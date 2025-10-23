Dirección Forestal prevé una norma “diferencial” para impulsar el silvopastoreo de “madera de calidad”

La Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ( MGAP ) prepara una “resolución o normativa” para impulsar el silvopastoreo, específicamente que tenga como objetivo la producción de “madera de calidad”, anunció a Agro de Búsqueda el titular de esa unidad ejecutora del MGAP, Gastón Martínez.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Dijo que para esto se requiere de un marco legal y una línea crediticia que tenga un carácter “diferencial”, considerando temas vinculados al campo natural y el bienestar animal, que “empiezan a jugar” y tienen un “peso”.

En ese sentido, el primer punto sería “impulsar” la “complementariedad” entre la ganadería y la forestación en suelos y predios adecuados, atendiendo además a la cercanía a “centros logísticos” de desarrollo, indicó.

En cuanto a los cortes ilegales de bosque nativo, el jerarca dijo que “la mayoría de los productores se presentan, tienen sanciones, multas económicas en estos casos, otros presentan planes de restauración y del daño generado”.

“Las denuncias de cortes (de bosque nativo) se hacían llegar por escrito y por teléfono, hoy estamos mirando vía satélite qué está pasando”, lo cual es un “cambio de paradigma”, sostuvo.

Martínez, quien es ingeniero agrónomo con orientación forestal por la Universidad de la República, y cuenta con una maestría en Ciencias Ambientales, advirtió que “en el campo natural, cuando se hacen sistemas forestales y se le hacen sombras con el árbol, ese campo natural se va a ver disminuido en su crecimiento, o se empiezan a perder las comunidades vegetales que hay debajo”.

¿Cuáles son los principales lineamientos de la política forestal de la actual administración?

Entre noviembre y diciembre va a salir un documento de cada una de las unidades del MGAP, en el que estarán los lineamientos más explícitos y más detallados.

Algunas ideas respecto a lo que venimos armando en ese documento, y algunas acciones que venimos haciendo. Primero que nada, hay una parte fuerte de silvopastoreo, apuntando a la complementariedad productiva con la forestación dentro del predio. Es una línea importante en la cual queremos empezar a trabajar.

O sea, que el uso del árbol dentro del establecimiento agropecuario, los casos que los productores tengan alguna oportunidad de estar próximos a un centro logístico donde está el desarrollo forestal y tengan oportunidades de poder lograr comercializar esa madera en el futuro, apuntamos ahí.

Que los ganaderos vean esa oportunidad de incorporar esta área o parte de su predio en sistemas silvopastoriles y lograr hacer de ese complemento, que es el árbol, la pastura y el ganado, y que no aparezca como esta sustitución de un rubro por el otro.

Hay una línea de trabajo, se viene tratando de ver cómo podemos desarrollar, hay una probabilidad, una posible resolución. Dentro de lo que es el silvopastoreo hay una línea bien diferencial que hasta ahora no estaba en la vuelta, una política que busca tener claro qué es silvopastoreo.

Cuando uno lo realiza, por ejemplo, en campo natural, ahí hay cuestiones técnicas, que hay que empezar a considerar y poner arriba de la mesa. Están los suelos de aptitud forestal y los suelos de prioridad forestal, muchas veces los productores tienen partes de sus predios que tienen suelos de prioridad forestal.

Entonces, que el productor vea en eso la posibilidad de poder sumar el negocio forestal dentro del sistema productivo.

Ahí hay que hacer esa complementariedad, porque no se plantea que el productor deje de ser ganadero y pase a ser forestal. Se habla de silvopastoreo, de cómo pongo la disposición de los árboles, diseño un sistema silvopastoril dentro del predio, y dentro de las opciones del sistema silvopastoril hay diferentes formas de poder arreglar los árboles. Y eso empieza a ser un aliado para el productor.

La complementación entre ganadería y forestación no es algo nuevo, hay varios programas de empresas forestales en acuerdo con productores. Pero desde el Estado, ¿cómo se prevé impulsarla?

Hay algunas líneas en ese sentido. Primero, hace poco, en la Rural Prado, se anunció una línea específica de financiamiento para silvopastoreo en campo natural, por parte del Banco República.

Hay un silvopastoreo que apunta a madera de calidad, y que lleva una baja densidad de árboles.

Hay una línea de trabajo a nivel del país, en el polo agroforestal, hay una Sociedad Uruguaya de Silvopastoreo y hay mucha gente que está vinculada a este tipo de sistemas oportunidades. Ahí estamos pensando en un tipo de resolución o una normativa sobre silvopastoreo con madera de calidad. Y cuando estamos pensando en campo natural y estás considerando algunas cuestiones, tenemos que tener un marco diferencial.

Y a su vez, a eso se lo acompaña de una línea crediticia diferencial para el productor que quiera apuntar a esto, o que vea este tipo de productos una oportunidad. El BROU ya la lanzó, nosotros la estamos acompañando con los aspectos técnicos.

La resolución o normativa en cuestión, ¿qué aspectos, en general, contendría?

Para una resolución cuando se piensa en silvopastoreo en un campo natural, hay que cuidar aspectos bien técnicos.

A veces en el campo natural, cuando se hacen sistemas forestales y se le hacen sombras con el árbol, ese campo natural se va a ver disminuido en su crecimiento, o se empiezan a perder las comunidades vegetales que hay debajo.

En esto ya hay evidencia en el país, que demuestran que cuando se ponen densidades bajas de árboles se permite la entrada de luz, se genera sombra en cierto momento del día, y se deja esa densidad baja en el diseño, eso permite que la composición del campo natural se mantenga. Si bien hay algún cambio en las especies, pero le permite desarrollarse.

Y lo otro es cómo diseñar, hay callejones de 15, 16 o 18 metros de espacio entre áreas plantadas, entre lo que son las líneas de plantación.

Eso son experiencias que se están probando, hay gente que las está incorporando.

Y el ganadero lo ve porque sigue habiendo un área de pastura donde el pasto sigue creciendo, el árbol le genera beneficios en todo lo que es la parte de bienestar animal, lo que es la sombra en el verano, que es un gran problema, porque hay zonas del país donde el calor perjudica y hay un tema de cambio climático muy fuerte.

Es ahí que los aspectos de bienestar animal empiezan a jugar y a tener un peso.

Se trata de sistemas mejor pensados y diseñados para esta armonía entre los tres, campo natural, ganadería y forestación, y no uno en detrimento de los otros.

¿Esa política de estímulo se limita a plantaciones para madera de calidad y no comprende a variedades de eucaliptos?

En silvopastoreo hay distintos tipos, hay uno que apunta a lo que es madera de calidad, hay experiencias que se hicieron de silvopastoreo con objetivos de celulosa, que son otras lógicas.

Es cómo se hace el arreglo, cuál es el destino, cuál es el objetivo productivo, que no es uno.

Hay uno que es bien diferencial, que se contempla cuando se trata de un productor ganadero con el campo natural.

Esa es una lógica diferente a un ciclo de silvopastoreo con un destino celulósico.

Hay que tener presente que el árbol es uno, y los usos que le podes dar son varios. Una parte de ese árbol va a tener que ir a un aserradero, donde se va a procesar y se va a sacar la madera.

Pero hay una parte siempre que va a ir a la industria de la celulosa. Esto es como cuando la vaca entra al frigorífico, no se desprecia ni el mugido.

En la lógica de estos sistemas hay que pensar en varios productos que le sacas a ese árbol. Además de apostar al destino de madera de calidad, se tiene una parte que irá para producir celulosa.

El bosque nativo es otro gran tema, en cómo podemos mejorar la estrategia y el manejo sostenible.

La Dirección Forestal tiene una estrategia de bosque nativo que se hizo hace tiempo, donde hay un montón de cometidos con líneas de trabajo.

Hoy en día el bosque nativo, con todo lo que son los productos agroexportables, empieza a tener un rol fuerte.

Depende de cómo conservas tu bosque nativo en el predio, cómo eso influye en otras partes del mundo.

Y eso pasa hoy con la EUDR (reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación), que es el ejercicio que estamos haciendo a nivel del MGAP.

Pero la Dirección Forestal tiene un rol importante, en controlar cosas lógicas, totalmente nuevas, efectivamente las denuncias de cortes (de bosque nativo) se hacían llegar por escrito y por teléfono, hoy estamos mirando vía satélite qué está pasando con el bosque nativo y cómo cambia.

Entonces, avisamos qué estamos viendo, que estamos encontrando cortes ilegales en el bosque nativo. Eso es un cambio fuerte en la lógica de cómo se gestiona.

¿Qué detectaron en lo que va de la actual administración a propósito de ese tema?, ¿cree que hubo cierta flexibilidad en los controles en el período anterior?

No, la tarea de contralor se hace, ya que es parte de nuestra misión.

Donde detectamos infracciones, vemos a los productores y se les hace llegar lo que detectamos. Hay un aparato administrativo que se empieza a generar en cuanto a ese tema. La mayoría de los productores se presentan, tienen sanciones, multas económicas en estos casos, otros presentan planes de restauración y del daño generado.

Pero hoy hay un cambio de paradigma en el que se logra hacerle llegar al productor esto, cuando notamos que hay deforestación y el nivel de precisión es muy bueno.

Estamos haciendo un trabajo de extensión muy fuerte, que es ir al territorio a decirle qué estamos mirando, cómo lo estamos mirando y qué está pasando. Es un proceso fuerte, que está en las nuevas generaciones. El productor agropecuario, por lo general, es muy respetuoso.

Pero a veces pasan cuestiones que se cometen infracciones a las normativas sobre el tema.