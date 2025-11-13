El 90% de los productores asociados renueva acuerdos con Montes del Plata a través de Alianzas

“Tenemos un 90% de renovación de contratos. Eso demuestra la confianza y fidelidad de nuestros aliados. Muchos productores que comenzaron arrendando sus campos, hoy se convirtieron en forestadores y algunos hasta gestionan sus propios rebrotes. Es una cadena virtuosa”, señaló el gerente Forestal de Montes del Plata , Diego Carrau.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La empresa mantiene una base estabilizada de 300.000 hectáreas bajo gestión, de las cuales 191.000 están plantadas y el resto son áreas naturales. Y cerca de 80.000 hectáreas corresponden a acuerdos con productores, a través de su un programa Alianzas.

Agro La extensión de campos vendidos por uruguayos en 25 años equivale al área de cinco departamentos

Partido Nacional Partido Nacional y MGAP apoyan que los fondos por exportaciones lácteas pasen del Latu al Inale

“Cuando diseñamos el abastecimiento de la planta, en 2009, el objetivo era contar con 200.000 hectáreas plantadas. Hoy estamos casi en esa cifra. Tenemos el equilibrio adecuado para producir 1,5 millones de toneladas de celulosa al año”, detalló el ejecutivo.

Una parte esencial de la estrategia son los contratos de Alianzas, bajo distintos esquemas de arrendamiento o asociación con productores.

El programa mantiene las modalidades tradicionales, con contratos de 10, 20 o 30 años, ajustados a la rotación de los montes y a las necesidades de los productores. Cada año se renuevan entre 4.000 y 5.000 hectáreas, lo que asegura estabilidad al sistema y una gestión previsible.

A pesar de la presión sobre el uso de la tierra en Uruguay, Carrau considera que el negocio forestal sigue siendo complementario con otras producciones, especialmente con la ganadería. “No competimos con otros rubros, somos un complemento. Y cuando aparece alguna oportunidad de alianza cercana a nuestra planta, o con condiciones competitivas, la analizamos y avanzamos”, comentó.

Montes del Plata atraviesa un momento de madurez sustentable dentro del panorama forestal uruguayo. Con una planta de celulosa en capacidad plena, un modelo de gestión que combina tecnología, eficiencia y compromiso ambiental, y una creciente inserción de mujeres en tareas operativas, la compañía cierra 2025 con resultados que reafirman su liderazgo.

Productividad y tecnología

En el plano técnico, Montes del Plata continúa profundizando su estrategia de eficiencia productiva, basada en la mejora genética, la innovación y la gestión.

Desde 2020 la empresa aplica la metodología Lean, desarrollada por Toyota, para identificar desperdicios y optimizar procesos. “Empezamos en el vivero, donde teníamos problemas de producción. En poco tiempo aumentamos un 40% la productividad. Hoy el vivero abastece el 60% de los plantines que usamos y es 100% clonal, con genética propia desarrollada en los últimos 15 años”, destacó el gerente.

El programa de mejoramiento genético ha permitido aumentar en más de 30% la productividad de las plantaciones y mejorar la calidad de la fibra.

“En eucaliptus los ciclos de mejora son largos, de unos 13 años. En ese tiempo logramos una ganancia genética acumulada del 40%, lo que equivale a un 3% anual, similar a los mejores programas del mundo”, sostuvo Carrau.

Montes del Plata produce 8,5 toneladas de celulosa por hectárea al año, y las nuevas plantaciones tienen potencial de alcanzar entre 9 y 9,5 toneladas.

“Más del 50% del costo de producción de celulosa es madera. Nuestro desafío es producir más fibra por hectárea al menor costo posible, y hacerlo de forma sostenible. Esa es la base de la competitividad a largo plazo frente a potencias como Brasil”, sostuvo.

Mujeres operarias

“Estamos cerrando otro año muy bueno. Esto nos ha demandado abastecer unos 4,8 millones de metros cúbicos de madera a nuestra planta durante el año”, explicó Carrau.

Esa operación es supervisada directamente por equipos de la compañía, combinando frentes propios y contratistas. Actualmente, Montes del Plata opera con cuatro frentes de cosecha, de los cuales uno fue incorporado este año, con una característica distintiva: está integrado en un 50% por mujeres operarias.

“Hace años trabajábamos con tres frentes, y este año incorporamos un cuarto, mixto, con la mitad de operadores mujeres. Es un orgullo poder brindar oportunidades a mujeres jóvenes de pueblos del interior, de Paysandú y Río Negro. El frente ya está en su curva de producción, sin accidentes, con buena productividad y con gran compromiso del equipo”, destacó Carrau.

Las operarias manejan maquinaria de alta complejidad, como cosechadoras forestales (harvesters) capaces de cortar un árbol en menos de 30 segundos, y autocargadores (forwarders) que extraen hasta 50 toneladas de madera por hora.

Modelo ambiental

Un 40% del patrimonio de Montes del Plata no está plantado y se destina a la conservación. Es decir, hay más de 100.000 hectáreas de pastizales, montes nativos y ecosistemas de valor ambiental. “Como empresa certificada FSC, tenemos el compromiso de conservar las áreas con valor ambiental. Hoy, además, contamos con nueve áreas que fueron catalogadas de Alto Valor de Conservación, donde trabajamos con expertos para hacer planes de manejo y monitoreo de su estado de conservación”, destacó Carrau.

Además del cumplimiento normativo, estas acciones forman parte del propósito institucional de la compañía. “Nuestro objetivo es dejar un legado positivo para las futuras generaciones. Cuidar y mantener estos ecosistemas es parte de nuestro compromiso con la sociedad y con el país”, afirmó.

Prevención de incendios

Uno de los mayores desafíos de la empresa —y del sector forestal en general— es la prevención y combate de incendios. A partir de los grandes incendios de 2021, Montes del Plata fortaleció su sistema integral de gestión del fuego, con resultados destacados.

“Esta semana lanzamos la temporada 2025-2026 de prevención. Tenemos lo que llamamos un verdadero equipazo de incendios, con toda la organización forestal y logística comprometida. Capacitamos a más de 700 personas de comunidades vecinas y a 1.900 trabajadores y contratistas en combate de incendios”, detalló Carrau.

La empresa mantiene más de 15.000 kilómetros de cortafuegos, 700 kilómetros de podas en rutas, y cumple con la normativa de retiro de 300 metros entre plantaciones y centros poblados.

El componente tecnológico también es clave. Montes del Plata, junto a la Sociedad de Productores Forestales, cuenta con un sistema de monitoreo satelital con 27 satélites, cámaras de detección por inteligencia artificial en torres de 70 metros, y una central de operaciones en Durazno, que coordina las alertas y los despachos.

“La detección temprana es fundamental. Hoy podemos identificar un foco de humo en menos de tres minutos y despachar recursos aéreos en minutos. Tenemos tres helicópteros y siete aeronaves especializadas, además de 10 brigadas terrestres, estratégicamente distribuidas en todo el país”, explicó.

Las empresas adoptaronel Sistema de Comando de Incidentes, metodología desarrollada en Estados Unidos para incendios de gran magnitud, que permite coordinar eficazmente a bomberos, Cecoed y otras instituciones durante emergencias.