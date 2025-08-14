Hereford del Uruguay realizó la jornada Eficiencia e innovación en la producción ganadera, el viernes 8 en la Central de Pruebas de Kiyú. En ese marco, Federico Ernst, de Dragur, se refirió a el rol de los drones agrícolas; Pilar Irureta Goyena, de Gentos, disertó sobre eficiencia forrajera; Leonel Aguirre, de Hereford, explicó cómo traducir los resultados de eficiencia de conversión y metano en decisiones; y Gonzalo Ducós, de Fucrea, se refirió a la recría e invernada en los sistemas Crea. Más tarde, Isabel Paiva y Pablo Peraza, de INIA, explicaron la prueba de eficiencia de conversión y emisiones de metano; y Sebastián East, de Nutex, se refirió a la conversión de alimento en el feedlot.