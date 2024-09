Comienzan a nacer los terneros de una zafra récord y hay expectativas de que La Niña sea moderada

En referencia a esa ley de la oferta y la demanda, comentó que “ahora no hay ganado gordo y el novillo vale US$ 4 (por kilo a la carne), algo que pensamos que no sucedería. La industria está haciendo un esfuerzo muy importante por pagar ese precio, porque el negocio no se lo permite. Sin embargo, es peor negocio dejar de faenar que pagar los ganados caros”.