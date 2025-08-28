El Refugio recibió a un centenar de ganaderos

Más de 100 participantes concurrieron a la 15ª Jornada de Selección Angus, realizada el pasado viernes 15 de agosto en la cabaña El Refugio, de Jorge Barboza, ubicada en el departamento de Canelones. La tradicional propuesta invernal de la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay convocó a productores, técnicos, estudiantes, representantes de empresas vinculadas con la genética, la ganadería y allegados a la raza. Durante el encuentro se destacaron charlas técnicas y las explicaciones de los inspectores de la raza sobre los criterios de selección, que fueron complementadas en la práctica con animales en las mangas, en una jornada muy fría.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.