El área de soja se mantiene, a pesar de los riesgos de precios y geopolíticos

Los agricultores uruguayos se aprestan a repetir el área de siembra de soja del año pasado, que se mantendría en los mayores niveles de la última década: 1,35 millones de hectáreas.
El que por lejos es el principal cultivo en área sembrada de Uruguay está en un momento muy particular: con el precio en baja y en medio del fuego cruzado de la guerra comercial entre las dos principales economías del mundo, Estados Unidos y China.
La apuesta se renueva, en parte, porque se viene del rendimiento récord el año pasado, que acomodó los números y fue el motor del crecimiento exportador de Uruguay este año. Pero los productores están obligados a repetir esos altos rendimientos, con una expectativa de precios que incluso puede ubicarse por debajo de los de 2024.
Las razones de esta apuesta son varias. La consolidación del doble cultivo y la articulación con los cultivos de invierno pesan más que los vaivenes de precios. El crecimiento de la superficie de cultivos de invierno, con más del doble de colza respecto a 2024, en esa lógica de dos cultivos al año, lleva a sostener el área sojera.
En las zonas agrícolas la ganadería pastoril no vuelve. Con estos precios del ganado, una reconversión es extremadamente cara. Y a pesar del dólar estabilizado en $ 40, y de los bajos precios de trigo, cebada y soja, el sistema ha resistido por los altos rendimientos y el buen precio de la colza y la carinata.
El costo de producción por hectárea en esta zafra tendrá una segunda baja consecutiva. De acuerdo a la Mesa Tecnológica de Oleaginosos (MTO), el costo de la siembra de 2023 fue estimado en US$ 692, el de 2024 se ubicó en US$ 660 y el de esta siembra se ubicaría en US$ 637 por hectárea, por una baja en los costos de semillas y fertilizantes.
La MTO proyecta el margen de la soja de este año en un nivel que se ubicaría cerca de la mitad del obtenido el año pasado, y el precio presumiblemente resultará un poco menor. El margen antes de pago de renta bajaría de US$ 388 de la zafra pasada a US$ 166 en la presente cosecha. Muy cercano al valor de una renta de 800 kilos de soja por hectárea.