    El Refugio recibió a un centenar de ganaderos

    Criadores repasaron los criterios que definen a la raza Angus, con charlas técnicas y trabajo práctico en las mangas

    Los principales de cabaña El Refugio: Jorge Barboza, Soledad da Rosa y Nicolás Barboza da Rosa

    FOTO

    La directora de Technobeef, Gessy Druillet; el investigador de INIA, Mario Lema; y el directivo de Angus Uruguay, Rafael Leguisamo

    FOTO

    El vicepresidente de Angus Uruguay, Andrés Peñagaricano, y la responsable de Carne Angus, Sofía Mata

    FOTO

    Rosina Corlazzoli y Matías Fuentes, de Angus Uruguay, con el gerente de ventas de Cibeles, Sebastián Arregui

    FOTO

    El productor agropecuario del departamento de Flores, Manuel Goñi, con Gerónimo Fernández y Joaquín Callero, de Zambrano & Cía

    FOTO

    Los inspectores de Angus Uruguay, Martín Taranco Sanz, Ignacio Nadal y Alcides Ribero

    FOTO

    Diego Oribe y Juan Pablo Pérez Frontini, secretario y presidente de la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay

    FOTO

    Los directivos de Angus Uruguay, Álvaro Díaz Nadal, Enrique Albanell y Sebastián Mercant

    FOTO

    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    Más de 100 participantes concurrieron a la 15ª Jornada de Selección Angus, realizada el pasado viernes 15 de agosto en la cabaña El Refugio, de Jorge Barboza, ubicada en el departamento de Canelones. La tradicional propuesta invernal de la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay convocó a productores, técnicos, estudiantes, representantes de empresas vinculadas con la genética, la ganadería y allegados a la raza. Durante el encuentro se destacaron charlas técnicas y las explicaciones de los inspectores de la raza sobre los criterios de selección, que fueron complementadas en la práctica con animales en las mangas, en una jornada muy fría.

