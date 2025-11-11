El Partido Nacional y el MGAP apoyan reasignar fondos de exportaciones lácteas de Latu a Inale

La propuesta es impulsada por las gremiales lecheras y respaldada por el presidente del instituto; el MIEM se opone enfáticamente, y en la bancada oficialista hay cautela

Las gremiales lecheras volvieron a plantear en el Parlamento que los fondos provenientes del impuesto del 2,5‰ sobre las exportaciones de leche y productos lácteos sean destinados al Instituto Nacional de la Leche (Inale). Esos recursos son percibidos por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Latu). Los productores argumentan que, dado que las funciones de contralor que originalmente justificaban ese destino ya no están bajo la órbita del Latu, el impuesto debería volver a la cadena láctea.

La propuesta cuenta con el respaldo de la bancada del Partido Nacional, de las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y del presidente del Inale, Ricardo de Izaguirre. Sin embargo, la titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona, se opone enfáticamente. En la bancada oficialista hay cautela y se manejan otras opciones.

Según el integrante de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Néstor Cabrera, los $ 35 millones anuales que recibe el Inale son insuficientes para cubrir sus gastos operativos básicos.

Limitaciones presupuestales El subsecretario del MGAP, Matías Carámbula, consideró que el reclamo de las gremiales “tiene lógica” y reconoció que el Inale enfrenta serias limitaciones presupuestales por falta de actualización de las partidas asignadas.

Cardona declaró: “Hablé con el ministro Fratti y le dije que el Latu es para el MIEM lo que el INIA es para el MGAP. Tenemos que trabajar en vectores de financiación que no sean sacar la plata de un lado para meterla en otro. No quiero debilitar al Latu. Necesito a un Latu que sea un laboratorio tecnológico de ciencia aplicada en industria”, expresó.