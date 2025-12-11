Criadores Angus se reunieron para cerrar un gran año
En la celebración hubo homenajes a Raúl Irazábal y al científico Ignacio Aguilar, por sus aportes a la raza
Andrés Peñagaricano, Álvaro Díaz Nadal y Rodrigo Fernández (arriba), Juan Pablo Pérez, Raúl Irazábal, Rosario Goyeneche, Nazario Irazábal, Raúl María Irazábal, Soledad Ihlenfeld y Lucas Gremminger (abajo).
FOTO
Dolores García Pintos, integrante de la organización de Agro en Punta, Juan Pablo Pérez, presidente de Angus Uruguay, Rosina Corlazzoli, marketing de Angus Uruguay y Diego Oribe, secretario de Angus Uruguay.
FOTO
Juan Pablo Barreto, de Selecta; el vicepresidente de Angus Uruguay, Andrés Peñagaricano; el director de Zambrano & Cía, Alejandro Zambrano; y Agustín Fernández, de Frigorífico Modelo.
FOTO
El coordinador ejecutivo de Angus Uruguay, Matías Fuentes; los directores de Clipex, Matías Albanell y Alejando Carle; y el director de Agro en Punta, Marcelo Bascialla.
FOTO
La especialista en promoción de la gerencia de Marketing de INAC, Cecilia Shaw; la gerente de Marketing de INAC, Josefina Valenti; y el gerente de Acceso a Mercados de INAC, Álvaro Pereira.
FOTO
Natalia Molinari y el criador Rodrigo Fernández.
FOTO
La investigadora de INIA, Olga Ravagnolo, junto a Gabriela Cabrera y Soledad Ihlenfeld.
FOTO
Mario Lema, de INIA, Diego Gimeno del SUL, e Ignacio Aguilar, de INIA.
La Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay realizó su tradicional brindis de fin de año, en el hotel Cottage, con socios, productores y amigos de la institución. En el marco de este encuentro se realizaron dos homenajes. Por un lado, a Raúl Nazario Irazá bal, por su “invalorable aporte a la raza”. Y por otro, al científico Ignacio Aguilar, investigador senior del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), que este año fue elegido entre el 2% de los más influyentes del mundo y ha hecho diversos aportes al desarrollo del Angus.
