Ejercicio ganadero cierra con resultado económico “muy superior” al promedio

El ejercicio ganadero 2024-2025 cierra con un resultado económico “muy superior” al del año anterior y al promedio de los últimos años, confirmó el consultor Diego Varalla, director de Apeo, quien informó sobre los números del conjunto de empresas ganaderas que asesora, que suman unas 40.000 hectáreas y producen en promedio 210 kilos de carne por hectárea (kg/ha), con 38% de pasturas mejoradas.

Considerando los actuales precios y costos, indicó que “una cría de 93 kg/ha de carne en campo natural tendría un ingreso de capital de US$ 133 por hectárea”. En tanto, una empresa que tiene cría en campo natural y recría en el 15% del área de pasturas intensivas, con una producción de 130 kg/ha de carne, alcanzaría un ingreso de capital de US$ 174/ha.

Y un sistema de ciclo incompleto abierto, con 40% de pasturas, con la cría en el 60% del área de campo natural y la recría de producción propia y comprada en el 40% de pasturas, obtuvo un ingreso de capital de US$ 238/ha.

Varalla recordó que el anterior pico de resultado económico ocurrió en 2021-2022. En cada uno de esos sistemas fueron: US$ 120/ha, US$ 150/ha y US$ 200/ha, respectivamente.

“En 2024-2025 estaríamos obteniendo US$ 108/ha para los sistemas criadores que lograron tener el 80% de preñez y se manejan sobre campo natural; US$ 140/ha para las empresas que tienen 15% de pasturas, y US$ 166/ha para las empresas con 40% de pasturas intensivas”, detalló.