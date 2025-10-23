  • Cotizaciones
    Diputados aprobó Imesi a “sustancias activas de alta peligrosidad”

    El impuesto apunta a los componentes de productos fitosanitarios comprendidos en las categorías 1a o 1b, según la clasificación toxicológica de la OMS

    Cámara de Representantes.

    Cámara de Representantes.

    FOTO

    Javier Calvelo / adhocFOTOS
    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    La Cámara de Diputados votó la Ley de Presupuesto, que logró media sanción y pasó al Senado. En la recta final se aprobó el Impuesto Específico Interno (Imesi) a las “sustancias activas de alta peligrosidad, utilizadas en productos fitosanitarios comprendidos en las categorías 1a o 1b, según la clasificación toxicológica de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y en otros productos no comprendidos en las categorías anteriores que establezca el Poder Ejecutivo, previa evaluación técnica”.

    Según el texto aprobado: “Quedan comprendidos en el presente numeral los productos fitosanitarios, y cualquier otro producto que contenga las sustancias activas a que refiere el inciso anterior”.

    El estand de Uruguay Meats en Anuga fue de 660 metros cuadrados, con un restaurante para degustar carne uruguaya; participaron 15 plantas coexpositoras y más de 15 empresas del sector, totalizando unas 80 personas
    Agro

    Autoridades conversan con Allana sobre inversión en Uruguay, luego de frustrarse la compra de Colonia

    Por Lucas Farías
    El director de la Dirección General Forestal, del MGAP, Gastón Martínez.
    Agro

    Dirección Forestal prevé una norma “diferencial” para impulsar el silvopastoreo de “madera de calidad”

    Por Mauro Florentín

    Se indica que “el impuesto se determinará de acuerdo a un monto fijo por litro o kilo, según corresponda, por sustancia activa enajenada o contenida en un producto de los mencionados en el inciso anterior, de acuerdo a lo que establezca el Poder Ejecutivo, cuyo valor máximo será de UI 25 (veinticinco unidades indexadas) por litro o kilogramo de sustancia activa”.

    Se exceptúa del pago del impuesto “la afectación al uso de las sustancias activas utilizadas como materias primas en los productos comprendidos en el presente numeral, fabricados en el país con destino a ser comercializados, en las condiciones que determine el Poder Ejecutivo. En este caso, el fabricante nacional abonará el tributo en la primera enajenación de los referidos productos, de acuerdo a lo establecido en el inciso anterior, salvo que la sustancia activa haya sido adquirida en plaza”.

    Y se faculta al Poder Ejecutivo a fijar montos diferenciales para las distintas sustancias activas incluidas, considerando criterios de peligrosidad para la salud humana y el ambiente, así como a “establecer montos diferenciales según la sustancia activa esté contenida en un producto de los mencionados en el segundo inciso, o se trate de materia prima para la formulación a nivel nacional”.

    También quedó definido que el destino de lo recaudado será: un 50% al Fondo de Fomento de la Granja y el otro 50% al Fondo Nacional del Medio Ambiente (Fonama).

    Defensoría Pública

    Defensa Pública nació con una “espada de Damocles” por “amenazas” de la Suprema Corte

    Por Redacción Búsqueda
    Tecnología

    Servicio Civil evalúa usar IA para mejorar elección de funcionarios, pero sin plan ni presupuesto definidos

    Por José Frugoni
    Medioambiente

    “Las reglas deben ser justas y claras para todos”, advirtió Alliance ante la prórroga solicitada por Efice

    Por Lucía Cuberos
    Ley de Presupuesto

    Gabriel Oddone transmite en Washington respaldo legislativo al proyecto de Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda

    Yamandú Orsi en conferencia de prensa.
    Video

    El gobierno rescinde el contrato con el astillero Cardama y anuncia denuncia por presunto fraude en la compra de las OPV

    Por Redacción Búsqueda
    Álvaro Danza, presidente de ASSE.

    Jutep suma al análisis de la situación de Álvaro Danza superposición horaria de tareas entre la Udelar y ASSE

    Por Redacción Búsqueda
    Enrique Rodríguez, fiscal especializado en lavado de activos. 

    Fiscal antilavado advierte por la falta de controles en el puerto de los contenedores que llegan de Paraguay

    Por Guillermo Draper
    Trampas de la política comercial en Uruguay

    Trampas de la política comercial en Uruguay

    Por Marcel Vaillant