El 2025 comenzó con importantes inversiones de extranjeros en tierras

Al inicio de este año el mercado de campos registró algunas transacciones que despertaron la atención. Uno de esos casos es el del empresario argentino Gianfranco Macri , hermano mayor del expresidente de Argentina Mauricio Macri , quien figura como comprador de un campo en Maldonado , por US$ 21 millones, que comprende una extensión de entre 300 y 400 hectáreas, según averiguaciones realizadas por Agro de Búsqueda . El precio fue de US$ 66.600 y comprende la transacción de cinco padrones rurales con índices Coneat de entre 111 y 135.

Otra compraventa de los primeros meses de 2025 es la de una serie de predios que suman casi 3.000 hectáreas en Tacuarembó , por US$ 10,5 millones, a un precio por hectárea de US$ 3.550. La parte vendedora fue la sociedad Camino Claro y la compradora fue la firma de origen brasileño Paulo Irani Emprendimientos Agropecuarios (Pipa SAS).

La compraventa que involucra la mayor extensión es la de varios padrones rurales en Treinta y Tres , que suman casi 6.000 hectáreas, por un monto de US$ 22,5 millones y a un precio por hectárea de unos US$ 3.700. La compradora es Arona Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), de origen alemán, y la parte vendedora es la familia Engel Ahlig, titular de la cabaña Los Tilos.

Sobre fines de febrero se concretó otra transacción de unas 700 hectáreas en Durazno, por US$ 3 millones y a un precio por hectárea de US$ 4.360. La vendedora es la empresa Invesur Sociedad Anónima y la compradora es una profesional particular que no proviene del sector agropecuario.