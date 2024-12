Arrocero compra tierras por US$ 23 millones en Treinta y Tres; suizo recibió autorización del Ejecutivo

Entre las compraventas de campos destacadas en los últimos meses, en cuanto al monto y/o a la extensión del campo, figura una transacción por un monto total de US$ 23 millones, que comprende 6.162 hectáreas físicas equivalentes a 3.928 hectáreas índice Coneat 100, en un conjunto de 11 padrones rurales ubicados en el departamento de Treinta y Tres , según datos del Instituto Nacional de Colonización (INC).

Agro Fondo de Estados Unidos compra 20.000 hectáreas por US$ 77 millones

Justamente en Treinta y Tres esta empresa arrocera inauguró en febrero de 2023 una planta de almacenamiento y secado de granos, que representó una inversión de US$ 8 millones, en un acto protocolar en el que participaron el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos.

Brasil es el principal mercado para el arroz exportado por Damboriarena Ecosteguy, con un monto de US$ 23,5 millones en 2024, seguido de Venezuela, a donde realizó ventas por US$ 11 millones este año, según datos del instituto Uruguay XXI.

Los registros del INC muestran que otra operación del mercado de tierras registrada en octubre de este año comprende el pago de US$ 5,4 millones por una extensión total de 2.287 hectáreas que equivalen a 1.899 hectáreas índice Coneat 100, agrupadas en una serie de padrones rurales en Tacuarembó.

Se trata de estancia La Loma, de Belminco SA, liderada por el brasileño Eduardo Agostini, y adquirida por una sociedad que encabeza el empresario Juan Martín Hughes. Esta transacción se realizará en forma simultánea con el otorgamiento de la escritura de compraventa y la “cancelación de dos hipotecas existentes en favor de los bancos Santander y República”, indican.

Señalan que los campos están arrendados en favor de la empresa arrocera Saman, y posterior subarriendo al productor arrocero brasileño Antonio Manara.

En los registros del INC figuran además dos compraventas de campos en agosto de 2024, que actualmente se encuentran arrendados en el departamento de San José. Uno de los campos de la transacción mencionada abarca una superficie de 250 hectáreas índice Coneat 100 por un monto de US$ 1,4 millones; y otra de 730 hectáreas por un monto de US$ 8,5 millones, según datos de Colonización.

El polo y miles de hectáreas

“Soy Antoine de Bourgknecht, chairman de Kielder Agro Group, una compañía formada en 2009 con la adquisición de su primer campo agropecuario en Uruguay”, y “a partir de ese momento comenzó un proceso de expansión” y actualmente tiene “30.000 hectáreas en Uruguay, Paraguay y Argentina”.

Así presentó este ejecutivo suizo y presidente del grupo empresarial su emprendimiento de inversiones y a su equipo de polo, que lleva el mismo nombre de la firma y que participó con éxito en varios torneos europeos este año, en una entrevista en el sitio web PoloLine.tv, divulgada en setiembre de 2024.

Dijo que este año Kielder mostró interés en África, al invertir en Ghana en una empresa de servicios agrícolas para los productores locales, en Tanzania finalizó un proyecto de producción de semillas y en Sudáfrica concretó otra inversión en la producción de olivos.

En Uruguay Kielder SRL compró varios padrones, específicamente en los departamentos de Tacuarembó y Durazno, para los cuales recientemente recibió la autorización del Poder Ejecutivo para ser titular de inmuebles rurales, conforme a lo que establece la ley 18.092 sobre sociedades anónimas que operan en el agro.

La resolución del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) correspondiente a este caso, fechada el 13 de noviembre de 2024, se refiere a una serie de padrones rurales que abracan casi 14.000 hectáreas en Tacuarembó y algo más de 3.160 hectáreas en Durazno. Esta autorización fue firmada por el presidente Lacalle Pou y por el ministro Mattos.

Para alcanzar esta extensión de tierras esta firma realizó diferentes adquisiciones en el mercado de campos local en años recientes.

La primera compra fue de tres padrones rurales en Tacuarembó, que comprenden una extensión de casi 1.000 hectáreas, por las cuales pagó US$ 4,8 millones, entre 2008 y 2009.

Luego esta empresa concretó una transacción en la cual adquirió un grupo de padrones rurales que suman unas 2.150 hectáreas en Tacuarembó, por un monto de US$ 7,7 millones, y la más reciente compra de tierras realizada en el campo uruguayo también fue en ese departamento, a fines de 2023, cuando adquirió 9.775 hectáreas por un monto de US$ 33 millones. El vendedor fue la firma Frigorífico Modelo, según los registros del INC, como fue publicado en noviembre de 2023 en Agro de Búsqueda.

Estas dos compraventas figuran en la base de datos del ente estatal en agosto de 2022 y en octubre de 2023, respectivamente.

Esta empresa también adquirió un campo en Durazno, con una extensión de 1.300 hectáreas por un monto total de US$ 4,4 millones, que ingresó a los registros del INC con fecha diciembre de 2020.

En el directorio de Kielder Agro se encuentran reconocidos empresarios del sector ganadero local, como José Zerbino Vanrell en el cargo de gerente general para Uruguay, Ignacio Zerbino Vanrell en el cargo de director de operaciones y Javier Irureta Goyena, quien es el jefe de adquisiciones, según consta en el sitio web de la empresa.

Otra de las compraventas que sacudió el mercado de tierras este año fue la transacción de 19.877 hectáreas, comprendidas en una serie de padrones rurales ubicados en varios departamentos, como Cerro Largo, Florida, Rivera, Salto, Lavalleja, Treinta y Tres y Tacuarembó, por un monto de US$ 77,3 millones, según los registros del INC, cifra que equivale a un precio de unos US$ 3.800 por hectárea, según publicó en agosto Agro de Búsqueda.

Allí se informó que el comprador de esos predios rurales fue el fondo de inversión denominado Nuveen, de Estados Unidos, que es considerado el mayor gestor de activos agrícolas en el mundo, y que pertenece a la firma de planificación financiera ITAA (Teachers Insurance and Annuity Association).

Este año además hubo otra transacción de campo que sobresalió en el mercado de tierras, que fue la venta del establecimiento rural Santa Clotilde, de la familia Bove, ubicado en Tacuarembó, con una extensión de unas 7.400 hectáreas, por un monto de US$ 33 millones. El comprador fue un empresario de Brasil, vinculado al sector de las maquinarias agrícolas.

Pero la inversión que podría ser considerada como la operación en compraventa de tierras más importante del año fue la que realizó la firma japonesa Oji Holdings Corporation, una de las empresas líderes mundiales en el sector de la pulpa de celulosa y papel.

Esa corporación de Japón compró 41.289 hectáreas por un monto de US$ 287 millones en campos ubicados en Rivera y Tacuarembó, según informó en mayo Agro de Búsqueda.

“Desde la promulgación de la ley forestal, a fines de la década de los ochenta, las plantaciones forestales de Uruguay florecieron, expandiendo el área de montes con forestación, mientras se construyeron aserraderos y plantas de pulpa de celulosa y se desarrollaron industrias exportadoras, incluyendo algunas dirigidas a Norteamérica y Asia”, valoró Oji, en un comunicado difundido en mayo de este año en su sitio web.