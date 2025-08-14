El maíz con riego alcanzó un rendimiento promedio récord de 13.600 kilos por hectárea en 2024-2025

El cultivo de maíz con riego alcanzó un rendimiento promedio récord de 13.600 kilos por hectárea en la zafra 2024-2025, según informó Regadores Unidos del Uruguay (RUU) en su jornada anual realizada en la ciudad de Mercedes, Soriano.

“El promedio del año pasado fue muy bueno, fue récord histórico, con gran diferencia”, destacó a Agro de Búsqueda el coordinador técnico de RUU, Gastón Sebben. El técnico recordó que el promedio histórico se ubica entre 10.000 y 11.500 kilos por hectárea, dependiendo del año.

El presidente de RUU, Juan Baroffio, admitió que le sorprendió el resultado promedio del maíz regado en la zafra 2024-2025. “Siendo honestos, era muy difícil pronosticar mejoras tan significativas en los rendimientos promedios, como los que venimos teniendo”, comentó.

Agregó que lo positivo es que eso “no es fruto de la casualidad, sino de un trabajo que está dando muy buenos resultados de parte del equipo técnico de RUU y de otras instituciones, que también trabajan en el desarrollo de tecnologías de riego”. Valoró que “se han identificado limitantes, se ha trabajado sobre ellas, se ha generado información, en campos de productores y con tecnologías de productores”.

En ese sentido, destacó que los productores “han incorporado esta información a sus esquemas, a sus planteos tecnológicos. Y con la aplicación de esas tecnologías estamos viendo estos resultados”.

El presidente de RUU señaló que el contexto del año “acompañó, fue bueno en términos de condiciones climáticas, lluvias y temperaturas”. Pero, al mismo tiempo, indicó que los productores “están haciendo manejos muy adecuados y eso está dando sus frutos”, porque esos 13.600 kilos de rendimiento promedio se dieron en una “base grande, con crecimiento del área y muchos más productores”.

Agregó que eso implica que haya productores nuevos en el manejo de la tecnología, y como toda tecnología tiene una curva de aprendizaje. “Ver que los rendimientos promedios, máximos y mínimos mejoran en ese contexto, es toda una satisfacción”, expresó el presidente de RUU.

Sobre las particularidades del año pasado, Sebben comentó que “ayudaron las lluvias en diciembre, pero después hubo que regar mucho”. Más adelante agregó que “hay años que el clima acompaña un poco mejor”, pero destacó que esto “se viene dando de forma sostenida” y, por lo tanto, “la mejora en el paquete de manejo está mostrando su efecto”.

Señaló que una forma de analizarlo es ver cómo evoluciona el promedio del grupo y ciertos percentiles, y otra es analizar cómo evolucionaron las empresas de forma individual. Allí es donde se ve más claramente la evolución positiva que se ha tenido a lo largo de los años en el rendimiento.

Destacó que el promedio de rendimiento del maíz con riego el año pasado fue semejante al percentil 90 de hace cuatro o cinco años. Y actualmente el percentil 90 está arriba de 16.000 kilos por hectárea.

Si bien el rango de rendimientos del maíz regado fue bastante amplio en la reciente zafra, en todos los casos los resultados fueron considerados “buenos”. En la zafra 2024-2025 hubo pisos de 11.000 kilos por hectárea y techos de percentil 90, “una forma estadística que la venimos siguiendo a lo largo de los años, que está en 16.000 kilos, con un máximo de 18.000 kilos por hectárea”, indicó Sebben.

Analizó que los primeros “seguramente tuvieron algunos matices de deficiencias hídricas, en momentos puntuales, y los últimos falta de deficiencias y además un ajuste de manejo muy interesante”.

Máximos y mínimos

El rendimiento máximo en esta zafra fue de 18.000 kilos por hectárea, pico que también fue récord. El máximo anterior fue de 17.200 kilos por hectárea. “¡Son casi 1.000 kilos más!”, destacó el coordinador técnico de RUU.

También apuntó que “algo muy interesante, que no lo veíamos en años anteriores, fue una regionalización de esa gama de rendimientos, para ver si se concentran los rendimientos más altos en algún punto del país o en otro, o si eso ocurre con los rendimientos más bajos”.

Comentó que los rendimientos más bajos tienen en común deficiencias hídricas, que traccionan esos rendimientos hacia abajo. Y el diseño del sistema de riego tiene “al menos parte de la responsabilidad de eso”, sostuvo. Agregó que “puede ser directamente la dotación de agua que tenga el sistema para regar; o en muchos casos también por la movilidad de los equipos, cuando no llegó a madurez el maíz y se sacó el equipo antes, y eso le pasa cierta factura”.

Si bien Uruguay es un país bastante chico en área, hay diferencias climáticas. “No es lo mismo producir al sur que al norte del río Negro. Y este año eso se marcó, como en otros, y el potencial tiene diferencias más sutiles”, señaló el coordinador técnico de RUU.

Aunque sostuvo que estos buenos rendimientos “se pueden lograr en todas las latitudes de Uruguay, hay diferencias de unos 1.000 kilos por hectárea entre los puntos más al sur y los que están más al norte”.

Factores determinantes

Baroffio sostuvo que el manejo del agua sigue siendo el principal factor que determina los rendimientos de los cultivos bajo riego. Señaló que en la zafra pasada se verificó uno de los máximos en volumen de riego utilizado en el cultivo de maíz, y eso va de la mano con los buenos rendimientos obtenidos.

“El manejo del riego va de la mano con el diseño de los sistemas, con la cantidad de agua que tienen planificados los cultivos, y el manejo de evitar roturas, mantenimiento y todo lo que conlleva aplicar agua a los cultivos. Generalmente no podemos dimensionar sistemas que agreguen cualquier cantidad de agua, estamos limitados. Por lo tanto, cuándo y cómo regar es muy importante”, enfatizó.

También se refirió a Riego K, la aplicación diseñada por RUU, un proyecto que contó con el apoyo de la Agencia Nacional de Desarrollo (Ande). Se trata de un modelo que permite tomar decisiones con datos. “Generamos un balance hídrico utilizando estaciones meteorológicas, información satelital de los cultivos. Esa información es utilizada por los productores socios, y les permite decidir cuándo empezar a regar sus cultivos y cuándo parar de regar, y así pueden ser más eficientes”, detalló Baroffio.

Para obtener estos resultados productivos no solo es importante el riego sino también el manejo agronómico, como la correcta selección de los híbridos, la población adaptada a cada híbrido y la dosis de nitrógeno necesaria para que el maíz pueda expresar su potencial de rendimiento.

“En los rendimientos máximos que estamos observando, que superan los 17.000 y 18.000 kilos por hectárea, cada vez es más difícil seguir pronosticando crecimientos. Pero hoy preferimos no pensar en el techo, sino en seguir trabajando para ajustar algunas otras variables para mejorar y trabajar”, comentó el presidente de RUU. Admitió que “seguramente iremos a menor ritmo, porque esto tiene un tope ambiental, pero así como nos sorprendemos de los resultados que tenemos, estamos convencidos de seguir en esa línea de trabajo”.

Baroffio también admitió que en los diseños de los sistemas de riego “hay una variabilidad enorme”, porque “hay tantos sistemas de riego como empresas regantes”. En ese sentido informó que RUU está tratando, desde este año, de empezar a generar una caracterización.

“En nuestra anterior jornada trabajamos en caracterizar los sistemas, qué volumen de agua disponible tienen por pivote, por área de riego, si los pivots son fijos o móviles, la potencia que contratan, entre otras características. Estamos relevando y caracterizando, todavía no hemos diagnosticado problemas o realizado recomendaciones, pero estamos trabajando en ello”, comentó.

Compromiso político

Durante la pasada campaña electoral hubo un fuerte compromiso de todos los partidos políticos con el desarrollo del riego en Uruguay. “Eso nos había entusiasmado”, porque “creemos que el riego tiene un papel muy importante para jugar en el desarrollo del sector agropecuario y de la economía del país en general”, comentó Baroffio.

Destacó que los datos muestran que se duplica la productividad, que puede saltar de 6.500 kilos a casi 13.500 kilos de maíz por hectárea. “No dimensionar el potencial que esto tiene es cerrar los ojos”, enfatizó.

“Veíamos con muchísimo entusiasmo que todos los sectores políticos hablaban del riego como una herramienta para hacer crecer al país, y estamos esperando. Entendemos que este nuevo gobierno está en una etapa inicial, pero todavía no hemos visto los movimientos que esperábamos”, comentó.

Agregó que en RUU “estamos totalmente abiertos a participar y aportar nuestro grano de arena como institución, con empresas con experiencia en riego”. Consideró que “el gobierno todavía está acomodando sus equipos de trabajo y confiamos en que en los próximos meses podamos tener algunos avances”.

“Tenemos la expectativa de que en este período de gobierno el riego pueda cobrar más protagonismo en Uruguay. Hay cosas que tienen que seguir, para que el riego siga creciendo, y otras que tienen que mejorar”, planteó.