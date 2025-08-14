Soja logró doble récord en 2024-2025; baja la intención de siembra en invierno

La Encuesta Agrícola Invierno 2025, de Estadísticas Agropecuarias (DIEA), del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), confirmó una zafra récord para la soja y el maíz . Según el relevamiento, la superficie total sembrada con cultivos de verano con destino a grano seco alcanzó 1.521.723 hectáreas, prácticamente sin cambios frente a la campaña anterior.

La soja ocupó 1.229.235 hectáreas, con un rendimiento promedio de 3.121 kilogramos por hectárea (kg/ha), el más alto registrado en la historia del cultivo en el país. Esto permitió alcanzar una producción total de 3,83 millones de toneladas (Mt), máximo histórico.

Del total sembrado, la soja de primera representó el 53% y la de segunda el 47%, mientras el 2,2% de la superficie nacional se hizo bajo riego. La soja de primera rindió en promedio 3.170 kg/ha y con riego 4.234 kg/ha; en tanto que la soja de segunda promedió 3.019 kg/ha y con riego 3.454 kg/ha.

Con 259.931 hectáreas sembradas, el maíz también logró resultados sin precedentes, al estimarse una producción de 1,94 Mt, cifra récord en las series históricas de DIEA. El rinde promedio fue de 7.452 kg/ha, y quedó por debajo del récord de 7.608 kg/ha alcanzado en la zafra 2018-2019.

El maíz de primera representó el 43,4% del total y el de segunda el 56,6%, mientras que el 10,5% de la superficie se hizo con riego. En cuanto a los rendimientos, el maíz de primera promedió 6.438 kg/ha y con riego 12.902 kg/ha; mientras que el maíz de segunda obtuvo 7.124 kg/ha y con riego 9.398 kg/ha.

Otros cultivos

El sorgo ocupó 25.990 hectáreas, de las cuales el 63,3% correspondió a sorgo de primera y el 36,7% a sorgo de segunda. La producción total alcanzó 145.403 toneladas, con un rendimiento promedio de 5.595 kg/ha.

El girasol sumó 6.566 hectáreas, con el 54,5% correspondiente a siembras de primera y el 45,5% a siembras de segunda. La producción total fue de 13.486 toneladas, con un rendimiento promedio de 2.054 kg/ha, según DIEA.

En cuanto a los cultivos de invierno, la encuesta relevó una intención de siembra para 2025 de 713.567 hectáreas, unas 49.000 hectáreas menos que el invierno pasado, cuando se sembraron 759.000. El trigo concentraría 304.778 hectáreas, la cebada cervecera 169.869, la colza y carinata 212.691, la avena 18.316 y otros cultivos 7.913 hectáreas.

DIEA recordó que la intención de siembra medida en junio no siempre se concreta totalmente, por lo que los datos definitivos de área de cultivos de invierno se actualizarán en la encuesta de primavera de diciembre.

Proyección certera

En la edición del pasado 8 de mayo, el gerente comercial de Barraca Erro, Germán Bremermann, proyectó que la productividad por hectárea en la presente zafra se ubicaría en unos 3.000 kg/ha, sustentado en las lluvias de mitad de enero hacia adelante, sumado a la temperatura, la luminosidad y la humedad durante marzo y abril.

A propósito de la logística, indicó que “se están dando los problemas que veíamos venir, por el gran volumen de producción, y por el atraso en la llegada de los barcos”. A la vez, “la capacidad de cosecha, las condiciones registradas, y la productividad, están por encima de lo esperado, y ponen a camiones y plantas al límite”, afirmó.

Si el país logra consolidar un rendimiento promedio cercano a los 3.000 kg/ha puede marcar una productividad récord, y también un volumen total histórico, ya que podría superar los 3,7 millones de toneladas (Mt), cifra que solo se alcanzó en las zafras 2012-2013 y 2013-2014.

A mediados de marzo el director de Unicampo Uruguay, Esteban Hoffman, señaló en el programa Punto de Equilibrio, de Carve, que el estado de los cultivos de soja era “espectacular”, especialmente en el litoral y centro.

“El rendimiento promedio de esta cosecha seguramente estará alrededor de los 3.000 kg/ha” de soja, avizoró.