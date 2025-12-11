  • Cotizaciones
    Criadores Angus se reunieron para cerrar un gran año

    En la celebración hubo homenajes a Raúl Irazábal y al científico Ignacio Aguilar, por sus aportes a la raza

    Andrés Peñagaricano, Álvaro Díaz Nadal y Rodrigo Fernández (arriba), Juan Pablo Pérez, Raúl Irazábal, Rosario Goyeneche, Nazario Irazábal, Raúl María Irazábal, Soledad Ihlenfeld y Lucas Gremminger (abajo).

    Andrés Peñagaricano, Álvaro Díaz Nadal y Rodrigo Fernández (arriba), Juan Pablo Pérez, Raúl Irazábal, Rosario Goyeneche, Nazario Irazábal, Raúl María Irazábal, Soledad Ihlenfeld y Lucas Gremminger (abajo).

    FOTO

    Dolores García Pintos, integrante de la organización de Agro en Punta, Juan Pablo Pérez, presidente de Angus Uruguay, Rosina Corlazzoli, marketing de Angus Uruguay y Diego Oribe, secretario de Angus Uruguay.

    Dolores García Pintos, integrante de la organización de Agro en Punta, Juan Pablo Pérez, presidente de Angus Uruguay, Rosina Corlazzoli, marketing de Angus Uruguay y Diego Oribe, secretario de Angus Uruguay.

    FOTO

    Juan Pablo Barreto, de Selecta; el vicepresidente de Angus Uruguay, Andrés Peñagaricano; el director de Zambrano & Cía, Alejandro Zambrano; y Agustín Fernández, de Frigorífico Modelo.

    Juan Pablo Barreto, de Selecta; el vicepresidente de Angus Uruguay, Andrés Peñagaricano; el director de Zambrano & Cía, Alejandro Zambrano; y Agustín Fernández, de Frigorífico Modelo.

    FOTO

    El coordinador ejecutivo de Angus Uruguay, Matías Fuentes; los directores de Clipex, Matías Albanell y Alejando Carle; y el director de Agro en Punta, Marcelo Bascialla.

    El coordinador ejecutivo de Angus Uruguay, Matías Fuentes; los directores de Clipex, Matías Albanell y Alejando Carle; y el director de Agro en Punta, Marcelo Bascialla.

    FOTO

    La especialista en promoción de la gerencia de Marketing de INAC, Cecilia Shaw; la gerente de Marketing de INAC, Josefina Valenti; y el gerente de Acceso a Mercados de INAC, Álvaro Pereira.

    La especialista en promoción de la gerencia de Marketing de INAC, Cecilia Shaw; la gerente de Marketing de INAC, Josefina Valenti; y el gerente de Acceso a Mercados de INAC, Álvaro Pereira.

    FOTO

    Natalia Molinari y el criador Rodrigo Fernández.

    Natalia Molinari y el criador Rodrigo Fernández.

    FOTO

    La investigadora de INIA, Olga Ravagnolo, junto a Gabriela Cabrera y Soledad Ihlenfeld.

    La investigadora de INIA, Olga Ravagnolo, junto a Gabriela Cabrera y Soledad Ihlenfeld.

    FOTO

    Mario Lema, de INIA, Diego Gimeno del SUL, e Ignacio Aguilar, de INIA.

    Mario Lema, de INIA, Diego Gimeno del SUL, e Ignacio Aguilar, de INIA.

    FOTO

    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    La Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay realizó su tradicional brindis de fin de año, en el hotel Cottage, con socios, productores y amigos de la institución. En el marco de este encuentro se realizaron dos homenajes. Por un lado, a Raúl Nazario Irazá bal, por su “invalorable aporte a la raza”. Y por otro, al científico Ignacio Aguilar, investigador senior del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), que este año fue elegido entre el 2% de los más influyentes del mundo y ha hecho diversos aportes al desarrollo del Angus.

