El área de soja se mantiene, a pesar de los riesgos de precios y geopolíticos

Los productores uruguayos se aprestan a repetir el área de siembra del año pasado, que se ubicaría en 1,35 millones de hectáreas; Brasil se encamina a otro récord

Los agricultores uruguayos se aprestan a repetir el área de siembra de soja del año pasado, que se mantendría en los mayores niveles de la última década: 1,35 millones de hectáreas.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El que por lejos es el principal cultivo en área sembrada de Uruguay está en un momento muy particular: con el precio en baja y en medio del fuego cruzado de la guerra comercial entre las dos principales economías del mundo, Estados Unidos y China.

La apuesta se renueva, en parte, porque se viene del rendimiento récord el año pasado, que acomodó los números y fue el motor del crecimiento exportador de Uruguay este año. Pero los productores están obligados a repetir esos altos rendimientos, con una expectativa de precios que incluso puede ubicarse por debajo de los de 2024.

Las razones de esta apuesta son varias. La consolidación del doble cultivo y la articulación con los cultivos de invierno pesan más que los vaivenes de precios. El crecimiento de la superficie de cultivos de invierno, con más del doble de colza respecto a 2024, en esa lógica de dos cultivos al año, lleva a sostener el área sojera.

En las zonas agrícolas la ganadería pastoril no vuelve. Con estos precios del ganado, una reconversión es extremadamente cara. Y a pesar del dólar estabilizado en $ 40, y de los bajos precios de trigo, cebada y soja, el sistema ha resistido por los altos rendimientos y el buen precio de la colza y la carinata.