largo plazo para mitigar los riesgos de forma responsable. Después de todo, son recursos públicos que pueden destinarse a otros usos si ese subsidio no logra la función prevista.

    La cuenta tiene que integrar todo: cuánto se pone de subsidio y cuánto aporta el Estado para superar la crisis de los damnificados.

    ¿Por qué este tema es relevante? Porque vamos rumbo a uno de esos pocos sucesos climáticos en los que se sabe su impacto con antelación. Ante un año Niño, la intensidad y la frecuencia esperadas de las tormentas en primavera y verano serán mayores.

    ¿Cuáles son los planes para enfrentar estos eventos? ¿Cómo se preparó la actividad agropecuaria en general para soportar este tipo de situaciones? ¿Qué avances hay en la cobertura de seguros, del tipo que sea, para lidiar con las consecuencias de un clima extremo?

    Si ustedes le preguntan a un agricultor por el costo de los seguros contra clima, la respuesta en general será que son caros para lo que cubren. Con precios de los granos como los actuales seguramente se justifique tener una buena cobertura, pero cuando los precios no dan se prescinde de ellos como forma de ahorrar costos. Y no menos importante es qué cobertura tienen para los eventos que se esperan.

    Excesos de lluvias, tormentas severas y sequías estarán siempre presentes. No es aceptable que, teniendo las previsiones de clima cada vez más efectivas, no demos la discusión de una política de prevención y mitigación de riesgos más eficiente de la que hay hoy. La discusión está ausente de la agenda y debería estar presente no solo por lo inmediato, sino por el largo plazo.

    La agricultura de invierno tiene un gran desafío esta primavera: lograr una cosecha rápida y eficiente. Felizmente Uruguay tiene un gran parque de maquinaria y una logística eficiente para cosechar rápido. Solo precisamos un poco de suerte y esquivar las tormentas.

    Para lo que no precisamos suerte, y sí mucha dedicación y trabajo, es para prepararnos para el próximo evento climático que seguramente vendrá, y tener más y mejores herramientas para mitigar impactos negativos.

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