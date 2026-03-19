El Consejo de la Federación Rural evalúa realizar un “tractorazo” en la segunda quincena de abril, según confirmaron fuentes de la gremial a Agro de Búsqueda . El tema principal de la protesta es la construcción de la represa de Casupá, pero también temas que afectan a la competitividad.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En el caso de Casupá, es motivo de molestia “la forma en que se está procesando esta decisión”, según se explicó. Se entiende que “hay un atropello” y “no queremos dejarlo pasar, porque hoy es Casupá, pero mañana puede ser otro tema”, indicó la fuente consultada.

Agro Regadores señalan aumentos “significativos” del costo de UTE por potencia contratada y cambios en límites de las tarifas sin previo aviso

Desde la gremial se sostiene que el tema se ha politizado, y no se analiza técnicamente el proyecto. Se cree que la construcción de esta represa “es un parche” que afecta a muchos productores de esa zona.

En la Federación Rural se mantiene que el gobierno “no está teniendo la grandeza de analizar el tema como corresponde” y que la represa no se va a llenar hasta 2032.

“Esto se volvió un clásico, Nacional contra Peñarol, Neptuno contra Casupá, y los proyectos no se estudian. Está mal procesar los temas de esta manera, porque se trata de un problema serio”, indicó la fuente consultada.

Se plantea que “lo más lógico” es poner todos los proyectos sobre la mesa, estudiarlos en profundidad y recién después tomar la decisión.

Según supo Agro de Búsqueda, a la interna del gobierno se considera que este es un tema “político” y hay escasas posibilidades de que se decida dar marcha atrás en la decisión de la construcción de la represa de Casupá.

Los otros temas que motivan la protesta tienen que ver con la “falta de respuesta” del sistema político por el déficit hídrico, el dólar, los costos de la energía, entre otros temas vinculados con la competitividad.

Alternativas a Casupá

Entre las alternativas que se manejan a la represa de Casupá está un levante del río Yi; arroceros presentaron un proyecto a través de la represa de Rincón del Bonete; extraer agua del Río de la Plata, con el uso de una desalinizadora; levantar la represa de Paso Severino, y también hay quienes sostienen que si OSE repara las pérdidas de agua potable, estimada en un 50%, se solucionaría el tema del desabastecimiento en momentos de crisis.

Fratti, BROU y Campo Unido

El lunes se concretó una reunión entre el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti­, autoridades del Banco República —incluyendo a su presidente y vicepresidenta, Álvaro García y Adriana Rodríguez— y los presidentes de las gremiales con representación nacional, que integran Campo Unido —Asociación Cultivadores de Arroz, Asociación Nacional de Productores de Leche, Asociación Rural del Uruguay, Comisión Nacional de Fomento Rural, Cooperativas Agrarias Federadas y Federación Rural.

El tema central del encuentro fueron las herramientas financieras planteadas en el marco de la emergencia agropecuaria, ya que quedaban grandes dudas sobre detalles de la implementación de estas medidas.

Las gremiales sostienen que hubo mala comunicación y que hay gran confusión entre los productores. Por lo tanto, en esa instancia se buscó aclarar las dudas, ordenar las medidas y trabajar más en la comunicación directa con los beneficiarios de estas herramientas financieras.

Precio del petróleo

El conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel­ e Irán provocó una fuerte suba del precio del petróleo, que escaló de US$ 70 a US$ 100 por barril —en el caso del crudo Brent— en el último mes.

En este marco, la Federación Rural publicó un comunicado en el que sostuvo que “el sector productivo no puede seguir financiando subsidios” a través del precio del gasoil. La gremial expresó su preocupación “por el creciente costo del gasoil” y por los mecanismos de financiamiento del Fideicomiso para la Movilidad Sostenible, que implica “una carga significativa para el sector productivo”.

El comunicado señala que en los últimos 12 meses el precio de paridad de importación (PPI) registró una caída cercana al 19%, sin embargo, el precio del gasoil al público apenas se redujo 4% y, medido en dólares, “incluso aumentó cerca de 5%, lo que genera para el sector productivo un sobrecosto estimado en aproximadamente US$ 100 millones en 2025”.

Este comunicado fue enviado a las autoridades del Ministerio de Industria para que tengan en consideración estos puntos antes de decidir un nuevo aumento del precio de los combustibles, algo que parece inminente dada la suba exponencial del precio del petróleo.

Además, los productores piden que se tome en cuenta que se están cosechando los cultivos de verano, con un resultado comprometido debido al déficit hídrico, y a continuación se sembrarán los cultivos de invierno.